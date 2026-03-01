Naši Portali
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
PRINCEZA OD WALESA

Video je postao viralan! Kate Middleton odbila dati autogram obožavatelju: 'Ne mogu to potpisati'

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: JAIMI JOY/REUTERS
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 16:06

Naime, članovi kraljevske obitelji ne smiju davati autograme zbog dugogodišnjeg pravila koje je na snazi kako bi se spriječila mogućnost krivotvorenja njihovih potpisa. Potpis člana kraljevske obitelji mogao bi se zloupotrijebiti na službenim dokumentima ili prodati po visokoj cijeni, stoga je ovo sigurnosna mjera koje se svi strogo pridržavaju

Tijekom nedavnog službenog posjeta Powysu u Walesu, princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala svoju pristupačnost i toplinu u interakciji s okupljenim mnoštvom. U jednom trenutku, kako je zabilježeno u videu koji je objavio popularni HELLO! Magazine, jedan joj je obožavatelj prišao i zamolio je za autogram. Princeza ga je s osmijehom ljubazno odbila, objasnivši mu situaciju jednostavnim riječima: "Ne mogu to potpisati, jako mi je žao."

Umjesto potpisa, ponudila mu je stisak ruke i srdačan zagrljaj, gestu koju je obožavatelj s oduševljenjem prihvatio. Ovaj trenutak brzo je postao viralan, a u opisu objave pojašnjena je pozadina ove odluke. Naime, članovi kraljevske obitelji ne smiju davati autograme zbog dugogodišnjeg pravila koje je na snazi kako bi se spriječila mogućnost krivotvorenja njihovih potpisa. Potpis člana kraljevske obitelji mogao bi se zloupotrijebiti na službenim dokumentima ili prodati po visokoj cijeni, stoga je ovo sigurnosna mjera koje se svi strogo pridržavaju.

Ovaj potez princeze izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi pohvalili njezinu gracioznost i način na koji je riješila situaciju. Iako je morala odbiti molbu, njezina srdačnost i ponuđeni stisak ruke pokazali su poštovanje prema obožavatelju. Ipak, objava je pokrenula i širu raspravu o ulozi monarhije, posebno u Walesu, gdje su se u komentarima mogla pronaći i suprotstavljena mišljenja o statusu princa i princeze od Walesa u današnjem vremenu.

Kraljevski protokol nalaže brojna pravila ponašanja u javnosti, od načina odijevanja i sjedenja do primanja darova i interakcije s građanima. Odbijanje davanja autograma jedno je od najpoznatijih, a umjesto toga, članovi obitelji potiču se na osobni kontakt, poput rukovanja i kratkih razgovora, kako bi ostali pristupačni, ali i zaštićeni.

Magazin koji desetljećima detaljno prati živote članova kraljevske obitelji, najavio je kako će 2026. godina biti "ključna godina" za obitelj Wales, s posebnim naglaskom na princa Georgea i njegovu sve istaknutiju ulogu. Ovaj događaj u Walesu samo je jedan u nizu javnih angažmana kojima princeza i princ William jačaju svoje veze s narodom. Njihova popularnost dijelom leži upravo u sposobnosti da uravnoteže stroge protokole i modernu, pristupačnu komunikaciju s javnošću.

Ključne riječi
video autogram princeza od walesa kraljevska obitelj Kate Middleton showbiz

