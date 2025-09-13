Zagreb Design Week donosi posebno uzbuđenje za ljubitelje industrijskog dizajna

Zagreb je početkom rujna ponovno postao epicentar kreativnosti i inovacije zahvaljujući dvanaestom izdanju Zagreb Design Weeka, najveće hrvatske manifestacije posvećene dizajnu, a važna je novost da prvi put traje čak dva tjedna, od 9. do 21. rujna. Novi koncept, temeljen na različitim lokacijama i raznolikom programu, odražava temu "Stvarnosti koje dijelimo". Upravo ta tema istražuje načine na koje dizajn može povezati pojedinca i zajednicu, tradiciju i suvremenost, kulturu i održivi razvoj. Prvi tjedan posvećen je dodjeli međunarodne nagrade ZGDW Award,a posjetitelji su mogli razgledati izložbu finalista, uz niz popratnih programa: modne revije, radionice, panele, predavanja i filmske projekcije. Drugi tjedan festivala posvećen je partner lokacijama u centru Zagreba, gdje se kroz galerije, studije i pop-up prostore dizajn seli u kvartove, svakodnevno nudeći novo iskustvo, a jedna od lokacija je i kod nas u prostoru firme Bruketa&Žinić&Grey, odnosno u roza sobi gdje će biti predstavljeni naši radovi.