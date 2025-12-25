Laudato televizija slavi 10 godina emitiranja: 'Naša najveća snaga leži u autentičnosti i vjerodostojnosti'

Laudato televizija na Božić slavi i veliku obljetnicu - svoju desetu godišnjicu emitiranja, a tim povodom razgovarali smo s utemeljiteljicom Ksenijom Abramović koja se prisjetila prvih dana od pokretanja. Osim toga, podijelila je s nama i tko će nastupiti na koncertu "Progledaj srcem" 2026. godine i "Domu mom" u Dugopolju 2026. godine, ali i koje božićne tradicije prevladavaju u njezinoj obitelji.

Laudato televizija krajem prosinca slavi deset godina emitiranja na malim ekranima. Kako planirate to obilježiti?

Desetu obljetnicu Laudato TV-a, zapravo, počeli smo obilježavati još u listopadu uz brojne izvedbe duhovnih i domoljubnih pjesama na večeri zahvalnosti u zagrebačkom hotelu Westin. Program je vodio Marin Periš spajajući vedrinu i raznolik sadržaj. Nastupili su Rafael Dropulić Rafo, Alan Hržica, Klapa Sveti Juraj HRM-a, Marino Vrgoč, Jacques Houdek, Josip Ivančić i bend Zgroove predvođen Lovrom Dokićem. Publika je uživala u zajedničkim izvedbama, a posebnu pozornost izazvala je premijera dueta "Kuća puna naroda" Jacquesa Houdeka i desetogodišnjeg Marina Vrgoča, simbolizirajući Laudato obitelj koja povezuje generacije, širi nadu i radost te svjedoči vjeru u medijskom prostoru. Općenito, desetu obljetnicu obilježit ćemo zahvalnošću Bogu i svim ljudima koji su s nama rasli, molili, stvarali i nosili Laudato televiziju. Pripremamo posebne emisije, kratke dokumentarne priloge, svjedočanstva, prisjećanja na najvažnije trenutke, kao i susrete s partnerima i prijateljima televizije. To nije samo obljetnica jednog medija, nego velike zajednice.

Sjećate li se te 2015. godine? Kakvi su vam bili osjećaji pred prvi dan emitiranja? Kakvi su danas?

Sjećam se kao da je bilo jučer, mješavina duboke vjere i ljudske treme. Znala sam da ulazimo u nešto puno veće od nas samih. Bilo je to u 18 sati 25. prosinca 2015. Na sam Božić. Svi smo bili prisutni i odbrojavali sekunde. Osjećaj ganuća, ponosa, radosti. Nismo mogli ni pretpostaviti da će se televizija razviti u jednu od najgledanijih nenacionalnih televizija u Hrvatskoj. Zato danas zahvalnost i Bogu i ljudima koji su ju gradili i radili. Bez divnih ljudi djelatnika i prijatelja televizije, ništa toga ne bi bilo.

Jednom ste rekli da ste prodali sve kako biste pokrenuli Laudato. Koji su najveći izazovi u prvim godinama?

Najveći izazovi u prvim godinama bili su egzistencijalni, a koji traju još i danas. Svaki potez nosio je rizik, a često smo se pitali hoćemo li uspjeti. Ipak, najveći izazov bio je ostati vjeran poslanju, ne posustati pred pritiscima, ekonomskim teškoćama i osobnim sumnjama. Naučila sam da se istinsko Božje djelo rađa upravo kroz žrtvu i povjerenje i da snaga dolazi kada svoje srce predamo vjeri i poslanju koje nas nadilazi.

Je li bilo trenutaka kada ste pomislili da projekt možda ne će opstati? Što vas je održalo?

Bilo je trenutaka kada se činilo da će sve stati. Ipak, u tim trenucima uvijek bi se pojavila neočekivana pomoć, jedan dragocjeni poziv, jedna donacija, jedan osmijeh podrške. Održala me je duboka vjera da ovo nije moj projekt, nego Božje djelo, i da sam ja samo Njegova suradnica, pozvana da predam svoje srce i povjerenje u ono što nadilazi sve sumnje.

Što ste o sebi naučili tijekom ovog procesa?

Tijekom ovog procesa naučila sam da je čovjek mnogo snažniji nego što misli kada se u potpunosti osloni na Boga. Shvatila sam da prava snaga i mir dolaze iz povjerenja, a najveća sloboda otkriva se kada prestanemo sve kontrolirati i prihvatimo put Providnosti, dopuštajući da nas vodi nešto veće od nas samih.

