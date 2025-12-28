Bivša Loto djevojka predaje na fakultetu i ima velike planove: 'Nakon tog uspjeha mogla bih se i ja baviti politikom'

Nekadašnja Loto djevojka, a danas doktorandica i djelatnica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Paula Čatipović, prije tri godine otišla je s HRT-a, a danas se može pohvaliti zavidnim znanstvenim dostignućima. - Taman kad sam otišla kroz HRT-a 2022., tad sam opisala doktorat. Zapravo mi je to bilo previše, ali nije mi to bio baš više izazov. Taj posao sam po sebi je više bio u sklopu manekenstva, ali opet i prezenterski. Bio je voditeljski, ali nije bio toliko izazovan. Kao studentski posao, rekla je za Story.

Paula trenutačno piše disertaciju, a usto radi na fakultetu i ima svoj PR obrt. No ne planira se zaustaviti ni samo na tome. - Spremam nešto novo u poslovnom smislu. Reći ću vam kad dođe vrijeme, ali je nešto skroz drugačije', tajnovito je najavila, a pohvalila se i da je upisala još jedan studij: 'Studiram i psihoterapiju. To sam upisala ove godine, radi se o specijalističkom studiju u Londonu. Većinom je online, imam samo ispite tamo., rekla je. Zbog svega toga, ne vjeruje da će se u skoroj budućnosti vratiti na televiziju, no sretna je što je i danas ljudi prepoznaju i zaustavljaju na ulici. - Iako su prošle skoro četiri godine, još me znaju zaustaviti. To su uglavnom više stariji ljudi, koji uglavnom najviše i prate Loto, Bingo i to, kazala je Paula koja je bila zadužena i za vrlo uspješnu i medijski zapaženu političku kampanju tiktokerice Nine Skočak, koja se prošle godine kandidirala za Europski parlament.

- Nina je stvarno jedna jako perspektivna mlada dama. Ja ju podržavam u svakom smislu. Mi smo se upoznali na fakultetu. Nina mi se javila u biti sa željom da joj pomognem s PR-om i sa samom kampanjom. Mislim da je to stvarno bio veliki uspjeh, s obzirom na to da ona nije bila u tim vodama. Ja se nadam da ona neće odustati i da će se baviti dalje tim. Ona se i dalje zalaži za mlade i to sve, ali nadam se da će na neki način i dalje se sudjelovati u politici, rekla je i dodala da nije isključeno da se i sama ne okuša u politici.

Bjelovarčanka Paula Čatipović imala je samo dvadeset i jednu godinu kada je 2018. postala novo lice megapopularne igre Loto 7 na Hrvatskoj radioteleviziji.

Za studenticu novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu bio je to doslovno san snova, budući da je još od malih nogu maštala o voditeljskoj karijeri. Držeći recitale i nastupajući na školskim priredbama, bilo je očito da ima dara za javni nastup, a upravo ju je želja za radom na televiziji potaknula da upiše novinarstvo. Prilika se ukazala brže nego što je očekivala, i to zahvaljujući suradnji HRT-a sa zagrebačkim fakultetima u potrazi za novim, mladim talentima. Paula se prijavila na audiciju, prošla nekoliko krugova i uskoro dobila posao koji ju je vinuo u medijsku prepoznatljivost. Debitirala je 13. listopada 2018., istovremeno s predstavljanjem redizajniranog Lota 7, koji je igračima donio veće šanse za dobitak s manjim brojem kuglica u bubnju.

Iako joj je to bio prvi posao takve vrste, pred kamerama se osjećala kao kod kuće. Pripreme za prvu emisiju trajale su intenzivno gotovo mjesec i pol dana, a profesionalni tim HRT-a pomogao joj je da spremno dočeka svoj debi. Jednom kada je stala pred kamere i krenulo odbrojavanje do početka emisije uživo, trema je, kako je sama rekla, gotovo u potpunosti nestala. „Prezadovoljna sam s prvom emisijom Lota. Dojmovi se još nisu slegli, čestitke stižu sa svih strana, moji najbliži su jako ponosni i to je sve o čemu se priča ovih dana. Bolje nisam mogla ni sanjati“, ispričala je tada. Ubrzo je sve postalo rutina, pravi studentski posao u kojem je uspješno balansirala između predavanja na fakultetu ujutro i vođenja Lota navečer. Iskustvo je opisala kao predivno, a zahvaljujući njemu stekla je brojna poznanstva koja su joj kasnije bila odskočna daska za daljnji razvoj karijere.

Nakon tri i pol godine, početkom 2022., Paula je odlučila napustiti HRT. Iako su mnogi gledatelji bili iznenađeni, njezina odluka bila je pomno promišljena. Posao voditeljice Lota, koji je na početku bio ostvarenje sna, s vremenom joj je prestao predstavljati izazov. Kako je sama pojasnila, bio je to više prezenterski nego istinski voditeljski posao, a njezine ambicije rasle su u drugom smjeru. Ključni trenutak za odlazak bio je upis doktorskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, zbog čega uz nove akademske obveze jednostavno više nije imala vremena za snimanja. Odlučila je da je vrijeme za ozbiljniji karijerni put i okretanje nove stranice u životu.

Odlazak s televizije pokazao se kao ispravan potez. Iskustvo i poznanstva stečena na HRT-u otvorili su joj vrata u svijetu odnosa s javnošću, što je bio logičan slijed s obzirom na to da je upravo to i diplomirala. Ubrzo je otvorila vlastiti PR obrt koji se bavi organizacijom događaja, komunikacijama i javnim nastupima. Danas je Paula Čatipović uspješna poduzetnica, predavačica na fakultetu, doktorandica i cijenjena stručnjakinja za političku komunikaciju, dokazujući da je njezina svestranost, vidljiva još od studentskih dana, pronašla plodno tlo za rast i razvoj daleko od televizijskih reflektora.