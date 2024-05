FOTO Pogledajte kako je Vlado Kalember izgledao u mladosti: Žene su ludjele za njim

Vlado Kalember je i danas jedan od poznatijih pjevača, a u bivšoj državi Jugoslaviji slovio je za najvećeg zavodnika na glazbenoj sceni kojeg su žene obožavale. Bio je frontmen Srebrnih krila, snimio duete s najvećim zvijezdama... Naime, grupu Srebrna krila osnova je 1978., a njihove pjesme su i danas veliki hitovi. Neke od najpoznatijih koje je otpjevao su "Vino na usnama", "Ana", "Zakuni se ljubavi", "Prva noć sa njom", "Ja nisam kockar", "Otkad si otišla" i mnoge druge. Osim toga, pjevao je i s Lepom Brenom u pjesmi "Jugoslovenka".

Ove godine 26. travnja napunio je 71 godinu, što osobito iznenađuje njegove brojne obožavatelje. Naime, rođen je 26. travnja 1953. godine u Strumici. Godine 2006. u tajnosti je oženio 30 godina mlađu Anu Rucner. Ubrzo je na svijet stigao i sin Darian, a brak je potrajao osam godina. Razvod su sporazumno zatražili 2014. godine.

Rucner je u jednom intervjuu istaknula da je razlazu ipak kumovala razlika u godinama, koja je s vremenom postajala sve veći problem, uz to što je u brak ušla vrlo mlada, neiskusna i nezrela. Ipak, kritičarima odnosa nisu dozvolili završnu zadovoljštinu tako što su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima. U tom duhu Vlado je prepričao jednu neuobičajenu situaciju iz sudnice: - Sjedili smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedili zajedno, a Ana me čak primila za ruku, na što nas je sutkinja upitala je li to neka showbiz fora. Odgovorio sam joj da nije - kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastati - prisjetio se pjevač. Glavno pogonsko gorivo za takav stav je dobrobit njihovog sina.

Podsjetimo, Kalember se u nedavnom velikom razgovoru za Story otvorio o odnosu s bivšom suprugom: - Kada smo se upoznali, bila je mlada čelistica kojoj je trebao netko kao ja, da joj skrati put do nekih spoznaja. Danas joj više nitko ne treba, potpuno je formirana i izgrađena i jako dobro zna što radi. Imamo sina i svaki dan komuniciramo. Oboje smo normalni, razumni ljudi, nema razloga za drugačije odnose - bivši frontmen Srebrnih krila ima samo riječi hvale za majku njegovog djeteta.

Priznao je i da nakon razvoda živi sam i objasnio znači li to da ne daje priliku novoj ljubavi: - Kako ne? Kanim se ženiti još barem nekoliko puta. Imam samo 71 godinu - šaljivim tonom zaključuje Kalember.

