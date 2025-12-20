Gdje su danas zvijezde Titanica? Neki su osvojili Oscare, a neki su nas nažalost napustili
Film "Titanic", koji je ispričao tragičnu priču o "nepotopivom" brodu kroz fikcionalizirane sudbine putnika, ostaje jedan od najuspješnijih filmova svih vremena s više od 2,2 milijarde dolara zarade. Njegova ostavština živi kroz glavne zvijezde, Leonarda DiCaprija i Kate Winslet, čija je kemija na platnu stvorila jednu od najpoznatijih filmskih romansi.
DiCaprio, koji je ulogu dobio s tek 20 godina, postao je jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije i čest suradnik redatelja Martina Scorsesea. Nakon niza nominacija, svog je dugo čekanog Oscara konačno osvojio 2016. za film "Povratnik", a Winslet ga je emotivno bodrila iz publike.
Kate Winslet, kojoj je uloga Rose donijela međunarodnu slavu i prvu od sedam nominacija za Oscara, također je izgradila impresivnu karijeru. Svoj zlatni kipić osvojila je 2008. za film "Žena kojoj sam čitao", a za uloge u filmovima i serijama poput "Steve Jobs", "Mildred Pierce" i recentne HBO-ove uspješnice "Mare iz Easttowna" nagrađena je Zlatnim globusima i Emmyjima. Ponovno se udružila s redateljem Jamesom Cameronom u blockbusteru "Avatar: Put vode".
I dok su glavni glumci osvajali najprestižnije nagrade, ostatak glumačke postave nastavio je nizati uspjehe, ali i voditi vlastite životne bitke. Billy Zane, koji je utjelovio Roseinog arogantnog zaručnika Caledona Hockleyja, postao je sinonim za filmskog negativca, a ta mu je uloga donijela nominaciju za MTV Movie Award.
Nastavio je s kontinuiranim radom na filmu i televiziji, pojavljujući se u serijama kao što su "Čarobnice" i "The Boys", a okušao se i na Broadwayu u mjuziklu "Chicago". Manje je poznato da je Zane i strastveni slikar apstraktnog ekspresionizma.
Nakon toga je zaradila još tri nominacije za Oscara za filmove "Primary Colors", "Gospodin Schmidt" i "Richard Jewell", a ostvarila je i zapažene televizijske uloge, osobito u serijalu "American Horror Story". Bates je ujedno i dvostruka preživjela bitku s rakom, o čemu otvoreno govori u javnosti.
Nažalost, sudbina nije bila jednako blagonaklona prema svima. Tijekom godina, filmska je industrija ostala bez nekoliko glumaca koji su svojim ulogama obilježili "Titanic". Bill Paxton, koji je glumio lovca na blago Brocka Lovetta, preminuo je 2017. godine od komplikacija nakon operacije srca.
Glumci u sporednim, ali pamtljivim ulogama također su nastavili svojim putem. Victor Garber, koji je glumio konstruktora broda Thomasa Andrewsa, jedan je od najzaposlenijih glumaca s desecima uloga u filmovima poput "Argo" i "Sicario" te serijama "Alias" i "Family Law".