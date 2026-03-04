Naši Portali
Lille, Lille...

FOTO Kakva figura! Lidija Bačić pozirala u minijaturnom bikiniju koji joj je naglasio obline

Koncert Lidije Bačić na 200. Samoborskom fašniku
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/24
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 17:54

Preko ramena je ležerno prebacila jaknu šarenog uzorka, dok je prstom desne ruke samouvjereno pokazala prema gore. Cijelu objavu popratio je tek jedan jednostavan, ali znakovit emotikon plavog srca, koji se savršeno uklopio u boju njezinog kupaćeg kostima

Splitska pjevačica Lidija Bačić, poznata po svom moćnom vokalu i stasu, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih osoba na domaćoj estradi. Na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska obožavatelja, objavila je fotografiju koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara. Pozirajući u studijskom okruženju, Lille je istaknula svoju besprijekornu figuru u minijaturnom tirkiznom bikiniju. Preko ramena je ležerno prebacila jaknu šarenog uzorka, dok je prstom desne ruke samouvjereno pokazala prema gore. Cijelu objavu popratio je tek jedan jednostavan, ali znakovit emotikon plavog srca, koji se savršeno uklopio u boju njezinog kupaćeg kostima.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom periodu za pjevačicu. Naime, krajem veljače predstavila je novi singl "Vučji osmijeh", koji je ujedno poslužio kao službena najava njezinog dugo iščekivanog dvostrukog albuma pod nazivom "Savršeni kaos". Poznavajući Lidijin marketinški talent, malo tko vjeruje da je ova fotografija slučajnost. Umjesto toga, čini se kao savršeno tempiran potez kojim održava interes javnosti dok priprema svoj najveći glazbeni projekt do sada. Njezina sposobnost da vješto balansira između glazbene karijere i imidža seks simbola ključ je njezinog dugogodišnjeg uspjeha, a obožavatelji su navikli da svaku njezinu glazbenu novost prati i vizualno atraktivan sadržaj, poput onog u njezinim poznatim godišnjim kalendarima koji se redovito rasprodaju.

Reakcije njezinih pratitelja bile su, očekivano, brze i brojne. U samo nekoliko sati ispod fotografije su se nanizali deseci komentara, a velika većina njih bila je ispunjena komplimentima na račun njezinog izgleda. Emotikoni vatre i srca dominirali su komentarima, potvrđujući da Lidijina pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim. "Predivna si", "Goriš, Lile", "Najljepša na estradi", samo su neke od pohvala koje su joj uputili obožavatelji. Iako se našao i pokoji neprimjeren komentar, jasno je da pjevačica uživa golemu podršku svoje publike, koja s jednakim nestrpljenjem iščekuje njezine nove pjesme i ovakve objave.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Koncert Lidije Bačić na 200. Samoborskom fašniku
1/51

Lidija Bačić, koja posluje pod brendom "Planet Lille", godinama uspješno gradi karijeru ne oslanjajući se isključivo na glazbu. Njezina prisutnost na društvenim mrežama ključan je dio njezine promocije, a viralni videi i atraktivne fotografije često služe kao najava za nove projekte. Nakon što je nedavno zaintrigirala javnost "behind-the-scenes" sadržajem i plesnim isječcima za pjesmu "Vučji osmijeh", ova fotografija nastavlja niz te podiže očekivanja za album "Savršeni kaos".

