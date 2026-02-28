Naši Portali
Trump: Khamenei je mrtav. Iranci, vratite si državu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
EMOTIVNO

Odvojena od oca u njegovim posljednjim danima: Ispovijest kćeri slavnog pjevača slama srce

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 22:30

U emotivnoj ispovijesti, Jones je ispričala kako su je u dobi od 14 godina "dva muškarca prisilno odvela" iz njezina doma

Lexi Jones (25), umjetnica i glazbenica godinama je uspješno čuvala svoju privatnost unatoč tome što su joj roditelji pokojni David Bowie i Iman. Međutim, nedavnom objavom na društvenim mrežama odlučila je prekinuti šutnju i s pratiteljima podijeliti bolnu priču koja je oblikovala njezin život. U nizu videa otkrila je šokantne detalje o svom odrastanju, priznajući da se iza prividno savršenog života krila duboka trauma. U emotivnoj ispovijesti, Jones je ispričala kako su je u dobi od 14 godina "dva muškarca prisilno odvela" iz njezina doma.  "Moj tata pročitao je pismo koje je napisao. Ne sjećam se točno što je pisalo, ali pamtim posljednju rečenicu: ‘Žao mi je što ovo moramo učiniti.’ Tada su kroz vrata ušla dvojica muškaraca, obojica znatno viši od mene. Rekli su mi da mogu izabrati lakši ili teži način. Odabrala sam teži. Opirala sam se. Vikala sam. Držala sam se za nogu stola. Zgrabili su me, stavili ruke na mene, odvukli me od svega što sam poznavala, a ja sam vrištala iz sveg glasa. Dozivala sam pomoć, ali nitko nije reagirao. Osjećala sam se kao da mi je oduzeto pravo da ostanem u vlastitom životu. Ugurali su me u crni SUV" opisala je Jones u videu na društvenim mrežama. Poslana je u takozvani "terapijski kamp u divljini", a nakon toga i u razne druge rezidencijalne ustanove za liječenje. Njezina priča dobiva još tragičniju dimenziju kada se stavi u kontekst obiteljske situacije u to vrijeme. Naime, sve se to događalo dok se njezin otac, legendarni David Bowie, borio s rakom jetre. Zbog boravka u ustanovama, Lexi je bila odvojena od oca tijekom njegovih posljednjih dana. Vijest o njegovoj smrti u siječnju 2016. godine saznala je dok se nalazila u jednoj od tih ustanova u Utahu, daleko od obitelji.

“Imala sam privilegij razgovarati s njim dva dana prije, na njegov rođendan. Rekla sam mu da ga volim, i on je rekao isto. A onda sam vidjela objavu: ‘David Bowie preminuo, okružen obitelji.’ Fizički mi je pozlilo jer – da, cijela je obitelj bila ondje. Osim mene. Odrastala sam promatrana i prije nego što sam razumjela što to uopće znači. Mislila sam da moja bol znači da sa mnom nešto nije u redu", ispričala je u videu, aludirajući na pritisak odrastanja u sjeni slavnih roditelja. Poznata je po tome što otvoreno govori o teretu "nepo bebe" i pritisku koji nosi njezino prezime. U jednoj od svojih pjesama, naslovljenoj "Kći Davida Bowieja", napisala je stih: "Ja sam kći legende, ali sam više od njegova imena". Njezina nedavna ispovijest dodatno je naglasila tu borbu, pokazujući ranjivu stranu života koji se izvana činio privilegiranim. Njezina objava izazvala je lavinu komentara, a mišljenja pratitelja bila su podijeljena. Dok su joj mnogi pružili bezuvjetnu podršku, drugi su njezinu priču dočekali s nerazumijevanjem. "Hvala ti na hrabrosti da podijeliš tako ranjiv dio svog putovanja. Tvoja snaga i otpornost su nevjerojatne", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Volio bih da ljudi zaista slušaju preživjele iz ovih centara u divljini". 
Ključne riječi
Alexandria Jones showbiz ovisnost kći Iman DAVID BOWIE

Komentara 1

Pogledaj Sve
KO
kokokomo
23:09 28.02.2026.

Mala reklamira svoj prvi CD.

