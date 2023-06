Glumica skriva privatni život s HDZ-ovcem, a u rijetkom izlasku je pokazala trudnički trbuščić

Glumica Marija Borić Jerneić (42) krajem travnja u podcastu 'Mame kod Lane' koji vodi glumica Lana Gojak Bajt otkrila je kako čeka svoje drugo dijete. Marija je tada otkrila da čeka djevojčicu, a sada se trudna glumica pojavila na promociji knjige 'Tuširanje duše' glazbenice Danijele Martinović.

Marija je pokazala svoj poveći trudnički trbuščić, a tijekom druženja nije skidala osmijeh s lica. Spremno je i pozirala u bijeloj haljini, a i Danijela ju je srdačno pozdravila.

12.06.2023., Stakorovec - Promocija knjige Danijele Martinovic "Tusiranje duse" u Vision Landiju u Stakorovcu. Marija Boric i Danijela Martinovic. Photo: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Inače, Marija je u Laninom podcastu govorila o temi poroda i majčinstva, a kao šlag na tortu otkrila je vijesti o svojoj novoj trudnoći.

Glumica sa suprugom Branimirom Jerneićem već ima sina kojeg su dobili u ožujku 2020. godine. Glumica i ugledni HDZ-ovac vjenčali su se 2019. na privatnoj ceremoniji, a među poznatim uzvanicima bili su Sandra Perković, Ana Maras Harmander, Lana Gojak Bajt i mnogi drugi.

- Bila je to savršena nedjelja - kratko je napisala Marija uz jednu od fotografija s vjenčanja koju je podijelila na svojem profilu na Instagramu.

Glumica inače ne voli odavati detalje iz svojeg privatnog života i rijetko objavljuje fotografije sa suprugom. Zna se i da je iz Zagreba zbog obitelji preselila u Zagorje, a u glavni grad često dolazi zbog posla i prijatelja. Jednom prilikom ispričala je i kako usklađuje sve obiteljske i poslovne obaveze.

- Imam dobru infrastrukturu. Moj posao je specifičan - kada su probe onda sam aktivna kroz jutro i večer, a predstave su isključivo večernja priča. Tu je muž, moja majka i moje sestre. Da njih nema ne bih ja to tako mogla, ali ovako sam baš opuštena i zahvalna na tome - rekla je.

Otkrila je tada i kakvu narav ima njezin sin i što joj je nedavno ispričala teta u vrtiću.

- Nedavno mi je teta u vrtiću rekla kako je prvi puta otkazao poslušnost. A ja sam je pitala: 'tek sada?'. On ima svoj karakter i meni se sviđa da je to tako. Normalne su to faze razvoja i ja ih podržavam. Primjerice, zna mi reći da nešto neće, a onda ga drugi put pitam i on se složi sa mnom. Ne znam jesam li autoritet, ali trudim se biti - kaže Marija.

Podsjetimo, na promociji Danijeline knjige bile su i druge poznate osobe među kojima i voditeljica Barbara Kolar, glazbenik Bojan Jambrošić, glazbenica Sanja Doležal i drugi. Promocija se odvila u bajkovitoj prirodi Vision Landa u Štakorovecu nedaleko od Zagreba. Podršku je Danijeli pružao i njezin novi partner, policijski inspektor Josip Plavić.

