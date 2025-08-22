Vlatka Pokos kažnjena zbog napada na Thompsona, oglasila se na Instagramu

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (55) suočila se s posljedicama zbog svojih kontroverznih izjava i otvorenog sukoba s obožavateljima Marka Perkovića Thompsona. Kako je sama otkrila u jednoj od svojih posljednjih objava na Instagram storyju, platforma joj je uvela sankcije nakon, kako tvrdi, koordinirane akcije prijavljivanja njenog profila. Zbog toga joj je privremeno, na tri dana, onemogućeno slanje poruka, kao izravan odgovor na njen verbalni "rat" koji posljednjih tjedana vodi na društvenim mrežama.

Cijela situacija eskalirala je nakon Thompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu početkom srpnja, koji je potaknuo Pokos da bez zadrške iznese svoje mišljenje. Nije skrivala animozitet, optužujući pjevača za promicanje fašističke ideologije i veličanje ustaštva, izravno ga nazivajući "ustašofilom i promicateljem fašizma". Posebno je kritizirala pjevanje o, kako je navela, "zločinačkoj tvorevini Herceg-Bosni" te je pozvala na strogu zabranu fašističkih simbola u javnom prostoru.

Foto: Instagram screenshot

Njena aktivnost nije stala samo na kritikama pjevača, već se upustila i u javne prepirke s njegovim pristašama. Na svojim je storyjima redovito dijelila poruke koje je dobivala u inbox te na njih otvoreno i oštro odgovarala, javno prozivajući autore. Dodatnu buru podigla je i kada je prozvala Hrvate iz Bosne i Hercegovine, navodeći kako "dijele lekcije o domoljublju, a ne vole svoju domovinu", što je dodatno razbjesnilo dio javnosti i vjerojatno doprinijelo broju prijava.

Unatoč privremenoj zabrani, Vlatka Pokos ne namjerava odustati. Nastavila je s objavama putem Instagram storyja te time je jasno dala do znanja da je blokada nije ušutkala, već dodatno motivirala u njenom javnom djelovanju. Podsjetimo, objavila je kako će snimiti hrvatsku verziju poznate antifašističke pjesme "Bella Ciao" kao svoj oblik borbe protiv, kako je sama definirala, "rastuće ustašofilije i fašizma u Hrvatskoj", a ovako je prije točno mjesec dana komentirala Thompsonov koncert i sve koji su na njemu bili:

"I za kraj, hejteri, da, imam skupe torbice i imat ću ih cijeli život, ali nikada neću platiti bočicu vode 5 eura. Spomenutu bočicu je kupila moja prijateljica i bilo je to na kraju dana, kad nam je ponestalo zaliha koje kupujem u dućanu. Nažalost, Hrvati ne glasaju, Hrvati se ne znaju izboriti za svoja prava, Hrvati šute i trpe dok ih šišaju kao ovce sa svih strana. 500 tisuća maloumnih idiota će urlikati fašistički pozdrav, ali se ne znaju izboriti za vlastita elementarna ljudska prava. Mene vole mrziti i pljuvati iako ja samo ukazujem na probleme koji su sveprisutni, ja ih ne stvaram", poručila je Vlatka Pokos. I ranijih se godina Pokos dotakla tema ustaštva. Da podsjetimo, 2022. je kritizirala Dejana Lovrena zbog njegovog ponašanja na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije, posebno zbog uzvika “Za dom spremni”.