FOTO Tko je otac Brune Petkovića? Bivši je nogometaš i hrvatski branitelj, a otkrio je i kakav odnos ima sa sinom

Naš uspješan nogometaš Bruno Petković nedavno je proslavio prvu godišnjicu braka s voditeljicom i bivšom manekenkom Ivom Šarić Petković. Ovaj 30-godišnji Metkovac često je kroz karijeru isticao koliko mu je važna obitelj i njihova podrška. Inače, Brunin otac Jakov bio je nogometaš, a i njegova majka Ruža bavila se sportom. Njihovoj obitelji uvijek su bili važni vjera i tradicija.

- Ah, moj Bruno. Ja sam zapravo njegov najveći kritičar. Ukazujem mu na stvari, nekad mu sugeriram, a najčešće kažem: 'Sine moj, znaš u čemu si najjači. Uzmi loptu, uđi u šesnaesterac, bit će pogodak ili jedanaesterac...' Taj odnos je naš način izražavanja ljubavi - kazao je za Večernji list Brunin otac Jakov. I sam Jakov bio je nogometaš te je istaknuo: - Kažu da sam i ja bio dobar nogometaš.

Jakov je svjestan Bruninih vrlina i kvaliteta, a posebno je istaknuo sinov borbeni duh. - On je borac, šuti i uvijek se nada boljemu. Nikada neće odustati niti se pokoriti nepravdi. Ja sam mu kao otac uvijek pokušavao pomoći najbolje što sam znao. No, na kraju je on sve sam proživljavao i počeo se već s 12 i pol godina boriti za sebe u velikom gradu, 500 kilometara od Metkovića. On nikada ne priča ništa protiv bilo kojeg suigrača ili trenera - kazao je Jakov.

Jednom prilikom i Bruno Petković progovorio je o obitelji: - Moje je djetinjstvo bilo prilično dobro jer smo bili okruženi ljubavlju i pažnjom svojih roditelja. Kao dijete, naravno, ne razumiješ financijsku situaciju koja u tim trenutcima nije bila idealna. No, važno je da nismo ni u čemu oskudijevali, roditelji su nam pružali koliko su mogli, zato sam im zahvalan jer sam imao izvrsno djetinjstvo. Moj otac bio je hrvatski branitelj, kao i većina moje rodbine, zato iznimno cijenim braniteljski doprinos. Naravno da se često uopćava, a moja je majka to najslikovitije opisala riječima: 'U svakom žitu ima kukolja', pa su se možda neki provukli premda nisu imali vojnoga staža. No, od toga ne treba praviti priču i na temelju pojedinačnih slučajeva donositi zaključke o svima. Skidam kapu hrvatskim braniteljima - rekao je Bruno za Glas Koncila.

Podsjetimo, Brunina supruga Iva Šarić Petković nedavno je dala veliki intervju za Večernji list, u kojem je progovorila o njihovoj prvoj godišnjici braka, odgoju sinova Carlosa, Leona i Adriana te majčinskim izazovima. Na početku intervjua osvrnula se i na svoj novi poslovni projekt – lifestyle emisiju Četiri strane.

Ekipa s kojom radim na novoj emisiji zapravo je moja stara ekipa, s kojom surađujem već dugi niz godina. Postojao je velik interes gledatelja za lifestyle teme koje smo nekada svakodnevno obrađivali radeći na televiziji. Vjerujem da je u svima nama tinjala iskra da se ponovno okupimo i pokrenemo nešto novo. Nakon nekoliko sastanaka odlučili smo pokrenuti ovaj projekt, za koji vjerujem da će biti vrlo uspješan i dobro prihvaćen - izjavila je Iva.

Otkrila je i koliko joj je prethodno manekensko iskustvo pomoglo u snalaženju pred kamerama: - Jako mi je pomoglo! Slično je, jer si pred kamerom, ali modeling je znatno jednostavniji. Imam profesionalnu deformaciju iz modnih dana – čim dođem na snimanje priloga, odmah slažem set kao da snimamo editorijal. To uvijek ispadne zanimljivo. U ovom poslu važna je priprema, informiranost te ono što najviše volim istaknuti – pažljivo slušanje sugovornika. Često se dogodi da zamislim jedan tijek razgovora, ali, osluškujući sugovornika, prilog ode u potpuno drugačijem smjeru. Iskustvo je također vrlo važno, ali stječe se postupno, upornošću i radom - dodala je Iva, istaknuvši kako je u svom novom poslovnom projektu imala veliku podršku supruga Brune. - Kao i uvijek, imam njegovu podršku, što mi je vrlo važno. Oboje se međusobno podržavamo, puno razgovaramo i smatram da je to, uz još neke detalje, ključ zdravog odnosa - rekla je.

Zanimljivo, Iva i Bruno izrekli su sudbonosno "da" u prosincu 2023. godine, točno na Ivin rođendan. - Nikako nismo mogli pronaći slobodan datum u kalendarima, a dugoročno određivanje datuma nije nam bila opcija. Tako je ispalo da nam baš taj datum odgovara. S obzirom na to da ne volim slaviti i organizirati rođendan, ispalo je savršeno - otkrila je voditeljica. Osvrnula se i na uspjehe svojih sinova: - Jako sam ponosna na njihove uspjehe, i školske i izvanškolske, do te mjere da nerijetko zaplačem od sreće. Njihov svaki uspjeh ujedno je i moj, čak ga stavljam ispred vlastitog. Dva starija sina igraju nogomet i to jako vole. Ja ih podržavam jer su sami izabrali taj put iz čiste ljubavi prema sportu. Najmlađi, pak, više uživa u sviranju klavira, zboru, učenju engleskog jezika, a nedavno mu se svidjelo i hrvanje. Voli borilačke sportove više od sportova s loptom. Što se tiče buduće karijere, to je još daleko - treniraju iz dana u dan, napreduju i razvijaju se. Puno je izazova pred njima, ali ja sam mama koja podržava, dok istovremeno zahtijevam i izvrsne uspjehe u školi - rekla je Iva, koja je po struci ekonomistica.

Objasnila je i zašto je svom djevojačkom prezimenu Šarić dodala suprugovo: - Brunina sestra također se zove Iva, a kako se često družimo, šalili smo se da ću iz praktičnih razloga zadržati i svoje djevojačko prezime kako ne bismo zbunjivali ljude. Tako je i bilo - zaključila je Iva.

