'Bilo je smijeha, bilo je suza, ali i nečeg što nas je na neki način sve promijenilo'

The Voice Kids i mali i talentirani natjecatelji osvojili su srca publike, ali i žirija Večernjakove ruže koji je ovu emisiju nominirao u kategoriji TV emisija godine. Urednica emisije Ariana Jandrić u ime cijelog tima je odgovorila na nekoliko pitanja o popularnosti emisije, voditeljima i samoj nominaciji za Ružu.

The Voice Kids nominiran je za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine. Kako ste doživjeli ovu nominaciju i što ona znači za cijeli tim?

Osjećaj je dobar i to je veliko priznanje svima nama u ekipi koji smo zajedno s našim "klincima vojsićima" krenuli na ovo putovanje.

Koliko vam je važno priznanje struke i publike, osobito za format koji je posvećen djeci i mladim talentima?

Ma sjajan je osjećaj kad se poklopi mišljenje i publike i struke. Publika nas je u obje sezone podržavala i imali smo zaista iskrene, pozitivne i tople ljudske reakcije. Ljudi su očito prepoznali emociju i iskrenost, a sada je i struka ovom nominacijom to potvrdila.

Što biste izdvojili kao ključne razloge zbog kojih je The Voice Kids osvojio gledatelje?

Prije svega ova emisija bila je podsjetnik na ono bitno, na mnoge zaista važne stvari, a koje se u ovom suludom i površnom vremenu izgube pa i zaborave. Podrška, zajedništvo, stvaranje uspomena, učenje i otvaranje sebe prema iskrenim emocijama i svemu onome što glazba nosi. Glazba nisu samo note, tekst i aranžman, to je i onaj trenutak u kojem osjećate svemir.

Kao urednici emisije, koji vam je bio najveći izazov u radu na The Voice Kidsu, a na što ste posebno ponosni?

Ponovno smo uspjeli okupiti sve generacije ispred malih ekrana, obiteljski i s prijateljima pratile su se i emisije i reprize. Emisija jest natjecateljskog karaktera, ali stavili smo naglasak na nešto drugo što je važnije od pobjede, a to je ovo naše zajedničko putovanje i uspomene koje će vjerujem zauvijek ostati, a nekome su možda otvorile i neke nove putove. Naravno, tu je i sama radost pjevanja i učenja s mentorima i iskrenih reakcija i zabave.

Emisija snažno naglašava emociju i podršku djeci na pozornici. Koliko je to bilo važno u uredničkom konceptu od samog početka?

Bilo nam je to jako važno i tu kompromisa nije bilo. Svojim "vojsićima" bilo smo dostupni u svakom trenu i fazi emisije prije svega kao ljudi, a onda i kao profesionalci. Željeli smo da imaju sigurno okruženje i da slobodno izraze sebe i svoje emocije kroz pjesmu, razgovor ili običnu igru.

Kako biste opisali suradnju s mentorima i koliko su oni doprinijeli toploj i poticajnoj atmosferi emisije?

Mentore poznajemo jako dugo kroz razne emisije u kojima smo surađivali, ali bilo je zaista divno vidjeti neke njihove potpuno neočekivane reakcije, izraze lica, traženja pravih riječi kada treba biti podrška nekome tko napušta emisiju ili se bori s nesigurnosti. Mislim da je ovo bilo obostrano učenje ili još bolje škola za sve nas.

Voditelji su važan dio identiteta svake emisije. Kako ste birali voditeljski tim i što oni donose The Voice Kidsu?

Iva Šulentić i Ivan Vukušić od početka su dio "The Voice" priče tako da je suradnja ovdje bila samo nastavak. I oni su nam pokazali neka nova svoja lica i načine komunikacije, tako da mislim da je i njima ovo bilo posebno iskustvo.

Postoji li neki trenutak iz ove sezone koji vam je ostao urezan u pamćenje?

Teško je izdvojiti jer zaista kad imate 81 dijete koje je među njih više od 1300 došlo do audicije, tu svaki susret s njima, svako snimanje, proba, emisija, ima nezaboravnih trenutaka. Bilo je smijeha, bilo je suza, ali bilo je i nečega što nas je na neki način sve skupa promijenilo.

Koliko je produkcijski zahtjevno raditi emisiju ovakvog formata?

Riječ je o izuzetno složenom, velikom i dugotrajnom projektu. Radi se otprilike godinu dana (od sastanaka, brifinga, prijava, predizbora, snimanja, postprodukcije, društvenih mreža) i ovisi o velikom broju ljudi – programsko-produkcijski tim broji stotinjak ljudi. U studiju imate natjecatelje, mentore, bend, publiku i mnogobrojnu ekipu iza kamera. I baš svi su iskreno i s puno pozitivne energije sudjelovali u stvaranju The Voice Kidsa. Umorni, ali s osmijehom na licu… djeca čuda čine!

Kako balansirate između televizijskog spektakla i odgovornosti prema djeci koja prvi put staju na veliku pozornicu?

Tu nema kompromisa i na prvome mjestu su nam djeca i da se ona osjećaju zaštićeno i sigurno, da ih se na neki način vanjski svijet ne dotiče. Tu bismo zahvalili i medijima koji su nas zaista iskreno pratili i zajedno s nama shvatili koliko su vrijedna ova djeca te njihova iskrenost i njihove emocije. Televizija i sam format imaju svoje zakonitosti, ali uvijek morate znati i procijeniti što vam je važno.

Ako The Voice Kids osvoji Večernjakovu ružu, kome bi ona prije svega bila posvećena?

Prije svega svoj djeci koja su se u ove dvije sezone prijavila, bila u predizborima, u fazi izbora, pa audicija i snimanja… njihovim obiteljima i prijateljima te naravno cijeloj programsko-produkcijskoj ekipi koja je ovaj posao vrhunski odradila i ljudski i profesionalno

Tko nam od ekipe emisije The Voice Kids dolazi na dodjelu Večernjakove ruže 20. ožujka?

Na vrijeme ćemo javiti, ali tko god bude, zaslužio je i s guštom će čekati rezultate naše kategorije. U ime ekipe hvala na nominaciji i vidimo se u HNK.