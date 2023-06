Zgodni Turčin iz hit-serije 'Zlatni kavez': 'Ne vjerujem u ljubav'

Imućna obitelj Korhan iz nove turske serije "Zlatni kavez", koja se odnedavno prikazuje na Novoj TV, prikovala je brojne gledatelje uz ekran svojom napetom i zanimljivom radnjom, temeljenom na istinitoj priči. U središtu pozornosti je mladi par, a njegov muški dio čini Mert Ramazan Demir (25). Iza njega su brojne uloge u serijama, a u 'Zlatnom kavezu' glumi Ferita, razvratnog sina iz bogate obitelji.

- Dok radim, osjećam da postojim. Kad pokušavam stvoriti nešto izvan sebe, najviše osjećam da sam živ. To uglavnom nema nikakve veze sa mnom. Da me pitaš što bih u životu htio doživjeti, možda ne bih mogao reći sve detalje. Usprkos tome, posve sam miran, nalazim se na mjestu na kojem sam miran u vezi sa svime što mi se događa u životu. Osjećam se živo i kad se zanimam za sve što nema veze sa mnom; naprimjer, kada dubinski shvatim drugu osobu. Govorim o ljudima čije sam priče shvatio i uistinu čuo, kazao je glumac za tportal. Dodao je i kako gluma za njega počinje dok kamere još nisu u blizini, a praksa je takva da maksimalno otvori svoje osjećaje i osluškuje okolinu.

- Čovjekovo prepoznavanje razlike između istine i laži ovisi o tome koliko poznaje sebe. Razliku između istine i laži prepoznajemo samo ako smo u miru sa sobom. Kad sam se pomirio s osjećajima kojih sam se najviše bojao i koje sam najmanje volio, u mom je životu sve postalo drukčije. Kad sam prihvatio svoje osjećaje, pomirio sam se sa sobom, a kad sam se pomirio sa sobom, pomirio sam se s ljudima. Da bi se pomirio sa sobom, moraš poznavati sebe i osloboditi se nekih vjerovanja. Kad se oslobodiš kalupa razmišljanja, počinješ se uistinu upoznavati. To zapravo na neki način znači i poništiti sve izvan sebe. Razmišljanje o tome hoće li se obitelj ponositi tobom treba odložiti na stranu, rekao je i iznenadio odgovorom na pitanje o ljubavi.

- Želim s osobom provoditi vrijeme i vrlo je blisko upoznati. Ne vjerujem u ljubav.

Glumac ima četiri starija brata i odrastao je u Istanbulu.

- Kad sam se rodio, moja se obitelj iz Vana preselila u Istanbul. U mom su životu s jedne strane postojali obiteljski običaji, a s druge potpuno drukčiji stil i opuštenost Istanbula. To je za mene bila čudna situacija, kazao je i dodao kako često posjećuje grad Adanu.

- U Adani sam stalno imao deja-vu. Kad bi mi za vrijeme snimanja redatelj došao nešto reći, rekao bih mu: 'Nemoj mi ništa govoriti, ja to već znam', već sam vidio scenu koju snimamo. Snimanje 'Ufa' završilo je i sljedeće sam ljeto opet trebao ići onamo. Onda me put odveo u Gaziantep, ondje me nešto privlači. I dalje pokušavam shvatiti kakve osjećaje to područje budi u meni. Nekoć mi se tetovaže nisu činile razumnima, pitao sam se zašto bih na tijelo ucrtao nešto što sam doživio, ali sada na nozi imam tetovažu - 701. Iz Adane, iz sobe broj 701, u kojoj sam riješio taj problem, rekao je Demir.

