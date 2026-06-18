VIDEO Evo kako izgleda kad Đoković zapleše s ovogodišnjom eurovizijskom pobjednicom. Reakcije se nižu

Bugarska pjevačica Dara i ovogodišnja eurovizijska pobjednica podijelila je na svom Instagram profilu video koji je brzo oduševio njezine pratitelje. Naime, snimka prikazuje neočekivani i spontani susret s teniskom zvijezdom Novakom Đokovićem tijekom njezina odmora u Grčkoj, koji je završio zajedničkim plesom i opuštenim druženjem. Prema njezinim riječima, do susreta je došlo sasvim slučajno, tijekom večere je naišla na Đokovića u društvu njegove kćeri, a ugodna i ležerna atmosfera ubrzo je prerasla u plesni trenutak koji je odlučila zabilježiti i podijeliti s javnošću. Na objavljenoj snimci vidi se kako Dara, Đoković i njegova kći plešu uz popularni glazbeni hit “Bangaranga”. Pjevačica je za tu priliku odabrala efektno izdanje u leopard uzorku, dok je najbolji srpski tenisač bio odjeven u opuštenoj, ljetnoj kombinaciji.

Video je u kratkom vremenu postao viralan te je prikupio više od 200 tisuća oznaka "sviđa mi se", a komentari su se samo nizali. Mnogi su ih opisali kao "balkanske ikone", dok su drugi isticali kako im je ovaj neočekivani susret uljepšao dan. Pojedini korisnici u šali su komentirali da je riječ o "najveselijem trojcu na Mediteranu", s obzirom na to da se u kadrovima nakratko pojavljuje i Đokovićeva kći. Video pogledajte OVDJE.

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Ovakvi spontani trenuci, u kojima poznate osobe iz sporta i glazbe pokazuju svoju opušteniju stranu, često osvajaju publiku. Dara i Đoković još su jednom pokazali da za dobru atmosferu nije potrebna pozornica ni protokol, dovoljno su glazba, ritam i dobro raspoloženje.