Dobra priča nedjeljom: 'Glavni je cilj emisije prepoznati, osnažiti i podijeliti lijepe i tople priče'

U vremenu kada se medijski prostor često puni brzim vijestima i prolaznim sadržajima, postoje emisije koje biraju sporiji, ali dublji put, put priča koje mijenjaju zajednicu. Jedna od njih je i "Dobra priča nedjeljom", emisija Radio Istre koja iz tjedna u tjedan donosi inspirativne primjere pojedinaca i inicijativa koji svojim radom, znanjem i nesebičnim angažmanom čine razliku u svakodnevnom životu svoje sredine. To im je i donijelo nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine. O značaju ove nominacije za njih rekla nam je glavna urednica Radio Istre Melita Gržić Pincin.

Kako ste saznali za nominaciju za Večernjakovu ružu 2025. i kakav je bio prvi dojam u redakciji? Vijest o nominaciji dočekali smo s velikom radošću. Naš direktor Zvjezdan uljepšao nam je nedjeljno jutro i u našu radijsku viber-grupu podijelio vijest s portala Večernjeg lista o ovogodišnjim nominacijama. U ponedjeljak se na kolegiju najprije osjetio ponos - ipak je riječ o nacionalnoj konkurenciji i uglednoj nagradi. A onda, naravno, i zahvalnost - jer netko je prepoznao našu strast i ljubav prema ovom poslu, kontinuitet, trud koji stoji iza svakodnevnog rada. Naša je dobra priča dobila priliku zasjati na pozornici.

Kako je nastala ideja za emisiju "Dobra priča nedjeljom" i što je njezin glavni cilj? Čini nam se da je u eteru, ali i uopće u prvom planu, previše loših vijesti, crne kronike, politike, ratova, previše umjetnog i digitalnog, a da se sve manje prostora nalazi za ono toplo, ljudsko, za dobro djelo, lijepu gestu, uspješne i inspirativne priče. Pa smo to odlučili promijeniti. U emisiji predstavljamo pojedince ili inicijative iz naše lokalne zajednice koji svojim postojanjem i djelovanjem – čine razliku. Koji tiho, ali uporno čine dobro. Čak i kad ih nitko ne gleda. Koji ne štede sebe, svoje vrijeme, svoje znanje, već ih nesebično, ne pitajući za plaću ni nagradu, dijele s drugima. Ili pak radom na sebi mogu biti primjer izgradnje samopouzdanja i kvalitetnijeg života svakog pojedinca. Glavni je cilj emisije prepoznati, osnažiti i podijeliti takve priče – kao poticaj drugima i kao zahvalu onima koji ne traže pozornost. Oplemeniti i inspirirati umjesto opterećivati.

Kako birate goste? Tražite li poznate ličnosti, lokalne heroje ili stručnjake? O našim gostima govore isključivo njihova djela. Na dobrobit su zajednice ili izgradnje osobe, motivacija drugima da pronađu svoj "zakočeni kotačić", ma što god on predstavljao, i da ga/se pokrenu. U fokusu su prvenstveno doista obični mali ljudi iz našeg okruženja – pojedinci, udruge i inicijative koje djeluju u zajednici. Povremeno su to i stručnjaci ili poznatije osobe, ali isključivo ako iza njih stoji konkretna, dobra priča. U konačnici, ne zanima nas status, nego trag koji netko ostavlja. Među gostima su i talentirani i empatični mladi ljudi, vrijedni poduzetnici s nevjerojatnom pričom o odricanju i odgovornosti, zatim ljudi koji su se u zrelim godinama odlučili na životni zaokret, osobe s invaliditetom, beskućnici i druge društveno-marginalizirane skupine koje, unatoč životnim izazovima, zadržavaju dostojanstvo, optimizam i vjeru u bolje sutra. Saznajemo priče koje stoje iza uspješnih žena, posjećujemo vesele obitelji s puno djece. Dobrih priča u našem kraju doista ne nedostaje.

