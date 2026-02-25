Barbara Kolar: 'Radio je medij percipiran kao prijatelj. A dobro je biti prijatelj'

Prvu je Ružu Barbara Kolar kao najbolja radijska voditeljica osvojila za 2001. godinu, u vrijeme kad su čitatelji za svoje favorite glasali isključivo putem kupona izrezanih iz novina i poslanih na dopisnicama. Zanimljivo, za tu je godinu organizirano i prvo glasanje putem interneta, za Virtualnu ružu, što je bila svojevrsna uvertira u "pravu" dodjelu. Barbara Kolar osvojila je i nju, ali kao najbolja televizijska voditeljica. "Radim dvije stvari koje su srodne, ali su na neki način i različite i drago mi je da u svakoj od tih kategorija postoji netko kome se učinilo da je to što radim dobro, netko tko je dao svoj glas za taj moj posao", rekla je voditeljica na dodjeli Ruža najboljima u 2001. godini.

Kao najbolja radijska voditeljica, Večernjakove ruže osvajala je i za dvije sljedeće godine te za 2013. Između je osvojila Ružu kao najbolja TV voditeljica 2007. godine. Barbara Kolar tako se prometnula među najtrofejnije dobitnike, za što je prije dvije godine, uoči 30. rođendana Ruže, dobila i posebnu, Zlatnu Večernjakovu ružu. Barbara koja na Top radiju vodi emisiju Top day sada je nominirana u kategoriji za koju je osvojila najviše Ruža, odnosno za radijsku osobu godine.

Dobar dio javnosti percipira vas kao najbolju voditeljicu, mnogi upravo zbog vas slušaju Top radio. Jeste li svjesni svoje popularnosti, donosi li ona dobar osjećaj ili svojevrsni teret?

Hvala na lijepim riječima, za početak. Nakon 30 godina u eteru na rado slušanim frekvencijama nekako mi se čini prirodnim da glas stekne prepoznatljivost. Ne znam zove li se to popularnost, ali nerijetko me nepoznati ljudi iznenade preciznim citiranjem nečega što sam tog jutra ispričala na radiju, a na što sam sama već napola i zaboravila. Drago mi je kad kažu da sam ih nasmijala i kad podijelimo sentimentalni trenutak vezan uz glazbu. Mislim da je radio medij u kojem je onaj tko vam svaki dan govori korisne, zanimljive i zabavne stvari percipiran kao prijatelj. A dobro je biti prijatelj.

28.10.2025., Zagreb - Obiljezavanje 100. obljetnice djelovanja Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju Fakulteta elektrotehnike i racunarstva Sveucilista u Zagrebu. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

U povijesti Večernjakove ruže jedna ste od najtrofejnijih dobitnica ove nagrade. Gdje držite sve te statue?

Glavnina nagrada i priznanja koje sam stekla tijekom godina, pa tako i Večernjakove ruže, izložena je u domu mojih roditelja. Mama se lijepo brine za njih, obriše prašinu i sve, ha-ha. Kod mene je ona specijalna Ruža koju ste mi 2024. dodijelili kao radijskoj voditeljici s najviše osvojenih pojedinačnih nagrada. Bila je to baš iznimna čast.

Kakav je bio osjećaj kad ste primili prvu i petu Ružu, je li bilo razlike?

Nema tu razlike – uvijek je iznenađenje, uzbuđenje, radost i veselje. S obzirom na broj radijskih postaja u Hrvatskoj, pa onda jasno i ljudi koji na njima rade, doista je sjajno biti makar nominiran. Vjerujem da na kraju o pobjedniku ionako odlučuju nijanse. U užem su izboru nerijetko ne samo ljudi čiji rad cijenim već i dragi prijatelji koji baš poput mene uživaju u činjenici da su radio toliko puta pokušali otpisati s medijske scene, a on je i dalje tu i ne da se. Pa onda kad baš tebe izdvoje kao nekoga tko u njegovu opstanku igra prepoznatljivu ulogu to bude velika sreća.

Najviše ste Ruža osvojili kao radijska osoba, i ove ste godine nominirani u toj kategoriji, no dobili ste nagradu i za televizijsko ostvarenje. Uz koji vas medij publika više veže? Koji je vama draži, možete li ga uopće izdvojiti?

Mislim da je nakon gotovo 30 godina u oba medija prilično teško razlučiti pripadam li u kolektivnoj svijesti više radiju ili televiziji. Netko prepoznaje lice, drugima je dovoljan glas. Ja se sasvim sigurno ne bih mogla odlučiti samo za jedno jer, iako mi kad sam počinjala na radiju televizija nije bila ni na kraj pameti, danas beskrajno uživam u svim njihovim sličnostima i razlikama.

Osim nominacija i nagrada s Ružom ste "povezani" i kao voditeljica dodjele te prezenterica. Što je lakše – biti u publici, među nominiranima, ili na pozornici?

Nije neka tajna da je meni pozornica kao radno mjesto puno prirodnija situacija. No, da ne bude zabune, ne bunim se protiv ovakvog vida izlaženja iz zone komfora. Lijepo je s vremena na vrijeme podijeliti malo natjecateljske energije i zabaviti se na potpuno drukčiji način.

Na završnici Ruže pažnju uvijek plijeni i modni izričaj uzvanika. Prošle godine mnogima je za oko zapela vaša odjevna kombinacija, ocijenjena besprijekornom i elegantnom. Jeste li odlučili što ćete obući za ovogodišnju dodjelu? U čijem ćete društvu doći?

Uh, sad imam i teret estetskih očekivanja, ha-ha... Šalu na stranu, još je malo rano za konačni odabir odjevne kombinacije, to ću vjerojatno odlučiti nekoliko dana uoči dodjele. S izborom pratnje je, srećom, bitno lakše – Daniela Kosić, direktorica Top radija i Senka Knežević, producentica Top daya, moja četiri dnevna sata u eteru bit će bez ikakve sumnje najbolja podrška tijekom same svečanosti i najveselije društvo na partyju nakon nje. Bez obzira na ishod.