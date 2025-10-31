VIDEO Naš pjevač za kojim ludi Balkan snimio je duhovnu pjesmu! Pljušte komentari: 'Raj za dušu'

Glazbena senzacija Jakov Jozinović, mladić iz Vinkovaca koji rasprodaje koncerte i prije prve službene autorske pjesme, ponovno je oduševio regiju. Njegov duet s glazbenikom Dominikom Lučićem, obrada duhovne pjesme "Ispred bijele Hostije", u samo nekoliko minuta od objave ušao je u YouTube Top 100, a tisuće komentara preplavile su društvene mreže. Reakcije poput: - "Melem za sve rane", "Raj za dušu", "Predivnoooo, sa toliko emocija otpjevano. Bog vas blagoslovio i licem svojim obasjao!", "Pjesma je savršena, ne mogu je prestati slušati" - potvrđuju oduševljenje među slušateljima. Emociju je sažeo i sam Lučić u viralnoj objavi: - Ova pjesma me uvijek podsjeti da Isus ne čeka SAVRŠENE, nego one koji se usude doći pred Njega baš takvi kakvi jesu. Slomljeni. Umorni. Ali iskreni. Bog nikog nije zaboravio! - napisao je. Pjesma je novi nastavak Lučićevog projekta "Coverom po Hrvatskoj", koji spaja ljepotu prirode i vrijednost vjere.

Za Jozinovića, koji se unatoč strelovitoj popularnosti trudi ostati čvrsto na zemlji, vjera je temelj života. - Vjera mi je apsolutno važna. U njoj pronalazim velik mir i to je velik dio mene kojeg se nimalo ne sramim - izjavio je za IN Magazin, ističući kako vjeruje da mu je Bog podario glas.

Podsjetimo, mladi glazbeni fenomen iz Vinkovaca prije par dana održao je svoj prvi solistički koncert pred krcatom MTS dvoranom u Beogradu, a večer je obilježio trenutak koji je dirnuo cijelu regiju. Tijekom izvedbe pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda", dvadesetogodišnjeg pjevača svladale su emocije. Prestao je pjevati i briznuo u plač, no tisuće glasova iz publike preuzele su stihove, pružajući mu podršku uz gromoglasan pljesak. Snimka ovog prizora munjevito se proširila društvenim mrežama, a podijelio ju je i sam Jakov na svom Instagram profilu.

VIDEO Naš pjevač rasplakao se na koncertu u Beogradu! Slomili su ga stihovi ove pjesme, a svi pričaju o reakciji publike

U opisu videa napisao je: - Beograde, jučer ste me podsjetili zašto ovo volim i želim raditi, kad ni sam ne mogu biti svjestan svega što mi se događa, uhvati me trenutak kao ovaj jučer. Hvala vam najviše, volim vas i pamtit ću ovo zauvijek - na što su se u komentarima javili njegovi mnogobrojni fanovi s komplimentima. - "Obožavam činjenicu da tako mlad muškarac ima hrabrosti pokazati nježnost, emocije, ljubav i iskrenu duhovnu zahvalnost!", "Ajde u guzicu Jakove, rasplakah se na ovo", "Sve ovo si zaslužio!!! Čekamo Arenu!!" - samo su neke od pohvala.

Jakovljev put do rasprodane dvorane započeo je na platformi TikTok, gdje je stekao golemu popularnost obradama hitova regionalnih velikana poput Olivera Dragojevića i Gibonnija. Njegove izvedbe osvojile su srca mlađe publike, a snaga društvenih mreža ovog ga je ljeta lansirala u orbitu, pretvorivši ga u glazbenika koji s lakoćom puni dvorane. Šira javnost Jozinovića je upoznala u "Zvjezdicama", no mnogi ga se sjećaju po nastupu u Supertalentu 2021. godine, gdje je stigao do polufinala. Na beogradskom koncertu pokazao je da je spreman za iskorak, premijerno izvevši i tri svoje autorske pjesme, čime je najavio novo, zrelije poglavlje u karijeri koja očito ide samo uzlaznom putanjom.