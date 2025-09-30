Evo kako je Danijela Martinović testirala je li njezin partner Josip 'onaj pravi', otkrila je sve detalje

Pjevačica Danijela Martinović već duže od dvije godine u vezi je s bivšim kriminalističkim inspektorom Josipom Plavićem, koji se nakon šesnaestogodišnje stanke ponovno posvetio svojoj prvotnoj strasti - glazbi. Zaljubljeni par trenutačno uređuje svoj dom, koji nazivaju kućicom u cvijeću, a pjevačica nestrpljivo iščekuje preseljenje.

''Bit će samo još malo više cvijeća i bit će još jedna mala drvena kućica neće biti na stablu, nego će biti malo ispod stabla, koja će biti baš za moje ove kreativne izričaje, za pisanje, za slušanje glazbe imat će i ljuljačku sa strane'', objasnila je Danijela u razgovoru za InMagazin. Nakon završetka radova na kućici, planira se preseliti u općinu Brckovljani. ''Nisam još nevjesta, ali tako se osjećam'', otvoreno je priznala Danijela. Kada su je novinari pitali želi li time nešto najaviti, odgovorila je:

''Ne, ja se zbunim kad me pitate ovakva pitanja, ovo ne glumim. Jako se zbunim. Teško mi je i neugodno o tome pričati'', iskreno je rekla. S obzirom na to da često nastupa sa svojim bendom, puno vremena provode zajedno, a njihove šale ponekad uključuju i međusobno zadirkivanje, što je Danijelin partner prihvatio s razumijevanjem. ''Savršeno, dakle to je bio jedan od uvjeta, jer inače ne bi prošao, ne bi prošao žiri brate moj da ne razumije tu duhovitost što bi onda radili zajedno'', zaključila je.

Iako je Danijela izgradila karijeru u pop žanru, proslavivši se s grupom Magazin, njezina ljubav prema žešćem zvuku nije tajna. Kroz godine je diskretno davala do znanja da privatno cijeni rock glazbu, no rijetko je tu stranu pokazivala u javnosti. Da se ne radi o prolaznom stilskom izletu, potvrdio je i njezin partner, inspektor Josip Plavić. On je ranije ove godine u medijima otkrio da je Danijela strastvena zaljubljenica u rock. - Stvarno je rokerica, voli tu glazbu, razumije ju i dobro pjeva - izjavio je Plavić, dodavši kako je uvjeren da bi bila jednako uspješna i u tom žanru.