Kako biste u jednoj rečenici opisali misiju Laudata?

Poslanje Laudato TV-a je jačati obitelj, promicati dostojanstvo čovjeka i kršćanske vrijednosti, donositi Isusa, istinu, ljepotu i dobrotu u svaki kutak javnog prostora kroz medij koji nadahnjuje i povezuje ljude.

U čemu vidite najveću snagu Laudata u hrvatskom medijskom prostoru?

Najveća snaga Laudato TV-a leži u autentičnosti i vjerodostojnosti. U vremenu kada senzacionalizam preplavljuje medijski prostor, mi nudimo mir, nadu i sadržaje koji uzdižu čovjeka, vraćaju vjeru u dobro i pokazuju da mediji mogu biti prostor koji gradi, a ne razara.

Je li teško balansirati duhovnu misiju s profesionalnim i komercijalnim zahtjevima tržišta?

Balansirati duhovnu misiju s profesionalnim i komercijalnim zahtjevima svakodnevno je izazovno, ali moguće. Ne odustajemo od svojih temeljnih vrijednosti, a istovremeno profesionalno upravljamo televizijom. Ključ je jasno razlučiti što je bitno, a što prolazno i u svemu ostati vjeran poslanju koje nas nadilazi.

Koje su vam emisije ili projekti osobno najdraži?

Središnja informativna emisija Laudato TV-a prati novosti iz života Crkve i hrvatskog društva, donosi dosad neispričane priče o ljudima i zajednicama te se s uvaženim gostima osvrće na aktualne teme. Emisija "Izdvojeno" otvara teme koje nisu dovoljno popraćene u javnosti, ističe afirmativne primjere i izazove u društvu, a na kraju sažima najvažnije događaje koji su obilježili tjedan.

Posebno mjesto zauzima emisija "Blagoslovljen tek", u kojoj Rafael Dropulić Rafo odlazi u goste ljudima prožetim vjerom, priprema tradicionalna jela i razgovara o životu, obiteljima i svakodnevnim radostima. Njegovi razgovori prožeti su domaćinskim ugođajem, spontanosti i humorom, pokazujući ljepotu života u vjeri.

Zajedno s projektima "Progledaj srcem" i "Domu mom", ovi sadržaji grade osjećaj zajedništva, vrijednosti obitelji, vjere i domoljublja, okupljajući ljude i povezujući generacije.

Koliko emisija danas producirate i koliko ljudi čini Laudato TV?

Proizvodimo više od 65 posto vlastitog programa, tim čini oko 40 zaposlenika i veliki broj vanjskih suradnika.

"Progledaj srcem" - što nam možete otkriti za novi koncert u svibnju?

Slavljenički koncert "Progledaj srcem" u Areni Zagreb gotovo je rasprodan, a publici će se predstaviti Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan. To je jedinstven susret pjesme, molitve i zajedništva koji nadahnjuje i povezuje generacije. Publika će doživjeti trenutke molitve, slavljenja i duhovne obnove, a pripremljen je i poseban duet iznenađenja. Za djecu je organizirana igraonica Superknjiga. Svake godine trudimo se učiniti ovo iskustvo još dubljim i iskrenijim, ostajući vjerni onome što "Progledaj srcem" u svojoj srži jest - kroz zajedništvo u glazbi donositi nadu, ljubav, radost, pouzdanje, mir i ozdravljenje.

Kako ste došli na ideju organizacije takvog događanja?

Ideja za "Progledaj srcem" proizišla je iz želje da najavimo početak emitiranja Laudato televizije na malim ekranima. Prvi koncert održan je krajem 2014. godine, a zatim smo 2015. imali još jedno izdanje kako bismo dodatno senzibilizirali javnost za novu obiteljsku televiziju s kršćanskim vrijednostima. Glazbom smo željeli doprijeti do srdaca ljudi i prenijeti im vijest da uskoro stiže Laudato TV, jer smo vjerovali da glazba najbolje može dotaknuti čovjeka i otvoriti mu srce. S vremenom, "Progledaj srcem" prerastao je u više od koncerta, postao je dugotrajni duhovni susret i prostor obnove hrvatskog naroda, mjesto gdje ljudi mogu zajedno moliti, slaviti Boga i graditi zajedništvo.

PROGLEDAJ SRCEM 2026

Tu je i koncert "Domu mom". Imate li u planu još sličnih događanja?

