Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE OSTALA DUŽNA

Društvene mreže bruje o izgledu Kelly Osbourne, ona im je odgovorila na oštre komentare

Foto: REUTERS
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 14:58

Bivša zvijezda realityja The Osbournes osvrnula se na oštre komentare koji su se tijekom ceremonije pojavili na društvenim mrežama, gdje su njezinu figuru nazvali „kosturom“, aludirajući na to da je znatno smršavjela

Kelly Osbourne pridružila se svojoj majci Sharon Osbourne na dodjeli BRIT Awards u subotu navečer, no njihov zajednički izlazak zasjenili su komentari obožavatelja na koje je 41-godišnjakinja bila primorana reagirati nakon što je prijenos uživo emitiran na ITV-u. „Postoji posebna vrsta okrutnosti u tome da povrijedite nekoga tko očito prolazi kroz nešto teško. Udarati me dok sam na dnu, sumnjati u moju bol, širiti moje borbe kao trač i okrenuti leđa kad mi najviše trebaju podrška i ljubav“, napisala je Kelly na svojim Instagram Storyjima. „Ništa od toga ne dokazuje snagu; samo otkriva duboki nedostatak suosjećanja i karaktera. Trenutačno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bih se uopće trebala braniti. Ali neću sjediti i dopustiti da me se na ovakav način dehumanizira.“

Bivša zvijezda realityja The Osbournes osvrnula se na oštre komentare koji su se tijekom ceremonije pojavili na društvenim mrežama, gdje su njezinu figuru nazvali „kosturom“, aludirajući na to da je znatno smršavjela. Te je večeri Kelly prošetala crvenim tepihom uz svoju majku, bivšu zvijezdu X Factora, noseći pripijenu crnu haljinu, šal s perjem i slojevite ogrlice, među kojima i onu s privjeskom u obliku slova „O“, vjerojatno kao počast svom ocu Ozzyju Osbourneu, koji je preminuo 22. srpnja 2025.

Kasnije tijekom večeri Kelly se zajedno sa Sharon pojavila i na pozornici dodjele nagrada, održane u dvorani Co-op Live u Manchesteru. Zajedno su preuzele posthumnu nagradu za životno djelo u ime pokojnog frontmena grupe Black Sabbath. Emotivna Sharon tom je prilikom rekla: „Da je Ozzy večeras ovdje s nama, pokazao bi nam onaj svoj predivni osmijeh i znam da bi bio neizmjerno ponosan primiti ovo priznanje od zemlje koju je volio. Možda nije fizički s nama, ali ostavio nam je nevjerojatno glazbeno nasljeđe koje zemlja koja ga je stvorila nikada neće zaboraviti.“

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
1/13
Ključne riječi
showbiz kilogrami sharon osbourne kelly osbourne

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
moroder
15:28 01.03.2026.

nankon Ozzy-a, Ozempic

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
OBJAVILA VIDEO

Viktorija Rađa podijelila recept za sve one kojima se jede sushi, ali bi radije izbjegli rižu: 'Probat ću ovo. Hvala ti'

Glavna zvijezda salate je losos, koji je, kako je otkrila, prethodno marinirala u soya umaku, miso pasti i sezamovom ulju. Nakon toga ga je ispekla u pećnici, i to samo devet minuta na 250 stupnjeva, čime je dobila savršeno sočan komad ribe. Uz losos, u bogatu salatu dodala je i avokado, krastavac, edamame grah te mladi luk, stvarajući tako šarenu i nutritivno bogatu kombinaciju

FILE PHOTO: Jimmy Kimmel speaks in Beverly Hills
JIMMY KIMMEL

'Zbog mojih šala i komentara gotovo svakog tjedna netko se naljuti na mene. Ali nije me briga'

Kimmel ne štedi nikog, pa ni sebe sama. Nakon dva propala braka, treću sreću pronašao je u današnjoj supruzi, Molly McNearney, glavnoj spisateljici njegova showa "Jimmy Kimmel Live!". Nakon što je ABC u prosincu 2016. objavio da će upravo Kimmel voditi dodjelu Oscara, istog je dana on sam objavio da je njegova supruga trudna s njihovim drugim djetetom. "Događa mi se mnogo uzbudljivih stvari. Čestitam samome sebi! Vodit ću dodjelu Oscara i seksao sam se. Dvije stvari za koje sam kao tinejdžer mislio da se nikada neće ostvariti", našalio se na vlastiti račun

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!