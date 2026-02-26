Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVA RUŽA

Jelena Ćulibrk Pajić: 'Divim se ljudima koji puno planiraju, ja jednostavno nisam taj tip'

Zagreb: Jelena Pajić, novinarka i televizijska i radijska voditeljica
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Marina Borovac
26.02.2026.
u 07:00

Jelena je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji za radijsku osobu godine

"Čim je počela najava kategorije, srce mi je počelo ubrzano lupati. Nisam ni pomišljala da bih uopće mogla biti nominirana za ovako prestižnu nagradu, a onda kad je nominacija došla, bilo mi je beskrajno drago. Kako se bližila svečana dodjela nagrade, pojavljivao se i onaj tračak nade da bih je ipak mogla dobiti, ali svejedno nisam očekivala. A kada su rekli moje ime... Joj, divno, divno...", tako je Jelena Ćulibrk Pajić sažela emocije nakon što je prije jedanaest godina na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta primila Večernjakovu ružu za novo lice godine. Nepunih godinu prije počela je raditi kao voditeljica u "Dobro jutro, Hrvatska", a simpatičnu voditeljicu koja je vrlo lako pronašla put do publike čitatelji su odmah nagradili Ružom.

Od onda do danas Jelena je postala nezaobilazan dio medijske scene u Hrvatskoj, a od gotovo tri godine glas ove radijske i televizijske novinarke slušatelji mogu čuti u eteru Drugog programa Hrvatskog radija. Angažman na radiju koji ove godine slavi stoljeće postojanja priskrbio joj je nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji Radijska osoba godine.

Vaši su medijski počeci bili na Radio Sljemenu. Sjećate li se svog prvog pojavljivanja u eteru?
Kako da ne?! U to vrijeme najčešće bi novinari početnici imali zadatak uz voditelja programa pročitati podatke o vremenu, prognozu i slično. Tako da je moj prvi ulazak u eter bio doslovno reći vrijeme uoči emitiranja kultne emisije "Zagrebački vremeplov". Sreća je bila ta da se na radiju sjedi dok radiš jer bih se vjerojatno srušila od treme. Iz ove pozicije sada apsolutno nadrealna situacija.

Zagreb: Jelena Pajić, novinarka i televizijska i radijska voditeljica
03.02.2026., Zagreb - Jelena Pajic, novinarka i televizijska i radijska voditeljica. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako ste se nakon brojnih televizijskih angažmana odlučili vratiti na radio, odnosno onamo gdje je vaša karijera i započela?
Dogodio se to da se u jednom trenutku više nisam vidjela u informativnom programu, previše me to sve opterećivalo. Kad se ukazala prilika za povratak na radio, to je bilo to. Radio je divan medij, na Prisavlju je i dalje cijeli niz dragih kolega i prijatelja tako da mi je povratak bio dosta prirodan. Osjećaj gotovo kao da nikad nisam ni otišla.

Autorica ste i voditeljica "Face s placa" u kojoj donosite priče o hrani, recepte... Kakve su vaše kulinarske strasti?
Uf... Obožavam hranu. Zar se ne vidi?! i slatko i slano, i domaće i strano, i novotarije i tradicionalno... Kad imam vremena, volim kuhati. A kad imam prilike i dobro društvo, volim otkrivati gdje se može nešto ukusno pojesti. Nisam toliki gurman da bih kušala apsolutno sve što postoji na ovom svijetu, ali volim hranu i druženja uz hranu.

Voditeljica ste i nove emisije "BlablaONA". Kako u eteru funkcioniraju četiri žene?
Vjerovali ili ne, odlično! Mislim da smo sve četiri prije početka emitiranja razmišljale kako se ne preklapati u eteru, nismo bile sigurne kako će to funkcionirati, ali na kraju se dobro sklopilo. Zahtjeva trud u angažman sve četiri, ali ništa manje mislim da ne treba ni očekivati.

Postoji li neki profesionalni san koji niste ostvarili?
Pa, uvijek postoje projekti koje bi bilo lijepo raditi – isprobati raditi određene showove i velike produkcije. Ako se nekad dogodi, super. Ako ne, nije bilo suđeno. Iako jesam osoba koja uvijek radi planove, rezervira goste ponekad i tjednima unaprijed i slično, oni dugoročni, višegodišnji planovi – to nije moj đir. Divim se ljudima koji ih imaju, ja jednostavno nisam taj tip.

Za radio kao medij prognoze su već godinama crne. Što mislite, ima li uopće šanse da se ugasi?
Hrvatski radio ove godine slavi respektabilnih 100 godina postojanja. Kao i svi drugi mediji, i radio se mijenja, a sve kako bi odgovorio na navike slušatelja u vremenu u kojem živimo. Promjene su nužne i neizbježne, ali želim vjerovati da je radio neuništiv i da će tu biti još dugo iza nas.

Prije jedanaest godina dobili ste Ružu kao novo lice godine. Nagrada vas je jako iznenadila, ruke su vam drhtale kad ste saznali da ste je dobili. Priželjkujete li reprizu?
Ne bih se bunila na reprizu, iako ne vidim to kao izgledan scenarij. Konkurencija je super jaka – glasovi i imena iza kojih su godine kvalitetnog rada, cijeli niz velikih projekata i hrpe slušatelja. Veseli me već i nominacija, koja je zaista došla kao ogromno iznenađenje, a i u trenutku kada iznimno preispitujem posao koji radim. Valjda su me stigle te neke godine... U svakom slučaju, veselim se druženju s kolegama u ožujku i prilici da nazdravimo za jednog/u od nas.

Jeste li počeli s pripremama za dolazak na svečanu dodjelu? Koga ćete povesti?
Pripreme su u tijeku, barem one mentalne. Doduše, još je sve dovoljno daleko tako da ima vremena za sve. Neupitno je tko će sa mnom – moja apsolutno najveća podrška – suprug Petar.

Ne vidimo ih često! Jelena Pajić u društvu supruga glazbenika pozirala na crvenom tepihu
Zagreb: Jelena Pajić, novinarka i televizijska i radijska voditeljica
1/7
Ključne riječi
Večernjakova ruža Jelena Pajić Ćulibrk showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-18/plesnjak-1.jpg
Video sadržaj
VEČERNJAKOVA RUŽA

Plesnjak: 'Emisija je posveta zlatnom vremenu zagrebačkih plesnjaka obojena nostalgijom'

Prepoznata i od struke i od publike, emisija je ove godine nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji za radijsku emisiju godine. O tome kako je nastao "Plesnjak", zašto je nostalgija naišla na tako snažan odjek kod slušatelja i kako se bira glazba koja vraća u neka druga vremena, razgovaramo s urednicom emisije Jelenom Ucović i glazbenom urednicom Jelenom Balent

storyeditor/2026-02-17/DobraPrica2.jpg
Video sadržaj
DOBRA PRIČA NEDJELJOM

Dobra priča nedjeljom: 'Glavni je cilj emisije prepoznati, osnažiti i podijeliti lijepe i tople priče'

Emisija Radio Istre koja iz tjedna u tjedan donosi inspirativne primjere pojedinaca i inicijativa koji svojim radom, znanjem i nesebičnim angažmanom čine razliku u svakodnevnom životu svoje sredine. To im je i donijelo nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine. O značaju ove nominacije za njih rekla nam je glavna urednica Radio Istre Melita Gržić Pincin.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!