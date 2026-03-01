Video je postao viralan! Kate Middleton odbila dati autogram obožavatelju: 'Ne mogu to potpisati'

Tijekom nedavnog službenog posjeta Powysu u Walesu, princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala svoju pristupačnost i toplinu u interakciji s okupljenim mnoštvom. U jednom trenutku, kako je zabilježeno u videu koji je objavio popularni HELLO! Magazine, jedan joj je obožavatelj prišao i zamolio je za autogram. Princeza ga je s osmijehom ljubazno odbila, objasnivši mu situaciju jednostavnim riječima: "Ne mogu to potpisati, jako mi je žao."

Umjesto potpisa, ponudila mu je stisak ruke i srdačan zagrljaj, gestu koju je obožavatelj s oduševljenjem prihvatio. Ovaj trenutak brzo je postao viralan, a u opisu objave pojašnjena je pozadina ove odluke. Naime, članovi kraljevske obitelji ne smiju davati autograme zbog dugogodišnjeg pravila koje je na snazi kako bi se spriječila mogućnost krivotvorenja njihovih potpisa. Potpis člana kraljevske obitelji mogao bi se zloupotrijebiti na službenim dokumentima ili prodati po visokoj cijeni, stoga je ovo sigurnosna mjera koje se svi strogo pridržavaju.

Ovaj potez princeze izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi pohvalili njezinu gracioznost i način na koji je riješila situaciju. Iako je morala odbiti molbu, njezina srdačnost i ponuđeni stisak ruke pokazali su poštovanje prema obožavatelju. Ipak, objava je pokrenula i širu raspravu o ulozi monarhije, posebno u Walesu, gdje su se u komentarima mogla pronaći i suprotstavljena mišljenja o statusu princa i princeze od Walesa u današnjem vremenu.

Kraljevski protokol nalaže brojna pravila ponašanja u javnosti, od načina odijevanja i sjedenja do primanja darova i interakcije s građanima. Odbijanje davanja autograma jedno je od najpoznatijih, a umjesto toga, članovi obitelji potiču se na osobni kontakt, poput rukovanja i kratkih razgovora, kako bi ostali pristupačni, ali i zaštićeni.

Magazin koji desetljećima detaljno prati živote članova kraljevske obitelji, najavio je kako će 2026. godina biti "ključna godina" za obitelj Wales, s posebnim naglaskom na princa Georgea i njegovu sve istaknutiju ulogu. Ovaj događaj u Walesu samo je jedan u nizu javnih angažmana kojima princeza i princ William jačaju svoje veze s narodom. Njihova popularnost dijelom leži upravo u sposobnosti da uravnoteže stroge protokole i modernu, pristupačnu komunikaciju s javnošću.

Snimka iz Powysa savršeno ilustrira taj balans, prikazujući princezu koja, iako vezana strogim pravilima, pronalazi način da svakome posveti pažnju. Njezina jednostavna, ali elegantna reakcija još je jednom dokazala zašto je jedna od najomiljenijih članica kraljevske obitelji, čiji se svaki korak pomno prati diljem svijeta.