Gdje su danas zvijezde Titanica? Neki su osvojili Oscare, a neki su nas nažalost napustili

Film "Titanic", koji je ispričao tragičnu priču o "nepotopivom" brodu kroz fikcionalizirane sudbine putnika, ostaje jedan od najuspješnijih filmova svih vremena s više od 2,2 milijarde dolara zarade. Njegova ostavština živi kroz glavne zvijezde, Leonarda DiCaprija i Kate Winslet, čija je kemija na platnu stvorila jednu od najpoznatijih filmskih romansi.
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
DiCaprio, koji je ulogu dobio s tek 20 godina, postao je jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije i čest suradnik redatelja Martina Scorsesea. Nakon niza nominacija, svog je dugo čekanog Oscara konačno osvojio 2016. za film "Povratnik", a Winslet ga je emotivno bodrila iz publike.
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
Njegov aktivizam u borbi protiv klimatskih promjena postao je jednako važan dio njegovog javnog života kao i gluma, a nedavno je oduševio kritiku ulogom u filmu "Jedna bitka za drugom".
Foto: A.M.P.A.S./PICTURELUX
Kate Winslet, kojoj je uloga Rose donijela međunarodnu slavu i prvu od sedam nominacija za Oscara, također je izgradila impresivnu karijeru. Svoj zlatni kipić osvojila je 2008. za film "Žena kojoj sam čitao", a za uloge u filmovima i serijama poput "Steve Jobs", "Mildred Pierce" i recentne HBO-ove uspješnice "Mare iz Easttowna" nagrađena je Zlatnim globusima i Emmyjima. Ponovno se udružila s redateljem Jamesom Cameronom u blockbusteru "Avatar: Put vode".
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
Ono što fascinira javnost jest njezino i DiCaprijevo prijateljstvo koje traje i danas. Naime, upravo ju je on otpratio do oltara na njezinom vjenčanju s Edwardom Abelom Smithom. 
Foto: Image Press Agency/ABACA/ABACA
I dok su glavni glumci osvajali najprestižnije nagrade, ostatak glumačke postave nastavio je nizati uspjehe, ali i voditi vlastite životne bitke. Billy Zane, koji je utjelovio Roseinog arogantnog zaručnika Caledona Hockleyja, postao je sinonim za filmskog negativca, a ta mu je uloga donijela nominaciju za MTV Movie Award.
Foto: Profimedia
Nastavio je s kontinuiranim radom na filmu i televiziji, pojavljujući se u serijama kao što su "Čarobnice" i "The Boys", a okušao se i na Broadwayu u mjuziklu "Chicago". Manje je poznato da je Zane i strastveni slikar apstraktnog ekspresionizma.
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
S druge strane, Kathy Bates, koja je glumila "nepotopivu" Molly Brown, u "Titanic" je već ušla kao oskarovka za ulogu u filmu "Misery".
Foto: Profimedia
Nakon toga je zaradila još tri nominacije za Oscara za filmove "Primary Colors", "Gospodin Schmidt" i "Richard Jewell", a ostvarila je i zapažene televizijske uloge, osobito u serijalu "American Horror Story". Bates je ujedno i dvostruka preživjela bitku s rakom, o čemu otvoreno govori u javnosti.
Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Nažalost, sudbina nije bila jednako blagonaklona prema svima. Tijekom godina, filmska je industrija ostala bez nekoliko glumaca koji su svojim ulogama obilježili "Titanic". Bill Paxton, koji je glumio lovca na blago Brocka Lovetta, preminuo je 2017. godine od komplikacija nakon operacije srca.
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Paxton je bio Cameronov čest suradnik, poznat po ulogama u filmovima "Aliens", "Terminator" i "Twister".
Foto: Hutchins Photo
David Warner, koji je igrao Calovog zlokobnog pomoćnika Spicera Lovejoya, preminuo je 2022. u 80. godini, ostavivši iza sebe bogatu karijeru obilježenu ulogama negativaca.
Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Ne smijemo zaboraviti ni Gloriju Stuart, koja je glumila staru Rose i sa 87 godina postala najstarija glumica ikad nominirana za Oscara. Preminula je 2010. godine u dobi od 100 godina.
Foto: J. Cummings
Glumci u sporednim, ali pamtljivim ulogama također su nastavili svojim putem. Victor Garber, koji je glumio konstruktora broda Thomasa Andrewsa, jedan je od najzaposlenijih glumaca s desecima uloga u filmovima poput "Argo" i "Sicario" te serijama "Alias" i "Family Law".
Foto: CP/ABACA/ABACA
Frances Fisher, koja je glumila Roseinu strogu majku Ruth, ostala je aktivna na filmu i televiziji, s ulogama u seriji "Čuvari" i filmu "The Substance", a poznata je i po političkom aktivizmu.
Foto: AFF/ABACA/ABACA
Danny Nucci, Jackov talijanski prijatelj Fabrizio, ostvario je zapaženu karijeru na televiziji, ponajviše u seriji "The Fosters".
Foto: Profimedia
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
Foto: SBM / PictureLux
Foto: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/ABACA
Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
