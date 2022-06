Zvijezda 'Prijatelja' sve je lošije! Izgledom šokirao fanove, a odjeća koju nosi je potpuno zaprljana

Američki glumac Matthew Perry (52) najpoznatiji po ulozi u seriji 'Prijatelji' opet je iznenadio fanove svojim izgledom. Matthew je snimljen u izlasku u grad. Vozio je svoj novi automobil Aston Martin, kojeg je nedavno kupio. Na sebi je imao majicu kratkih rukava, plave hlače i tenisice na kojima nije bilo vezica.

Foto: Profimedia

To mu je očito najdraža odjevna kombinacija, jer je već nekoliko puta viđen u njoj, a kada je hladnije samo na to odjene i kariranu košulju.

Fanovi su primijetili kao se potpuno zapustio, a šokiralo ih je što uopće ne vodi brigu o sebi jer mu je odjeća bila puna mrlja.

Glumcu inače ove godine u studenom izlazi knjiga memoara, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'. U knjizi piše o svojem sudjelovanju u seriji 'Prijatelji', te problemima s kojima se suočio tijekom i nakon snimanja. Perry je isto tako šokirao fanove izgledom u specijalu serije 'Prijatelji' koji se prikazivao na HBO Max-u. Činio im se, naime, dosta čudan. Nerazgovijetno je pričao te je često zurio u prazno. Mnogi su uvjereni da je to zbog dugogodišnje ovisnosti o alkoholu i drogama koja je na njemu ostavila posljedica.

Nakon svega javio se i producent koji je kazao kako je razlog njegovog čudnog ponašanja to što je išao kod stomatologa nekoliko dana ranije i bio u teškim bolovima. Ipak, on i zadnjih nekoliko godina iznenađuje pratitelje svojim izgledom, a mnogima nije jasno kako se uspio toliko promijeniti i zapustiti. Matthew danas više nije ni sjena onog sarkastičnog, simpatičnog dečka kojeg su svi obožavali u humorističnoj seriji koja ga je proslavila. Po epizodi dobivao je i milijun dolara, a žene su mu se bacale u naručje kako bi gledale u njegove "tužne" plave oči.

No, u privatnom životu događala mu se prava drama, psihički se raspadao. Alkoholizam, ovisnost o tabletama protiv bolova i nekoliko posjeta klinikama za odvikavanje... . Tome je kumovala nesreća koju je doživio 1997. dok je neoprezno vozio jet-ski. Nakon toga patio je od velikih bolova pa mu je liječnik prepisao Vicodin, lijek o kojem je postao ovisan. - Uzmite ovo, bit će vam lakše, rekao mi je liječnik - prisjetio se Perry te nastavio: - I jesam. Popio sam tabletu i shvatio da se nikad u životu nisam bolje osjećao. Imao sam velikih problema s drogom i alkoholom i nisam mogao prestati. U "Prijateljima" bio je od 24. do 34. godine.

