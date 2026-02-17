Ante Radonić, urednik Andromede: 'Svemir i svemirska istraživanja te nova otkrića uvijek su privlačni i zanimljivi'

"Andromeda" je emisija koja već više od dvadeset godina svakog utorka u našem radijskom prostoru educira javnost i podiže svijest o svemiru i našem mjestu u njemu. Emisiju je dugo godina vodila i uređivala Tanja Devčić, a nakon njezine smrti 2017. tu je zadaću preuzela Dubravka Družinec Ricijaš. Nakon što je Družinec Ricijaš lani otišla u mirovinu, vođenje i uređivanje emisije preuzeo je dosadašnji stručni suradnik Ante Radonić. Da je "Andromeda" jedna od najomiljenijih emisija Hrvatskog radija, dokaz je i to što je druge godine zaredom nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji Radijska emisija godine.

"Andromeda" je ponovno nominirana za Večernjakovu ružu, je li vas nova nominacija iznenadila? Hvala. Nije me jako iznenadila.

Prošle godine ostali ste bez kolegice Dubravke Družinec Ricijaš, koja je otišla u mirovinu. Koliko se emisija promijenila sada kada nje nema, je li vam teže? Gospođa Dubravka odigrala je jako važnu ulogu u održavanju "Andromede". Jako je voljela svoj voditeljski posao. Bilo joj je žao otići u mirovinu. Voljela je komunicirati sa slušateljima, postavljati pitanja u pojašnjavanju svemirskih tema. S njom je, naravno, bilo lakše. Dubravka se brinula o tijeku emisije, o vremenu za glazbene brojeve, preuzimala je pozive slušatelja. Sad sam se priviknuo na nešto drukčiju emisiju. Vodim brigu o dinamici emisije, sam preuzimam pozive, pazim na vrijeme. Dva sata brzo prođu. Iznenada ubacim neku temu koju sam možda bio zaboravio ili zanemario pa se na licu mjesta sjetim, ne planiram unaprijed cijeli raspored mnogobrojnih i raznovrsnih tema.

Kako objašnjavate da emisija o svemiru, znanosti i "velikim pitanjima" ima tako vjernu i široku publiku? Svemir i svemirska istraživanja kao i nova otkrića uvijek su privlačni i zanimljivi velikom dijelu populacije gotovo svih uzrasta. Astronomija, astrofizika, astrobiologija, astronautika, raketna tehnika, svemirska tehnologija – sve su to područja koja posebno inspiriraju i potiču želju za edukacijom i proširivanjem znanja. Svemirska istraživanja i svemirska tehnologija posebno inspiriraju mlade ljude da zavole znanost i tehnologiju. Među mnogim mladim ljudima koji su još 1996. počeli slušati "Andromedu", ima onih kojima je naša emisija bila poticaj da se odluče za znanost i tehnologiju. Neki su danas fizičari, kemičari, matematičari, geolozi, biolozi, ekolozi. Neke od njih sretnem i tako saznam da su u mladim danima s oduševljenjem slušali "Andomedu".

Je li teže pojednostaviti kompleksne znanstvene teme ili zadržati slušatelje u svijetu brzih i površnih sadržaja? Naravno da je teže ovo prvo, naši slušatelji ne zadovoljavaju se brzim i površnim sadržajima. Vole da im se sadržaji više približe i objasne, komentiraju. To vidimo iz njihovih mnogobrojnih pitanja kada se uživo javljaju u emisiju. To saznam i kada mi nepoznate osobe koje sretnem na ulici zaustave i pričaju mi kako doživljavaju "Andromedu".

Koliko vam je važno u emisiji spojiti znanost i filozofiju – činjenice i ona pitanja na koja još nemamo odgovore? Objašnjavamo ponajprije na temelju pouzdanih informacija i znanstvenih rezultata. Ne idemo puno u filozofiranje jer astronomija je egzaktna znanost. Ali govorimo i o određenim znanstvenim pretpostavkama i znanstvenim teorijama koje pokušavaju objasniti nepoznate procese i fenomene. Na neka pitanja također odgovaramo da ne znamo jer od znanosti čekamo da još na mnogo toga čekamo da odgovor.

Postoji li tema oko koje ste dugo "orbitirali", a još je niste obradili u "Andromedi"? Mnogi naši znanstvenici, koji su nam gostovali u emisiji, odgovarali su na raznovrsna pitanja slušatelja. Većina njih ipak se odnosi na objekte i pojave koji se mogu znanstveno istraživati i eksperimentalno potvrđivati. Mnogi, koji se javljaju, svjesni su koja su pitanja realna i na koja se od njih može dobiti odgovor.

Kako reagirate na slušatelje koji vam se javljaju s vrlo osobnim pitanjima potaknutima emisijom? Imam puno razumijevanja za bilo kakva neobična pitanja i pokušavam odgovoriti na što realniji način. Upozoravamo slušatelje da na internetu ima puno smeća jer svatko može svašta pisati, vlada potpuna sloboda. Moramo upozoravati ljude da paze i da ne nasjedaju na bilo kakve informacije. Naša im je emisija svojevrsno referentno mjesto jer u njoj mogu čuti prava saznanja i informacije.

Mislite li da je "Andromeda" danas više edukativna emisija ili prostor za razmišljanje i bijeg od svakodnevice? Uz to što je edukativna, informativna i inspirativna, naravno da je ujedno veliki poticaj za razmišljanje o mnogim temama i o tome gdje je naše mjesto u našoj sredini, našoj zemlji, na našem planetu pa i u svemiru. I da, dok slušate "Andromedu", barem nakratko zaboravite na svakodnevicu. Riječ je o bijegu u širu, planetarnu, svemirsku perspektivu.

Koliko se vaš osobni pogled na svemir, i na čovjeka u njemu, promijenio tijekom godina rada na emisiji? Ne bih znao reći. Od mladih dana cijenio sam ono što je pozitivno u životu i u ljudima i među ljudima. Nije se mnogo toga promijenilo. Ali ono što je sigurno, oni kojima učenje, znanost i kultura uistinu mnogo znače, jako su pozitivni ljudi i pravi humanisti, koji znaju cijeniti prave vrijednosti. Ljudi koji ispravno shvaćaju svoje mjesto u svemiru, pravi su, dobri i divni ljudi.

Tko će vam biti u pratnji na dodjeli Večernjakove ruže 20. 3. u HNK? Ima još vremena do te prve proljetne večeri u kojoj se dodjeljuje Večernjakova ruža, nismo se još dogovorili. Ali ono što je sigurno, to je da ćemo tada već biti u proljeću.