Preminula je sestra slavnog oskarovca, on se oprostio dirljivim riječima: 'Bila je moja heroina'

Adelia "Ada" Zeidler, sestra hollywoodske zvijezde Georgea Clooneyja, preminula je u petak u 65. godini života nakon borbe s teškom bolešću. Slavni glumac i njegova supruga Amal duboko su pogođeni gubitkom, a Clooney je u ekskluzivnoj izjavi za magazin People odao počast njezinoj nevjerojatnoj snazi. - Moja sestra, Ada, bila je moja heroina. Suočila se s rakom s hrabrošću i humorom. Nikada nisam upoznao nikoga tako hrabrog. Amal i meni će strašno nedostajati - poručio je shrvani glumac. Kako stoji u osmrtnici, Ada je preminula mirno, okružena ljudima koje je voljela, u bolnici u Edgewoodu u Kentuckyju.

Za razliku od svog slavnog mlađeg brata, Ada je živjela povučenim životom daleko od svjetala Hollywooda. Rođena je u Los Angelesu, ali je veći dio života provela u Kentuckyju, gdje je izgradila karijeru kao cijenjena učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi. Njezina osmrtnica opisuje je kao talentiranu umjetnicu i strastvenu čitateljicu koja je bila aktivna članica lokalne zajednice, pa čak i velika maršalka gradske božićne parade. U srednjoj školi isticala se kao iznimno nadarena učenica, što joj je donijelo prestižni status National Merit Scholar.

Ada je bila posvećena svojoj obitelji. Godine 1987. udala se za umirovljenog vojnog kapetana Normana Zeidlera, s kojim je dobila dvoje djece, sina Nicka i kćer Allison. Na njihovom vjenčanju George je čitao odlomak iz Svetog pisma, dok je njihova slavna teta, pjevačica Rosemary Clooney, pjevala za mladence. Nažalost, Norman je preminuo od srčanog udara 2004. godine. Iza Ade su, osim djece, ostali i njezini roditelji, novinar Nick Clooney i spisateljica Nina Bruce Warren.

Iako je cijenila svoju privatnost, Ada je uvijek bila velika podrška svom bratu te je prisustvovala njegovom raskošnom vjenčanju s odvjetnicom za ljudska prava Amal Alamuddin u Veneciji 2014. godine. U jednom od rijetkih intervjua, otkrila je kako iz zaštite prema bratu nikada nije htjela imati njegov broj telefona u svom mobitelu. - On mene može nazvati, i to povremeno čini, ali e-mail je praktičniji za oboje - izjavila je tada, pokazujući koliko je poštovala njegovu privatnost unatoč njihovoj bliskosti. Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak u Kentuckyju.