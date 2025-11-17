VIDEO Svi joj se smiju! Ana Brnabić opet izmislila novu riječ, urnebesna snimka širi se internetom

Predsjednica srbijanske Skupštine Ana Brnabić ponovno je u središtu pozornosti zbog jezične inovacije. Gostujući u emisiji "Hit tvit", Brnabić je, govoreći o studentskim blokadama, izjavila: - Blokaderi i oni koji podržavaju blokadere napravili su jednu teoriju zavjere sami za sebe pa su se onako prepametivali po Twitteru - poručila je. Njezina izmišljena riječ "prepametivanje" izazvala je lavinu urnebesnih reakcija. Korisnici društvenih mreža odmah su je prigrlili, a komentari poput: - "Mi se prepametujemo...", "Kako sam ja prepametan! Uživam u prepametivanju" - preplavili su internet, pretvarajući njezin gaf u viralni fenomen.

Ovo nije prvi put da se predsjednica srbijanske Skupštine našla na meti kritika zbog jezičnih nespretnosti. Javnost dobro pamti njezin neslavni pokušaj citiranja poznate izreke kada je, umjesto "Tko se mača laća, od mača će i poginuti", izgovorila zbunjujuću verziju: - Tko se mača lati, od mača će i pa je l'... - nije uspjela dovršiti izreku Brnabić. Taj je trenutak, baš kao i najnoviji s "prepametivanjem", postao dio internetskog folklora i predmet brojnih šala.

Mi PREPAMEĆUJEMO

Vi PREPAMEĆUJETE

OnI PREPAMEĆUJU



Imamo reč 2025-te

"PREPAMEĆIVANJE" pic.twitter.com/F7tvCiYGXl — 𝒲𝑜𝓁𝒻𝒶𝓂 (@Wolfam5) November 16, 2025

Podsjetimo, njezina sklonost neobičnim jezičnim konstrukcijama zabilježena je i ranije. Primjerice, u svibnju ove godine društvenim mrežama proširila se snimka predsjednice Skupštine Srbije koja drži govor na engleskom jeziku. No, njen izgovor nije oduševio dio srpske javnosti. Snimka je postala popularna zato što je Ana Brnabić, prema službenoj biografiji, završila studij poslovnog upravljanja na Sveučilištu Northwood u Michiganu. Nakon toga je studirala na Sveučilištu Hull u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je stekla diplomu iz marketinga.

"Na kojem je jeziku navodno završila neki fakultet u SAD-u jer na ovom koji priča sigurno nije?", stoji uz snimku bivše srpske premijerke, piše Nova.rs koja prenosi još neke komentare. "Tarzanskom", odgovorio je jedan korisnik X-a. "Tako kako 'priča', tako ga je i završila", komentirali su neki. "Mislim da više razumijem Klingonce", piše u jednoj objavi. "Ova čita s papira engleski napisan ćirilicom", napisao je jedan korisnik.