KONAČNO SE OGLASILA

Bivša supruga nekadašnjeg premijera prekinula šutnju o njegovoj romansi s pjevačicom! Poslala je znakovitu poruku

Pool - Justin Trudeau et sa femme accueillent Donald J. Trump dans le cadre du sommet du G7 au Canada
Foto: Ludovic Marin/Pool/Bestimage/BES
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 14:08

Sophie Grégoire (50) prekinula je šutnju o novoj romansi svog bivšeg supruga Justina Trudeaua (53) i pjevačice Katy Perry. Njezini najnoviji komentari dolaze nakon što su Trudeau i Perry potvrdili vezu koja je započela glasinama u srpnju

Sophie Grégoire, bivša supruga nekadašnjeg kanadskog premijera Justina Trudeaua, prvi put je javno progovorila o njegovoj vezi s pop zvijezdom Katy Perry, prenosi Page Six. Gostujući u podcastu "Arlene Is Alone", Grégoire je staloženo komentirala situaciju koja privlači golemu medijsku pozornost. – Svi smo mi ljudska bića i stvari utječu na nas. To je normalno. No, način na koji reagirate je vaša odluka. Ja biram slušati glazbu umjesto buke – poručila je, dodavši kako je svjesna da javni događaji mogu biti "okidači", ali da je ključ u reakciji. – Kakva žena koja želim postati kroz ovo, to je moja odluka – naglasila je.

Kao zagovornica brige o mentalnom zdravlju, objasnila je da si dopušta osjećati tugu, ljutnju i razočaranje: – Znači li to da nemam emocija? Da ne plačem, ne vrištim, ne smijem se? Ne, ali istodobno ne želi ostati u raspoloženju koje donosi patnju. Unatoč razvodu 2023. nakon 18 godina braka, Sophie je jasno istaknula da obitelj ostaje apsolutni prioritet. Ona i Justin roditelji su troje djece – Xaviera (18), Elle-Grace (16) i Hadriena (11) – te su predani zajedničkom roditeljstvu. – Imamo odvojene živote, ali imamo jedan obiteljski život. Potrebna je svjesna odluka da je naša obitelj naša najveća kreacija i da ćemo je zajedno hraniti, bez obzira na različite životne puteve – objasnila je.

FOTO Slavna pjevačica i bivši premijer uhvaćeni na jahti! Vrućim poljupcima potvrdili glasine
Pool - Justin Trudeau et sa femme accueillent Donald J. Trump dans le cadre du sommet du G7 au Canada
1/13

Podsjetimo, dvije godine nakon što su kanadski premijer i njegova supruga objavili da se razvode, u javnost su procurili detalji koji sugeriraju da je nevjera bila ključni faktor u raspadu njihova 18-godišnjeg braka, prenosi Daily Mail. Iako su u službenoj izjavi naveli "mnoge smislene i teške razgovore", izvori bliski paru otkrili su kompliciraniju pozadinu priče. Dokumenti o razvodu, koje je u travnju 2023. podnijela Ana Remonda, bivša supruga ottawskog kirurga dr. Marcosa Bettollija, upućuju na to da je veza Grégoire Trudeau s Bettollijem započela znatno prije službene objave razvoda. U dokumentima se navodi da je Bettolli "ponovno u vezi" s "visoko profiliranom osobom", a kasnija izvješća identificirala su tu osobu kao Sophie Grégoire Trudeau.

U mjesecima koji su prethodili službenoj objavi razvoda, Grégoire Trudeau je i dalje obavljala dužnosti u ime Kanade, prisustvujući brojnim javnim događanjima s premijerom, poput dočeka američkog predsjednika Joea Bidena i njegove supruge Jill Biden, krunidbe kralja Charlesa III. i Camille, a samo dva mjeseca prije objave razvoda svome sada bivšem suprugu javno je čestitala Dan očeva. Ova vremenska crta sugerira da je Grégoire Trudeau održavala privid normalnog braka, dok je istodobno bila u vezi s drugim muškarcem.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Pool - Justin Trudeau et sa femme accueillent Donald J. Trump dans le cadre du sommet du G7 au Canada
1/48

Njezini najnoviji komentari dolaze nakon što su Trudeau i Perry potvrdili vezu koja je započela glasinama u srpnju. U listopadu su snimljeni na jahti uz obalu Santa Barbare, a prvi put su se kao par pojavili u Parizu na proslavi 41. rođendana pjevačice, držeći se za ruke. I Katy Perry je nedavno postala slobodna. Naime, pjevačica je u srpnju prekinula zaruke s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim ima kćer Daisy Dove.

Ključne riječi
showbiz bivša supruga Kanada premijer Katy Perry Sophie Gregoire Justin Trudeau

