Ademi će promijeniti poziciju: Kapetan uskače na mjesto Mišića, na raspolaganju i Petković

Za navijače Dinama posljednje dvije utakmice plavih protiv Slavena Belupa bile su prava poslastica, kako i ne bi kad su plavi u te dvije utakmice postigli devet pogodaka, slavili su u Koprivnici, na kraju je na semaforu pisalo 1:5, dok je u Maksimiru bilo 4:1. No to su prošla svršena vremena, plavima i u prezentu treba pobjeda kako bi zadržali svoju lijepu bodovnu prednost, kako bi zadržali svoj mir bez obzira na to što se događa u borbi za klupsku vlast.

Iako je Dinamo u te dvije utakmice uvjerljivo slavio, mogli je sve otići i u drugom smjeru. Podsjetimo, u Koprivnici je Slaven Belupo i poveo, već nakon 30-ak sekundi Mišić je skrivio jedanaesterac, pucao je Marina, ali je Livaković obranio, no odbijanac je Marina pretočio u vodstvo. No goropadni plavi već u 20. minuti imali su vodstvo 3:1. U Maksimiru je Dinamo rano poveo, već u devetoj minuti upisan je autogol vrataru Markoviću, a onda su gosti u drugom poluvremenu izjednačili, no na kraju su Petković, Bočkaj i Ivanušec pogodili za uvjerljivo slavlje.

– Iako smo uvjerljivo pobijedili, nisu to bile baš lagane utakmice po onome kako su se razvijale pa laganu utakmicu ne očekujemo ni danas – rekao je trener Dinama Ante Čačić koji je očito već pronašao zamjenu za Josipa Mišića koji je pocrvenio u prošlom kolu.

05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Bruno Petkovic, Arijan Ademi Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Imali smo takvu situaciju u važnoj utakmici s Bodø/Glimtom kada nije bilo Mišića i igrao je Ademi, tako da će to kapetan na pravi način zamijeniti Mišića.

Loša vijest za Dinamo je da je Ivanušec osjetio malo zatezanje mišića pa će Čačić vidjeti hoće li konkurirati za današnji susret u Koprivnici (17.30 sati), a dobra je vijest da se Bruno Petković oporavio od ozljede, a sada i od viroze te se vratio u konkurenciju.