U 'SURVIVORU'

Zeleni su preokrenuli rezultat, osvojili su hranu i kremen, a Boris je jako razočaran!

Foto: Nova TV
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 23:45

Napeta borba za hranu obilježila je novi dan na Survivoru terenu. Natjecatelji su igrali u timovima po troje, a poligon je uključivao kolut, drveni plato i vrećice s pijeskom.

Žuti su snažno otvorili dvoboj i poveli s 4:2, no završnica je pripala zelenima. Presudan pogodak donio je Stefan, čime su zeleni preokrenuli rezultat i slavili s 4:7. Osim hrane, osvojili su i kremen, što im je omogućilo da napokon zapale vatru i pripreme obrok od osvojenih namirnica.

Unatoč porazu žutog tima, Marko Lambaša istaknuo je važnost timske igre: „Znači mi puno što sam donio bod za pobjedu, naročito zato što sam u prošloj igri igrao slabije. Danas sam dobio bod ja, sutra će netko drugi, gledamo kako igramo kao tim. Sve pomno pratimo i analiziramo i tako smo donijeli odluku tko će igrati s kim.“ S druge strane, Boris Vidović nije skrivao razočaranje: „Dogodio se pad koncentracije, nisam vidio konop i tako je ispalo. Mislim da mi pleme nije zamjerilo, ali za mene je to poraz samoga sebe. Trebamo sada napraviti analizu, bolje proučiti zelene da budemo spremniji za sljedeći poligon.“

Zadovoljstvo u zelenom taboru bilo je itekako vidljivo. „Prezadovoljna sam današnjom igrom. Znala sam da imam u sebi preživljavanje, jer sam i prije nego sam postala liječnica htjela sudjelovati u Survivoru“, istaknula je Ana Mitić. Što dalje očekuje kandidate i kako će se nositi ne samo s nedostatkom hrane, nego i odvojenosti od svojih najmilijih, ne propustite pogledati u novoj epizodi.

Ključne riječi
Survivor Nova TV showbiz

