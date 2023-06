Žera komentirao prozivke bivšeg člana benda koji osniva svoju Crvenu jabuku: 'To je katastrofa'

Kultna grupa Crvena jabuka prošlih se tjedana našla u fokusu javnosti nakon što je bivši bubnjar benda Darko Jelčić Cunja (58) u Torontu najavio osnivanje svoju grupe "Cunja i Crvena Jabuka". Sve je sada komentirao ponovno i frontmen benda Dražen Žerić Žera (58) za IN magazin.

- Živimo u doba kad svatko hoće svojih 5 minuta slave na bilo koji način. Spuštat se na taj nivo nije moj svjetonazor, nit ja imam takve postavke u sebi, nit se mogu resetirat, od kuće nosim odgoj, ponašanje i rječnik. Ako te netko stalno vrijeđa, ponižava, a ćorav, zar ne vidiš pune arene, koncerte, onda ne znam di je problem. A postoji jedna stvar koju ja moram reći, on nema veze s osnivanjem Crvene jabuke, on nije ni na mapi bio kad se osnivala, došao je zadnji. Jeste bio član. Prvu ploču je bubanj snimio Šomi iz Neki to vole vruće' - kazao je Žera.

VEZANI ČLANCI

Negativni komentari i neosnovane optužbe, kaže, ne zanimaju ga.

- Ja živim svoje do kraja kako živim, prihvaćam svoju starost, godine, nekad višak kila, nekad manjak, sijede, ne mislim se ni farbat, da nemam kose bio bih ćelav, nemam komplekse....takav sam i prema publici na bini, zato meni ne trebaju tako niski tabloidni natpisi, pogotovo u dnevnim novinama, to je katastrofa - zaključio je.

Nakon Žere oglasili su se priopćenjem i iz diskografske kuće Croatia Records. - Crvena jabuka je veliki brand, jedna je od najaktivnijih grupa i diskografski i koncertno. Isto tako jedna je od rijetkih grupa čiji je cjelokupni katalog u arhivi Jugotona i Croatia Recordsa na čijoj smo vjernosti svih ovih godina zahvalni. Crvena jabuka postala je sinonim kvalitete prepoznate na ovim prostorima, a mi kao diskografska kuća iznimno smo ponosni što su naša dva brenda povezana već gotovo četrdeset godina - stoji u priopćenju.

- Dražen Žerić Žera apsolutna je konstanta benda od njegovog osnutka, a od 1987. godine kada preuzima ulogu pjevača benda svojim je specifičnim vokalom, a potom izgledom i stavom postao sinonim za Crvenu jabuku. Njegov prepoznatljiv glas nostalgično je obojio stihove, bilo da se radi o ljubavnim pjesmama ili pjesmama o Sarajevu, gradu kojemu su posvetili cijeli album - navode dalje.

- Dražen Žerić Žera uvijek je isticao da je iskrenost prema publici i emocija koju joj pružaju jedini recept za dugovječnost grupe. Sve ove godine u Crvenoj jabuci svirali su i djelovali mnogi članovi što je uobičajeno za grupe s dugogodišnjom karijerom, ali Žera je onaj koji Crvenu jabuku drži na okupu glasom i svojom pojavnošću. Upravo iz toga razloga njihov aktualni album nosi naziv Žera & Crvena jabuka - Neka nova jutra koji je ujedno i njihov dvadeset i treći studijski album koji smo objavili - poručili su za kraj i dodali da se "vesele uspješnoj diskografskoj suradnji i u narednim godinama."

VIDEO Marko Kutlić o dojmovima nakon nastupa