Koncert "Domu mom" veliki je projekt domoljubne glazbe koji će se održati 18. srpnja 2026. na stadionu Hrvatskih vitezova u Dugopolju, a nastupit će Mate Bulić, Miroslav Škoro, Dalmatino, Jacques Houdek, Zorica Kondža, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Tiho Orlić, klapa HRM-a Sveti Juraj, Josip Ivančić i drugi. Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj, već prilika da se kroz pjesmu i domoljubno zajedništvo povežu srca ljudi i ojača osjećaj pripadnosti i ljubavi prema domovini. Razmišljamo i o organizaciji ovog koncerta u drugim gradovima, a za oba naša velika događanja već smo rezervirali datume sve do 2028. godine, jer želimo da ova iskustva zajedništva i slavljenja domovine budu dostupna što većem broju ljudi.

Zašto ste odabrali Božić kao dan početka emitiranja?

Božić je dan svjetla, rođenja, novog početka. Bila je to duboka simbolika - da Laudato ne bude samo još jedan kanal, nego svjetlo koje ulazi u domove upravo na dan kada je Svjetlo svijeta došlo među nas. Htjela sam da naš početak bude uronjen u duhovnu poruku Božića: mir, radost, obitelj i Božja blizina.

Što Božić znači vama?

Božić za mene znači tišinu i toplinu doma, trenutke zahvalnosti na svemu što imamo te dragocjeni susret s Isusom koji dolazi u svojoj jednostavnosti. To je vrijeme kada se srcem približavamo jedni drugima, dijelimo radost i mir te ponovno otkrivamo ljepotu malih stvari koje život čine posebnim.

Koje se božićne tradicije poštuju u vašoj obitelji? Koja vam je najdraža?

Svu tradiciju naslijedila sam od svoje bake i s ljubavlju čuvam sve božićne običaje. Mise zornice kojima se pripremamo i koračamo prema Božiću, kićenje bora na Badnjak, Misa na sam blagdan Božića... Najdraži trenutak mi je kada, u tišini, prije početka Mise polnoćke, promatram jaslice i prisjećam se dragocjenih trenutaka koje smo zajedno dijelili, osjećajući duboku zahvalnost što mogu očuvati duh Božića koji mi je baka prenijela.

Imate li najdražu hrvatsku božićnu pjesmu?

"Radujte se narodi" uvijek mi iznova dirne srce svojom radošću i nadom. U stihovima pjesme osjetim čudesno Božje otajstvo: Isus se rađa u skromnoj štalici, u jednostavnosti i siromaštvu, a ipak donosi svjetlo i spasenje cijelom svijetu. Svaki poziv "pristupljuj" i "pozdravi" podsjeća me da Božić nije samo prisjećanje na prošlost, nego živa radost i zajedništvo s Bogom i ljudima. Dok pjevam ovu pjesmu, osjećam toplinu, vjeru i zahvalnost što mogu sudjelovati u slavlju koje povezuje naš hrvatski narod.

Mnogi ugođaj Božića vežu uz dekoracije. Mislite li da se izgubila bit Božića? Kako ju vratiti?

Ponekad se čini da izvanjski sjaj pretjera, a unutarnje se svjetlo zanemari. Ali, bit Božića nikad nije izgubljena, samo je ponekad zatrpana bukom i žurbom. Vratiti ju možemo jednostavno: više vremena jedni za druge, manje kupovine, više zajedništva, molitve i dobrih djela. Božić se vraća srcem.

Prije Laudata radili ste u kulturi i organizirali izložbe. Kakvi su Hrvati kada su posjeti izložbama u pitanju? Što ih najviše privlači?

Hrvati vole kulturu kada im se ponudi kvalitetno, jasno i emotivno. Privlače ih teme koje govore o identitetu, vjeri, povijesti i umjetničkoj ljepoti. Kad je izložba sadržajno snažna i dobro prezentirana, publika uvijek pronađe put.

Kakve su vaše želje za novu godinu - za vas osobno, za Laudato i za svijet?

Za sebe i svoje bližnje želim prije svega zdravlje, mir u srcu i Božju blizinu u svakom danu. Za Laudato želim ustrajnost u poslanju, kreativnost i još više sadržaja koji nadahnjuju i donose radost našim gledateljima, veće plaće za naše zaposlenike te stabilniju financijsku situaciju koja će nam omogućiti da još bolje služimo. A za svijet želim više mira, ljubavi i solidarnosti, manje straha te više hrabrosti za činjenje dobra.