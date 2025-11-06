Đoković i Alcaraz u istoj skupini na završnici teniske sezone

Branitelj naslova i drugi nositelj Talijan Jannik Sinner u skupini će se, između ostalih, suočiti s Nijemcem Alexanderom Zverevom. Iako Sinner trenutno drži prvo mjesto na ATP ljestvici, nakon što je izbrisao prošlogodišnje bodove, 22-godišnji Alcaraz (11.050 bodova) će završni turnir započeti kao najbolji, braneći samo jednu pobjedu u grupnoj fazi s prošlogodišnjeg turnira.Sve moguće bodove branit će Sinner (10.000), koji bi se morao nadati čudu da sezonu 2025. završi na vrhu računalne ljestvice. Za neporaženog pobjednika turnira dostupno je 1.500 bodova. Svaka pobjeda u skupini vrijedi 200 bodova, pobjeda u polufinalu dodaje dodatnih 400, a u finalu 500 bodova.

U skupini s Alcarazom, koji još uvijek čeka plasman u finale nekog od završnih turnira, rekorder je po broju titula Đoković. Posljednju od svojih sedam lovorika osvojio je 2023. godine, kada je u finalu pobijedio Sinnera. Uz Španjolca i Srbina, u skupini Jimmyja Connorsa naći će se i Amerikanac Taylor Fritz te Australac Alex de Minaur.

U skupini Björna Borga sa Sinnerom i Zverevom nalazi se još jedan Amerikanac Ben Shelton, a posljednji član ove skupine bit će poznat po turniru u Ateni. Naime, ovaj tjedan tamo igra Talijan Lorenzo Musetti, koji bi lovorikom u grčkoj prijestolnici mogao prestići Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutno osmog na rang listi.

Od trenutnih članova najboljih osam, uz Đokovića (2008., 2012., 2013., 2014., 2015., 2022., 2023.) i Sinnera (2024.), Zverev je također dva puta osvojio završni turnir, točnije 2018. i 2021., dok nitko od ostalih sudionika ove godine nije igrao u finalu.

I Hrvatske će imati predstavnika na ATP finalu jer će igrati Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Oni će biti u skupini s parovima Harri Heliovaarom/Henry Patten, Joe Salisbury/Neal Skupski i Christian Harrison/Evan King. Završni turnir najboljih osam na ATP-u počet će u nedjelju i trajati do 16. studenog.