Krah braka! Nakon skoro 20 godina razvode se slavna glumica i glazbenik: 'Ona to nije željela'

Poslije gotovo dva desetljeća zajedničkog života, završila je romansa jednog od najistaknutijih hollywoodskih bračnih parova - Nicole Kidman i Keitha Urbana. Informaciju o prekidu njihove veze u ponedjeljak, 29. rujna, službeno je objavio časopis People. Osoba iz neposredne blizine para u ekskluzivnoj izjavi otkrila je da supružnici tokom ljetnih mjeseci nisu dijelili zajednički dom te da je australska glumica nastojala očuvati njihov brak. "Ona to nije željela. Borila se da spasi brak", izjavila je spomenuta osoba, naglašavajući da je "Nicoleina sestra bila oslonac i cijela obitelj Kidman se okupila kako bi podržali jedni druge."

Dobitnica Oscara provela je dio ljetnog perioda radeći na produkciji nastavka filma Practical Magic, čije je snimanje okončano u rujnu, tek nekoliko tjedana prije nego što je javnost obaviještena o rastavi. Paralelno s tim, Urban je ljetne mjesece posvetio koncertnim nastupima kroz Sjevernu Ameriku i Australiju. Svoju aktualnu turneju završava u listopadu. Bračni par, roditelji dvije kćerke - sedamnaestogodišnje Sunday Rose i četrnaestogodišnje Faith Margaret, prvi put se sreo na jednoj gala večeri 2005. godine, da bi se već iduće godine i vjenčali. Kroz skoro cijela dva desetljeća zajedničkog života, otvoreno su pred javnošću govorili o međusobnoj ljubavi i odnosu.

Kidman (58) je u prethodnom periodu otkrila da joj je country muzičar posvetio kompoziciju Once in a Lifetime već pet mjeseci nakon njihovog vjenčanja. "Keith je to napisao za mene kada smo se tek vjenčali", prisjetila se glumica. Mnogo godina kasnije, u travnju 2024., o Urbanu (57) je govorila kao o tome da je on "moja ljubav, moja duboka, duboka ljubav." Kao recept za dugotrajnost njihove veze navodila je međusobno jedinstvo. "Mislim da je to spoznaja da morate nastaviti doprinositi onome što nazivamo 'mi'. Pitate se: 'Radi li ovo za nas?'", objasnila je 2018. godine. U duhovitom maniru, početkom ove godine u razgovoru za W Magazine podijelila je još jednu formulu uspjeha: "Tuš s dvije glave: ključ uspješnog braka. Odvojeni zahodi i tuš s dvije glave!" Ni Urban nije bio skroman u pohvalama svoje supruge. U razgovoru za CBS News 2016. godine istaknuo je da mu upoznavanje s Kidman nije transformiralo život, nego ga je "započeo".

"Ona je jednostavno ta, to je to. Ona je ona koju sam tražio cijeli život", izjavio je godinama kasnije tijekom jednog podcast razgovora. Na ceremoniji dodjele nagrade za životno djelo Američkog filmskog instituta (AFI) Kidman u travnju 2024., Urban je održao dirljiv govor posvećen njoj. "Ona također ima svoju mantru, a to je: Odaberi ljubav. Gledao sam je kako to čini mnogo puta... Ona uvijek bira tu frazu; živi po njoj. Odaberi ljubav", otkrio je tada. "Ona ima sposobnost voljeti kao nitko koga sam ikada upoznao."