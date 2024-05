Jurica osvojio 5000 eura, no nije znao odgovor na pitanje o ovoj poznatoj Hrvatskoj pjesmi, znate li vi?,

Nakon što mu je sestra u prvim epizodama osvojila 500 eura u Jokeru, iz obitelji Jurec sada se predstavio i mladi fizičar, Jurica Jurec, koji sebe opisuje kao entuzijastičnog pub kvizaša te teoretičara nogometa i NBA košarke. Uspješno je odgovarao na pitanja te pokazao zavidno znanje koje mu je osiguralo novčanu nagradu od 5.000 eura.

Na posljednjem pitanju, koje mu je moglo donijeti maksimalni iznos koji se može osvojiti u kvizu – 15.000 eura, odustao je. Srećom, jer da je dogovarao, izabrao bi pogrešan odgovor i pao na znatno niži iznos. Tko je napisao stihove 'Kad si bila mala Mare, voljela si more'? A) Dragiša Nedović B) Josip Runjanin C) Davorin Jenko D) Zdenko Runjić Da nije odustao Jurica bi zaključao odgovor D, a točan je zapravo A) Dragiša Nedović.

Jedino pitanje na koje je netočno odgovorio, a zvao je i majku u pomoć kao superjokera, no nije mu mogla puno pomoći glasilo je: Što se nalazi na poleđini novčanice od 2.000 rubalja? A) Petar Veliki B) spomen Jaroslavu Mudrom C) Petropavlovska tvrđava D) Kozmodrom Vastočni Na ovom pitanju, uz superjokera Jurica je potrošio i dva obična jokera i zaključao odgovor A), a točan je bio D) Kozmodrom Vastočni.

VEZANI ČLANCI:

Nije bio posve siguran ni u pitanje Spot za koju pjesmu Mladena Burnaća je domaćoj estradi predstavio tada mlađahnu Nives Celzijus? A) Ako me ikada sretneš B )Jer ti ljubiš drugoga C) Malena D) Ne zovi mala policajce, no logičkim zaključivanjem odabrao je odgovor D) Ne zovi mala policajce, koji je i bio točan odgovor.

Nova pitanja i zanimljive natjecatelje ne propustite pratiti i sljedeći tjedan u uzbudljivom kvizu ''Joker'' od 18 sati na Novoj TV!

VIDEO Komentar Amerikanca o Baby Lasagni naljutio mnoge: 'Imam samo jedno pitanje za tebe'