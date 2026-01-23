Naši Portali
dominik šarić

VIDEO Pobjednik Života na vagi otkrio u kakvoj je formi tri mjeseca nakon pobjede: 'Nema predaje'

23.01.2026.
u 20:45

Mjesecima nakon finala, Dominik dokazuje da njegova promjena nije bila privremena. Izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje redovito dijeli isječke svojih treninga, savjete i motivacijske poruke

Dominik Šarić ušao je u domove diljem Hrvatske kao sudionik, a onda i pobjednik devete sezone showa 'Život na vagi'. Nakon što je izgubio više od 57 kilograma i pobijedio te osvojio nagradu od 20.000 €, mnogi se pitaju je li uspio zadržati zdrav način života izvan svjetla reflektora. Mjesecima nakon finala, Dominik dokazuje da njegova promjena nije bila privremena. Izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje redovito dijeli isječke svojih treninga, savjete i motivacijske poruke. S ponosom je otkrio kako je nakon povratka u svakodnevicu vratio tek četiri kilograma, što smatra velikim uspjehom. Fokusiran je na treninge snage kako bi izgradio mišićnu masu i, kako slikovito kaže, od sebe načinio "veliku krušnu peć" za sagorijevanje kalorija. "Nema ne ide, nema predaje", naglasio je Dominik.

@saric_dominik Form check 💪🏽 nema ne ide! nema predaje! #životnavagi #muscle #gym #formcheck #fyp ♬ som original - Thais Alves

Dominik je u show ušao sa 169,3 kilograma, a glavni motiv za prijavu, kako je sam više puta istaknuo, bila je njegova obitelj. Nakon showa otkrio je kako će fokus biti na održavanju kilaže i zdravom načinu života.

Podsjetimo, Dominik je u show ušao s prekomjernom težinom, brojnim zdravstvenim problemima i značajnim nesigurnostima. Kroz tjedne fizičkih i psihičkih iskušenja prolazio je kroz krize i sumnje u sebe, no nikada nije odustao. Njegova transformacija nije bila samo fizička; mijenjao se i mentalno, učeći kontrolirati emocije, graditi samopouzdanje i ponovno vjerovati u vlastite sposobnosti. Upravo ga je ta kombinacija discipline, ranjivosti i borbenosti dovela do samog kraja i konačne pobjede.

Danas, mjesecima nakon završetka emisije, Dominik pokazuje da nije "skinuo gas". Redovito trenira, dijeli savjete, recepte, motivacijske poruke te iskreno govori i o manje savršenim trenucima. Upravo je ta iskrenost dodatno osvojila pratitelje jer prikazuje realnu sliku života nakon 'Života na vagi'. Bez težnje za savršenim brojkama, ali s jasnim ciljem – ostati na pravom putu. Dominik danas gradi svoju online priču, inspirira druge i dokazuje da pobjeda nije bila slučajna, već tek početak novog poglavlja. Njegova poruka je jasna: Kilogrami se mogu malo vratiti, ali snaga, disciplina i karakter ostaju.

Ključne riječi
RTL život na vagi dominik šarić showbiz

