Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
u Splitu

VIDEO Žena doživjela šok čim je sletjela u Hrvatsku: ‘Nisam još ni nogom kročila odavde’

Foto: Screenshot
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 17:20

Putoholičarka Zaria je već pri samom dolasku ostala bez daha, a sve je objasnila u jednom od svojih videa

Poznata putoholičarka Zaria svoju popularnost stekla je na društvenim mrežama i to zahvaljujući vlogovima. Ovoga puta javila se iz Hrvatske, točnije iz Splita. Naime, Zaria je već pri samom dolasku ostala bez daha, a sve je objasnila u jednom od svojih videa. U videu koji je objavila na svom TikTok profilu, Zaria prikazuje trenutak kada je izašla ispred splitskog aerodroma i prvi put ugledala pogled na more. “Hrvatska mi je ukrala srce, a još nisam ni nogom kročila s aerodroma”, napisala je uz snimku koja je u kratkom vremenu privukla tisuće pregleda i komentara.

@zariaxrose Croatia stole my heart before even stepping out of the airport 🥹💗💗 #travel #croatia #hiddengems #europetravel #girlstrip ♬ take my breath away by berlin - 𓆩ᥫ᭡𓆪

Brojni Hrvati odmah su joj se javili u komentarima, dijeleći oduševljenje njenim dojmom o zemlji. “Hrvatska je predivna, čak i u listopadu.”, “Jaki smo, zar ne?”, “Dobrodošla u raj”, samo su neki od komentara. Jedan korisnik je napisao: “Obožavam Split! Ako budeš imala priliku, posjeti slapove Krke!”, na što mu je Zaria odgovorila: “Propustili smo ih ovaj put, ali sljedeći put sigurno nećemo.” Naravno, našlo se i onih koji su je pokušali nagovoriti da istraži i susjedstvo: “Bolje idi u Bosnu i Hercegovinu.”

Zaria se s Jadrana javila i na Instagramu, a tamo je pored fotografije snimljene u blizini Hvara istaknula da joj je Hrvatska "nova omiljena država".

Inače, ova putoholičarka na društvenim mrežama objavljuje snimke s putovanja, a prije Splita boravila je na Mallorci, ali i u Italiji. Na TikToku njezini videi imaju više od 30 tisuća lajkova.

Ključne riječi
Hrvatska TikTok Split zaria showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

4
ISKRENA ISPOVIJEST USPJEŠNE GLUMICE

Arijana Čulina: Čovjek s kojim sam živjela petnaest godina bio je kvalitetan i ostavio je trag u mom životu

Legendarna splitska glumica, Arijana Čulina, 6. studenog najavljuje svoju autorsku predstavu "Kak'i smo, tak'i smo" u Dvorani Lora. Povodom ovog posebnog događaja, razgovarali smo s Arijanom koja je otvoreno podijelila svoja iskustva o poslovnim izazovima, iznimnim uspjesima, privatnim usponima i padovima te emocionalnim vrtuljcima kroz koje je prolazila u svom životu.

Učitaj još

Kupnja