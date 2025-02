Višnjić je slavio čak 8 puta, a Tihana Lazović i Slavko Sobin osvojili su Ružu zajedno

Bernard Tomić briljirao je kao vojnik Mijo u filmu “Proslava” Brune Ankovića, za što je prošle godine nagrađen Zlatnom arenom na Pula Film Festivalu, za najbolju mušku ulogu. Zlatnu arenu lani je dobila i Judita Franković Brdar. Za ulogu Note u filmu “Sveta obitelj” redateljice Vlatke Vorkapić Judita je nagrađena za najbolju sporednu žensku ulogu. U drugoj sezoni “Dnevnika velikog Perice”, serije koja se emitira na HTV-u, Csilla Barath Bastaić bila je odlična kao bivša Peričina supruga i ambiciozna daktilografkinja u policijskoj postaji, Željka Kostanjšek. Ulogom Vinka Macana u “Kumovima” Nove TV gledatelje iz epizode u epizodu oduševljava Vedran Mlikota. Moćnu i manipulativnu ženu Martu Novak, koja ne preza ni od čega da dođe do cilja u “Sjenama prošlosti” RTL-a, utjelovila je Jelena Perčin.



Ovih petero vrsnih glumaca nominirano je za Večernjakovu ružu. Laskava nagrada za izvanredno glumačko ostvarenje na hrvatskoj sceni u prošloj godini jednom od njih bit će uručena na svečanoj završnici 11. travnja u Zagrebu, na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Kome će pripasti ta čast, odlučit će svojim glasovima čitatelji Večernjaka koji najbolje biraju još od 1994., kada je osnovana ova najutjecajnija i najdugovječnija medijska nagrada, koja je postala simbol izvrsnosti i priznanja u hrvatskoj kulturnoj industriji, ističući i nagrađujući one koji su svojim radom znatno pridonijeli obogaćivanju kulturne ponude i medijskog prostora Hrvatske.

U dugoj povijesti Ruže upravo je jedan glumac ovjenčan s najviše statua ove prestižne nagrade.osvojio je čak osam Večernjakovih ruža – čitatelji su ga izabrali za najboljeg glumca u 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2004. i 2005. godini.– Po meni jeVečernjakove ruže upravo u načinu na koji se glasalo nekad i na koji se glasa danas i po tome je Ruža bila kod nas prva i originalna. Naime, biti nominiran i na kraju i dobiti nagradu za koju znaš da su je izglasali ljudi, tvoja publika, a ne neki žiri ili komisija, politika ili tko zna tko drugi, e, to je stvarno divan osjećaj. U Americi bi ekvivalent Ruži bio People’s Choice Awards. Na Ružu nosim samo lijepa sjećanja – rekao je Višnjić uoči lanjskogRuže, kada su on i još petero najtrofejnijih dobitnika prestižne nagrade dobili i posebnu Zlatnu Večernjakovu ružu.Nagrađujući izvanredna glumačka ostvarenja na hrvatskoj sceni, u prvome desetljeću dodjele Ruže birani su najbolje glumice i najbolji glumci. Prve Večernjakove ruže dodijeljene u toj kategoriji pripale su. Glumačka diva na dodjelu je pristigla s pretpremijere “Trilogije o Agamemnonu” odjurivši sa svojom Ružom na treći čin predstave, zbog čega je nije bilo na prvoj zajedničkoj fotografiji dobitnika Ruže. Večernjakovci su za najboljeg glumca u 1994. izabrali Filipa Šovagovića, koji je na dodjeli doznao da mu je glavni konkurent bio otac Fabijan. Za najbolju glumicu u sljedećoj godini čitatelji su opet izabrali Enu Begović, koja je i po svoju drugu Ružu došla u stanci predstave pa se na daske matičnog kazališta morala vratiti po primitku statue, baš kao i najbolji glumacNa trećoj dodjeli Večernjakovih ruža u kategoriji najbolje glumice i glumca slavili su, a već sljedeće godine Ruža se “vratila” Eni Begović. Svoju prvu Večernjakovu ružu tada je primio i Goran Višnjić. On je Ružu dobio i dogodine, kada je traženu statuu kući odnijela i glumica. Bila je to njezina prva od četiri Ruže koje je do sada osvojila, čime je trenutačno među glumicama najtrofejnija.”S pet godina dijete je već svladalo sve ljudske vještine i polako se sprema za školu. U petoj godini postojanja Večernjakova ruža je svoju školu položila s odličnim uspjehom i najveća su iskušenja iza nje. Ona više nije jedan u nizu izbora koji sumiraju godinu na odlasku, nego su je mnogi prepoznali kaou javnom životu Hrvatske”, zabilježeno je na stranicama Večernjeg lista uoči pete dodjele prestižne medijske nagrade.Među uzvanicima spektakla koji se prvih godina održavao u Satiričkom kazalištu “Kerempuh” te je večeri bila i glumica– Do sada sam samo čitala o Ruži, a večeras sam prvi put sudjelovala na dodjeli i jako mi se svidjelo. Zadivila meza koju su podjednako zaslužni sjajni glumci i izvođači. Sve je bilo fantastično osmišljeno, tako da se uz originalnu duhovitost izbjegla konvencionalnost po formuli najava – nagrada – odjava – rekla je glumica Vida Jerman – fatalna Marijana u Golikovu filmu “Tko pjeva zlo ne misli”, kojem su naši čitatelji dodijelili Ružu za najbolji film 20. stoljeća.

