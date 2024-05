Zlatan odnio pobjedu, presudila je Anđa: 'Trebam kuću obnoviti i ovo će mi jako dobro doći!'

Pobjedu je u ovotjednoj 'Večere za 5' odnio Zlatan Molnar! Odluku o njegovoj pobjedi donijela je Anđa, koja je jedina imala 38 bodova i završila je na drugom mjestu. "Prvo treba kuću obnoviti, to će mi jako dobro doći. Kad to bude lijepo, možda dođe i neka cura. Hvala Anđi i cijeloj ekipi na bodovima, hvala svima", zaključio je pobjednik tjedna!

A plinoinstalater Krunoslav kuhao je posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5' te je završio s 39 bodova. Valentina, Anđa i Zlatan domaćinu su udijelili desetke, a Vedran je domaćinu zbog predjela dao devet bodova. Pripravu večere započeo je Krunoslav desertom - 'Paradižot'. "Stvarno ne znam što je", otkrio je Vedran. "Je li to nešto s mlijekom?", zapitao se Zlatan. "Šnenokle, jaja, mlijeko i šećer", otkrila je tek Anđa što će Krunoslav poslužiti za desert. Uskoro je uslijedila priprava glavnog jela - 'Ispod zvona'. "Sto posto peka, nema što drugo biti", prognozirao je uskoro Zlatan. Složio se i Vedran, a uskoro je to otkrio i sam domaćin. Za predjelo je Krunoslav spravio predjelo - 'Okoš bokoš'. "Vuče mi na piletinu, a ne vidim je nigdje u sastojcima", zbunio se Vedran. Uskoro je domaćin otkrio da će za predjelo napraviti punjena jaja. Kada je sve spravio, Krunoslav se okrenuo pripremi za dolazak i doček gostiju.

Uskoro se Krunoslav okrenuo pripremi za dolazak gostiju, a dočekao ih je uz prigodne aperitive - višnjevaču, šljivovicu i orahovac. "Bio je opušten totalno, klasičan Kruno, nasmiješen, odličan", otkrio je Vedran o domaćinu. "Rakija je bila dobra - i sad mi miriši", zaključila je Valentina.

Uskoro je Krunoslav pred ekipu donio i predjelo. Punjena jaja, sir i suhomesnati proizvodi stigli su kao bogata plata pred goste. "To su naša jela, naše delicije, ali kao što sam već rekao, meni je to jednostavno", imao je pokoju kritiku Vedran. "Bilo je lijepo složeno i vrijedilo je truda", dodala je Anđa. "Meni dosad najljepši kulen, šunkica malo bolja, vidi se da je to fino domaće", zaključio je Zlatan. Stigla je uskoro teletina ispod peke kao glavno jelo. "Izgled glavnog jela, miris, to je to...", otkrila je Valentina. "Jedva sam čekao probati", dodao je Zlatan. "Bilo je savršeno", zaključio je Vedran.

Nakon što je ekipa nahvalila glavno jelo, Krunoslav je poslužio i desert - paradižot. "Nisam još jeo šnenokle, malo su vodenaste bile", komentirao je Vedran. "Sprčkano, nije mi se sviđalo", dodala je Anđa. Uskoro je ekipi za kraj domaćin udijelio i prigodne poklone, a potom su sve začinili tamburaši kao veselo iznenađenje za kraj. "Za deset, stvarno super", pohvale je za kraj dobio Krunoslav od Valentine.

