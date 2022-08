Žestoki napadaj Stallonea: 'Poštovao sam Dolpha, ali nikada mi nije rekao što se događa iza mojih leđa'

Glumac Sylvester Stallone (76) žestoko se bori za prava franšize Rocky, a sada je na Instagramu žestoko napao producente koji su uključeni u snimanje filma Drago. To bi trebao biti svojevrsni spin-off, koji je najavljen nedavno, a Stallonea je jako povrijedilo što ga nitko pa čak ni Dolph Lundgren nije obavjestio da se taj film snima.

"Još jednom Irwin Winkler, taj patetični 94-godišnji producent i njegova moronska djeca lešinari, Charles i David, ponovno glođu kosti još jednog divnog lika kojeg sam stvorio, a da mi to nije rekao... Ispričavam se obožavateljima, nikada nisam želio da likove iz Rockyja iskorištavaju ovi paraziti..." napisao je Stallone.

Glumac nije štedio ni svog kolegu Lundgrena.

"Usput, nekad sam poštovao Dolpha, ali nikada mi nije rekao što se događa iza mojih leđa s likom koji sam mu stvorio!!! Pravi prijatelji su dragocjeniji od zlata"

Objavio je i fotomontažu na kojoj Winkler pije krv Rockyju, a samo nekoliko sati kasnije sve je to uklonjeno s njegova profila.

Inače, glumci Stallone i Lundgren bili su suparnici u četvrtom nastavku filma o Rockyju Balboi, a nakon snimanja dramatičnih sportskih scena, Stallone je bio uvjeren da neće preživjeti. Iako je film prikazan još 1985. godine Stallone je tek nedavno otkrio nepoznate detalje sa snimanja u videu pod nazivom 'The Making of Rocky vs Drago' koji je objavljen na njegovom YouTube kanalu.

- Prvo što smo snimili bio je moj i njegov ulazak, a potom je krenula tuča. Tijekom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne ozlijede zbog kojih me ekipa hitno morala prevesti iz Kanade u Kaliforniju na odjel intenzivne njege - započeo je glumac.

- Razbio me, no u tom trenutku nisam ništa osjećao sve dok me kasnije te noći moje srce nije počelo bubriti. Krvni tlak mi je skočio na 260 i bio sam siguran da neću preživjeti, već sam razgovarao s anđelima. Iduće čega se sjećam je da sam bio na hitnom letu avionom koji nije smio letjeti visoko zbog mog tlaka, a ubrzo nakon moram se vratiti snimiti borbu.

Dodao je i kako je puna četiri dana proveo na intenzivnoj njezi prije nego što se vratio završne scene, među kojima je i ona u kojoj mu Drago zada snažan udarac u prsa, a kako bi proslavili godišnjicu filma, redateljska verzija filma danas će biti puštena u kina na jedan dan.