Ružu za najbolje u stoljeću na dodjeli održanoj u svibnju 2000. za iznimna glumačka ostvarenja dodijeljene su i glumcimaNakon što je Bojana Gregorić osvojila tri Ruže zaredom, najboljom glumicom za 2001. godinu proglašena je. Godinu kasnije slavila je, nakon čega se kao najbolja u 2003. na pozornicu ponovno popela Bojana Gregorić. Iste te godine niz Gorana Višnjića od šest osvojenih Ruža zaredom prekinuo je. Popularni dr. Kovač iz “Hitne službe” Ružu za najboljeg glumca osvojio je za 2004., a nakon što je sljedeće godine nagrada preimenovana, pripao mu je Večernjakov ekran, koji je za glumačko ostvarenje osvojila i njegova kolegica. Sljedeće godine Ekrane su dobili, a Ekran za 2007. pripao jei Ivi Gregureviću. Bio je to ujedno i posljednji Ekran nakon kojeg je uslijedila mala stanka u dodjeli ove utjecajne nagrade, sve dok se 2014. godine na velika vrata nije vratila Ruža, koja se od onda do danas održava u Hrvatskom narodnom kazalištu. Publika je odabrala da nagradu na daskama koje život znače za najbolje glumačko TV ostvarenje u 2013. primi. Od Ružina povratka nagrada se dodjeljuje za najbolje glumačko ostvarenje. Nakon Nadarevića osvajali su jete, koji je dobio dvije Ruže.U ovoj kategoriji koja nosi naziv Glumačko ostvarenje godine prošle je godine napravljen svojevrsni “” –bili su skupa nominirani, naposljetku su glasovima čitatelja Večernjaka i pobijedili, što je bilo prvi put da je nagradu osvojio glumački par. Nominaciju su njih dvoje zavrijedili ulogama Tine i Frana u filmu “Samo kad se smijem” Vanje Juranić, koji govori o ženi žrtvi obiteljskog nasilja, a djelomično je inspiriran slučajem, koji je od 2005., kada je Ana ubila supruga, punio stupce crnih kronika.– Radili smo film, drago nam je da je dopro do nje – kazao je Sobin lani po primitku nagrade.A tko je imao najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini – Bernard Tomić, Judita Franković Brdar, Csilla Barath Bastaić, Vedran Mlikota ili Jelena Perčin – odlučit će čitatelji, kojiglas svome favoritu mogu dati putem SMS-a, telefonskim pozivom ili kuponom izrezanim iz novina. Bez obzira kome od nominiranih za najbolje glumačko ostvarenje u 2024. laskavo priznanje pripadne, bit će mu to prva Večernjakova ruža. A znamo da “čarolija počinje jednom Ružom”...

