Vitomira Lončar (63) pozirala u badiću i pokazala sjajnu liniju nakon gubitka 14 kilograma: 'Može se'

Glumica Vitomira Lončar (63) već šest godina sa suprugom Ivicom Šimićem (69) živi u Kini nakon što je morala u prijevremenu mirovinu. Vitomiri je prije dvije godine tijekom redovitog sistematskog pregleda na sveučilištu EurAsia University u Xi'anu gdje radi liječnica rekla da mora pripaziti na prehranu zbog viška kilograma, a glumica je doživjela potpuno transformaciju. Izgubila je 14 kilograma u godinu dana te sada sjajnu liniju održava redovitim treninzima.

Odlični rezultati vidljivi su i na najnovijoj fotografiji koju je Vitomira podijelila na Instagramu. Pozirala je u jednodijelnom kupaćem kostimu i pozvala pratitelje da krenu ''u akciju''.

-Kako promijeniti loše životne navike? Ili te jako boli - ili si promijenio životne vrijednosti. Najuspješnije je ako je oboje. Može se, bez obzira jesi li 20, 30, 40, 50 ili 60+. Možda je i sreća što me je dovoljno jako boljelo, a negdje isto vrijeme su se promijenile i životne vrijednosti. Ukratko, ajmooooo! Trening- poručila je Vitomira, a pratitelji su joj u komentarima ostavili emotikone srca, vatrice i zaljubljenih pogleda te joj tako poručili da izgleda sjajno.

Inače, Vitomira sada na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a sada je s pratiteljima podijelila kako je došlo do novog zatvaranja zbog pandemije koronavirusa.

-I što reći…. uspjeli smo održati generalnu probu. Od ponoći je počeo novi lockdown, studenti su evakuirani iz kampusa. Kaže moj Adizes: 'Ne uzrujavaj se zbog stvari koje nemaš pod kontrolom'. I ti je to. Jesam li dala sve od sebe? Bome, jesam. Idemo dalje. Nakon 84 dana napornog rada na predstavi 'Holidays in Xi’an', buđenje s 0 obveza. I to je život'- poručila je.

Podsjetimo, Vitomira nam je u velikom intervjuu otkrila da je iznos njene mirovine 2015. godine bio 1700 kn.

- Odluka da odemo u Kinu donesena je u studenom 2015., a umirovilo me točno mjesec dana prije toga. Da, mirovina je bila 1700 kuna, ali su mi dali 400 kuna iz drugog stupa, tako da je skočila na 2100. Kinezi trebaju stručnjake. Naša je dijaspora ovdje visokoobrazovana. U Kini ne možete dobiti radnu dozvolu ako nemate završen fakultet i reference. S doktoratom sam u Kini poželjan stručnjak. Suprug je u dva mandata bio glavni tajnik svjetske organizacije kazališta za djecu, dakle, imao je najvišu moguću poziciju na svijetu u svome području. Takve ljude ovdje ne pitaju za godine - rekla nam je.

