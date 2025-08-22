FOTO Kakva figura u 62. godini! Simbol ljepote bivše Jugoslavije objavila fotku u badiću, komplimenti se nižu

Bivša Miss Jugoslavije i legendarna Pipi djevojka, Ana Sasso, i danas, u 62. godini, s pravom nosi titulu ikone ljepote. Bivša misica nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografije koje su malo koga ostavile ravnodušnim. Pozirajući uz bazen u jednodijelnom kupaćem kostimu živopisnog retro uzorka s odvažnim krojem, pokazala je zavidnu figuru i potvrdila da njezina karizma s godinama nimalo ne blijedi. Njezin zavodljivi pogled u daljinu samo je dodatno naglasio samopouzdanje kojim zrači.
Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a njezina je objava ubrzo prikupila brojne pohvale. Komentari poput: - "Prezgodna", "Uvijek lijepa, svaka čast", "Prekrasna Ana" - samo su neki od izraza divljenja koji su preplavili njezinu objavu. Mnogi se slažu da Sasso izgleda jednako izazovno kao i prije 40 godina, dokazujući da su godine za nju doista samo broj i da prava ljepota ne poznaje granice.
Podsjetimo, ova Splićanka okrunjena je titulom Miss Jugoslavije 1982. godine, nakon čega je ostvarila i zapažen uspjeh na svjetskom izboru u Londonu, plasiravši se među petnaest polufinalistica. Ipak, status seks-simbola donijela joj je legendarna reklama za sok Pipi iz 1983. godine, koja je postala kulturni fenomen i upisala je u anale pop-kulture bivše države, čime je postala prepoznatljivo lice diljem regije.
Danas Ana živi mirnijim životom u Samoboru, u sretnom braku s kirurgom Hrvojem Tomasovićem. - Za ljude koji ga ne poznaju na prvu ima jedan folklor oko sebe. Može ostaviti dojam bahatog lika, nema problem izgovoriti što misli. No oni koji imaju priliku provesti s njim neko vrijeme vide da je dobar, dragi medo, srčan. Meni je predivan i poželjela bih svakoj ženi takvog muškarca – rekla je Sasso jednom prilikom za Story.
Progovorila je i o svom unutarnjem miru i duhovnosti kojoj je posvećena i zbog koje je njezin život danas znatno drukčiji nego prije. – Kad pronađete unutarnji mir i ravnotežu, to je najbolji eliksir. Moj je mir nastao zbog obraćenja vjeri, što je isto došlo iznenada. Da stanem ispred Boga i zavapim jer su se meni događale situacije kojima nisam bila uzrok, ali sam uvijek bila u središtu. Obraćenjem, o čemu bih mogla puno govoriti, dobila sam blagoslov i život mi je postao mnogo lakši. Ljude prihvaćam onakvima kakvi jesu i pokušavam svojim primjerom utjecati na druge, okružena sam radošću i to me ispunjava i čini sretnom. Vjera mi je dala da počnem živjeti miran život, a probleme drukčije percipiram – govori Ana koja je Miss postala kad joj je bilo samo 19 godina, zbog čega je život prema njoj često znao biti okrutan.