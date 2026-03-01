Društvene mreže bruje o izgledu Kelly Osbourne, ona im je odgovorila na oštre komentare

Kelly Osbourne pridružila se svojoj majci Sharon Osbourne na dodjeli BRIT Awards u subotu navečer, no njihov zajednički izlazak zasjenili su komentari obožavatelja na koje je 41-godišnjakinja bila primorana reagirati nakon što je prijenos uživo emitiran na ITV-u. „Postoji posebna vrsta okrutnosti u tome da povrijedite nekoga tko očito prolazi kroz nešto teško. Udarati me dok sam na dnu, sumnjati u moju bol, širiti moje borbe kao trač i okrenuti leđa kad mi najviše trebaju podrška i ljubav“, napisala je Kelly na svojim Instagram Storyjima. „Ništa od toga ne dokazuje snagu; samo otkriva duboki nedostatak suosjećanja i karaktera. Trenutačno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bih se uopće trebala braniti. Ali neću sjediti i dopustiti da me se na ovakav način dehumanizira.“

Bivša zvijezda realityja The Osbournes osvrnula se na oštre komentare koji su se tijekom ceremonije pojavili na društvenim mrežama, gdje su njezinu figuru nazvali „kosturom“, aludirajući na to da je znatno smršavjela. Te je večeri Kelly prošetala crvenim tepihom uz svoju majku, bivšu zvijezdu X Factora, noseći pripijenu crnu haljinu, šal s perjem i slojevite ogrlice, među kojima i onu s privjeskom u obliku slova „O“, vjerojatno kao počast svom ocu Ozzyju Osbourneu, koji je preminuo 22. srpnja 2025.

Kasnije tijekom večeri Kelly se zajedno sa Sharon pojavila i na pozornici dodjele nagrada, održane u dvorani Co-op Live u Manchesteru. Zajedno su preuzele posthumnu nagradu za životno djelo u ime pokojnog frontmena grupe Black Sabbath. Emotivna Sharon tom je prilikom rekla: „Da je Ozzy večeras ovdje s nama, pokazao bi nam onaj svoj predivni osmijeh i znam da bi bio neizmjerno ponosan primiti ovo priznanje od zemlje koju je volio. Možda nije fizički s nama, ali ostavio nam je nevjerojatno glazbeno nasljeđe koje zemlja koja ga je stvorila nikada neće zaboraviti.“