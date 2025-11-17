Naši Portali
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

VIDEO Svi joj se smiju! Ana Brnabić opet izmislila novu riječ, urnebesna snimka širi se internetom

Beograd: Ana Brnabić održala je konferenciju za novinare
Foto: A.K./ata images/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 19:00

Tijekom gostovanja u emisiji "Hit tvit" predsjednica Skupštine Srbije skovala je novu riječ koja je odmah postala predmet sprdnje na društvenim mrežama

Predsjednica srbijanske Skupštine Ana Brnabić ponovno je u središtu pozornosti zbog jezične inovacijeGostujući u emisiji "Hit tvit", Brnabić je, govoreći o studentskim blokadama, izjavila: - Blokaderi i oni koji podržavaju blokadere napravili su jednu teoriju zavjere sami za sebe pa su se onako prepametivali po Twitteru - poručila je. Njezina izmišljena riječ "prepametivanje" izazvala je lavinu urnebesnih reakcija. Korisnici društvenih mreža odmah su je prigrlili, a komentari poput: - "Mi se prepametujemo...", "Kako sam ja prepametan! Uživam u prepametivanju" - preplavili su internet, pretvarajući njezin gaf u viralni fenomen.

Ovo nije prvi put da se predsjednica srbijanske Skupštine našla na meti kritika zbog jezičnih nespretnosti. Javnost dobro pamti njezin neslavni pokušaj citiranja poznate izreke kada je, umjesto "Tko se mača laća, od mača će i poginuti", izgovorila zbunjujuću verziju: - Tko se mača lati, od mača će i pa je l'... - nije uspjela dovršiti izreku Brnabić. Taj je trenutak, baš kao i najnoviji s "prepametivanjem", postao dio internetskog folklora i predmet brojnih šala.

Podsjetimo, njezina sklonost neobičnim jezičnim konstrukcijama zabilježena je i ranije. Primjerice, u svibnju ove godine društvenim mrežama proširila se snimka predsjednice Skupštine Srbije koja drži govor na engleskom jeziku. No, njen izgovor nije oduševio dio srpske javnosti. Snimka je postala popularna zato što je Ana Brnabić, prema službenoj biografiji, završila studij poslovnog upravljanja na Sveučilištu Northwood u Michiganu. Nakon toga je studirala na Sveučilištu Hull u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je stekla diplomu iz marketinga. 

FOTO Ana Brnabić s partnericom ima sina, a nije se mogla upisati kao majka niti ga odvesti u inozemstvo
Beograd: Ana Brnabić održala je konferenciju za novinare
"Na kojem je jeziku navodno završila neki fakultet u SAD-u jer na ovom koji priča sigurno nije?", stoji uz snimku bivše srpske premijerke, piše Nova.rs koja prenosi još neke komentare. "Tarzanskom", odgovorio je jedan korisnik X-a. "Tako kako 'priča', tako ga je i završila", komentirali su neki. "Mislim da više razumijem Klingonce", piše u jednoj objavi. "Ova čita s papira engleski napisan ćirilicom", napisao je jedan korisnik.

AN
anthropos
19:59 17.11.2025.

pa dobro, svi su političari takvi

Avatar rubinet
rubinet
20:30 17.11.2025.

Ova me osoba jako podsjeća na mog zastavnika 1.klase iz JNA. Vrlo, vrlo slična. Samo je zastavnik imao brčiće .

VA
VanjaPlank
19:32 17.11.2025.

To je ta Pupovčeva kultura