Možete li podijeliti primjere najzanimljivijih gostiju iz 2025. godine i što ih povezuje s temom "dobre priče" Svaka je priča na svoj način posebna i nosi svoju snagu. Mladi uspješan tenor Luka Krulčić iz Pazina koji studira na renomiranom Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču, u klasi američkog profesora Bejuna Mehte, nećaka svjetski poznatog dirigenta Zubina Mehte, svojim talentom, ali i načinom rada može biti primjer svakom mladom čovjeku. Hrvatska paraolimpijka Jelena Vuković iz Pule, nositeljica europskih, svjetskih i paraolimpijskih medalja, dokazuje kako ožiljci i invaliditet nisu slabost već izvor snage. Helena Babić, predsjednica Udruge Aja iz Pule koja provodi programe za pomoć beskućnicima, od tinejdžerskih dana usmjerila se u pomaganje drugima. Helena je i dobitnica nacionalne nagrade Mali svjetionik - najradnik Hrvatske za ovu godinu. Pa Đurđica Orepić iz Poreča. Koja je u 47. godini prvi put obula sportske tenisice, a danas, uz odrađenih 14 najzahtjevnijih natjecanja u svijetu, nosi titulu najuspješnije Ironwoman u svojoj dobnoj kategoriji. Bili smo u gostima kod obitelji Buždon u Buzetu. Supružnici Albert i Petra svjedočili su nam o svom životu u kojem su, oslonjeni na vjeru, prihvatili svoje osmero djece. Dr. Kristina Đuherić koja je na čelu Udruge „Veliko srce malom srcu” i koja brine o dječici s urođenim srčanim manama ili Ozren Catela, predsjednik Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre koji 30 godina radi s osobama s teškoćama, osobe su i priče koje ne smijemo preskočiti. U vrijeme kada svi znamo nekoga tko se suočava s teškom i neizvjesnom dijagnozom, riječi kolegice novinarke Jane Bubnič Arčanin iz Rijeke, koja je svjedočila o svojoj borbi s rakom dojke, pružile su nadu i pokazale da i u najtežoj životnoj borbi možemo izaći kao pobjednici. Ugostili smo i istarsku znanstvenicu Silviju Rusac, profesoricu socijalne gerontologije, koautoricu prvog sveučilišnog udžbenika iz socijalne gerontologije. Ona je na svjetlo dana iznijela globalni problem zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba, kako u ustanovama tako i u obiteljima. Slušatelje je duboko dirnula i priča koju nam je ispričala Oriana Španić, medicinska sestra iz Pule. Na odjelu psihijatrije u Općoj bolnici Pula pokrenula je program „Psihijatrija u zajednici” u sklopu kojeg već 13 godina svakodnevno pomaže pacijentima s mentalnim oboljenjima da se lakše uklope u zajednicu. Tu su i mladi istarski srednjoškolci iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu. Oni su pokazali zavidno znanje u poznavanju svog zavičaja i pobijedili na prvom županijskom zavičajnom kvizu IQ Istr(i)aQuiz. Ingrid Dušić Kurelić i Ekaterina Smoković iz Udruge „Zajednica mama iz Istre” također su nas oduševile. I same majke, sa svojih troje odnosno četvero djece, nesebično pružaju podršku tisućama mama u Istri – od postporođajnog razdoblja, dojenja, mentalnog zdravlja, pa sve do podrške na poslu i u svakodnevnom životu. Sad vam je, vjerujemo, jasnije zašto nam je teško izdvojiti najzanimljivije goste i priče. Svakome je netko poseban.

Koji su daljnji planovi za emisiju Dobra priča nedjeljom i možemo li očekivati neka nova iznenađenja? „Dobra priča nedjeljom” već se afirmirala kao program koji kontinuirano pozitivno utječe na slušatelje i potiče ih na aktivno i odgovorno djelovanje u zajednici. U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i sve veće prisutnosti umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, emisija njeguje i promiče ljudskost, toplinu, solidarnost, ljubav i zajedništvo, znanje, učenje. Sve je to i sastavni dio identiteta Radio Istre već 35 godina njezina djelovanja. Stoga je plan nastaviti istim putem – osluškivati zajednicu i davati prostor onima koji to svojim djelovanjem zaslužuju. Otvoreni smo za nove formate, još veću uključenost slušatelja i još snažnije povezivanje ljudi koji čine dobro. Iznenađenja će, vjerujemo, doći prirodno, kao i dosad. Dobro može samo dobrome voditi.

Tko sve od ekipe Radio Istre dolazi na dodjelu Večernjakove ruže i tko će vam biti pratnja? Dolazi naša mala – velika obitelj. Glavni su urednici i voditelji emisije, a pratnja su naš direktor i backstage heroji - naši tonci i montažeri. Jer svi naši uspjesi nose nazivnik zajedništva i predanog rada cijelog tima. Nadamo se da će biti mjesta za sve. Na kraju bismo čestitali i ostalim kolegicama i kolegama u našoj kategoriji kao i u kategoriji Radijska osoba godine. Publika će odabrati svoje favorite, a pobjednik će u svakom slučaju biti – radio. Medij u koji smo svi zaljubljeni i koji i u digitalnoj eri ostaje otporan i relevantan, živ, voljen i prisutan u ljudskoj svakodnevici