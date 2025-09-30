VIDEO Sanja i Sead iz 'MasterChefa' imaju veliki razlog za slavlje! Ovaj detalj pokrenuo je nagađanja

Sanja Cukon i Sead Bojić, čija je ljubavna priča započela u MasterChefu, proslavili su prvu godišnjicu veze. Svoju sreću podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama objavivši dirljiv video plesa na plaži u bijelim odjevnim kombinacijama. Uz romantične prizore, Sanja je Seadu posvetila i emotivnu poruku. - Danas slavimo našu prvu godinu, ali meni se čini kao da sam te oduvijek poznavala. U ovih 365 dana naučila sam da je dom tamo gdje si ti - u tvom osmjehu, zagrijaju i svakoj sitnici kojom mi uljepšavaš dan. Hvala ti za svaku uspomenu, svaki smijeh i svaku niježnu riječ. Radujem se svim našim budućim godinama, jer sa tobom svaka sekunda vrijedi zauvijek. Volim te beskrajno - napisala je i raznježila brojne fanove.

Ipak, osim čestitki, pažnju je privukla Sanjina bijela haljina koja je odmah potaknula šuškanja o idućem koraku. Lavinu nagađanja pokrenula je njihova kolegica iz showa, Eni Đorđević, koja je u komentaru upitala: - Je l' nas ova bijela haljina priprema za neštooo? - što je bilo dovoljno da se obožavatelji ponadaju svadbenim zvonima. Mnogi vjeruju kako je vjenčanje logičan slijed njihove priče.

Njihova veza započela je gotovo filmski, a simpatije su se rodile već pri prvom susretu. Ljubavna priča započela je u najpoznatijoj kuhinji, a danas zajedno žive i rade u Puli, gdje svoju ljubav prema kuhanju dijele s drugima. - Da, meni je ovo možda čak i puno veća titula i puno veća nagrada nego sami trofej od MasterChefa - priznala je Sanja za Dnevnik.hr početkom godine.

Simpatije između njih rodile su se već pri prvom susretu na galeriji MasterChefa. Sead je Sanji pružio podršku u trenucima kada se suočavala s izazovima i neslaganjima s ostalim kandidatima. - Mi smo se stvarno povezali. Kad smo počeli pričati, našli smo neke zajedničke interese, jezik. Neka kemija nam se desila čim smo se upoznali, ali nismo se htjeli sad bazirati na to. Došli smo tu radi kuhanja, radi showa - i onda smo se dogovorili čekat ćemo da sve završi pa ćemo onda vidjeti - govori Sanja. Nakon završetka showa, Sanja je prvi put posjetila Seada u Sarajevu. - To mi je bilo prvi put. Već sam više puta probala, bili su neki planovi, uvijek se nešto izjalovilo. Kažem, baš je tako trebalo biti, da budem prvi put sa Seadom u Sarajevu i stvarno sam ga doživjela prekrasno. U najbolje vrijeme. To je bila taman jesen, nije bilo prehladno, mogao si sjediti vani na Baščaršiji i stvarno smo svašta vidjeli - priča Sanja.

Njihovi profesionalni putevi jednako su zanimljivi kao i ljubavna priča. Sanja je radila na recepciji hotela, završila ekonomiju, vodila turističku agenciju i radila kao stjuardesa na brodu. Sead je, pak, prije ulaska u gastronomiju bio nogometaš te upisao studij sporta. Danas zajednički život provode u Puli, gdje rade s chefom Denisom Zembom. Želja im je održavati tematske večere i evente na kojima bi goste upoznavali sa svojim specijalitetima. - Radimo ciklu, radimo dosta bundeve, radimo ove ribe što se može sada naći na tržnici i baziramo se stvarno sezonski - kažu.

Otkrili su i kako funkcionira njihova ljubavna dinamika. - Kao pas i mačka. Mora biti vatreno, ali bitno da se mi na kraju složimo, stvarno zajedničko. Koliko god netko ima svoje ideje, nekako sve to spojimo u nešto baš lijepo - iskreno su priznali i za kraj podijelili su i tko što najbolje kuha. - Ono, zdravija hrana, što bih mogao da izdvojim - kaže Sead, dok je Sanja dodala:

- Definitivno rižoto. To je čovjek koji kuha rižoto u jedan ujutro - zaključila je. Njihova priča dokazuje da ljubav zaista ide kroz želudac - i vodi do zajedničkih kulinarskih uspjeha.