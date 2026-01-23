Preminuo glumac kojeg smo obožavali u 'Dnevniku Bridget Jones'

Škotski glumac Donald Douglas preminuo je u 93. godini života nakon kratke bolesti. Vijest o njegovoj smrti, koja je nastupila 14. siječnja u bolnici u francuskom gradu Albiju, potvrdila je njegova obitelj putem osmrtnice, ostavivši iza sebe ožalošćene kolege i brojnu publiku koja ga je cijenila kroz desetljeća njegove plodne karijere. Mlađim generacijama Douglas je najpoznatiji po ulozi strogog, ali šarmantnog admirala Darcyja, oca Marka Darcyja kojeg je utjelovio Colin Firth u kultnoj romantičnoj komediji 'Dnevnik Bridget Jones'. Tu je ulogu reprizirao u sva tri nastavka franšize: 'Dnevnik Bridget Jones', 'Bridget Jones: Na rubu pameti' i 'Drugo stanje Bridget Jones', postavši nezaboravan dio priče koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta. Kroz svoju ulogu donosio je dozu roditeljskog autoriteta i topline, često služeći kao komični, ali stabilni kontrast neurotičnom svijetu glavne junakinje i ljubavnim zavrzlamama svoga sina.

No, Douglasova karijera bila je daleko više od jedne uloge. Njegov glumački opus proteže se na više od šezdeset godina, tijekom kojih je ostvario zapažene uloge u nekim od najvažnijih britanskih televizijskih produkcija. Gledatelji ga pamte kao kapetana Malcolma McNeila u popularnoj seriji 'Poldark' iz sedamdesetih, ali i kao ruskog cara Aleksandra I. u raskošnoj BBC-jevoj adaptaciji 'Rata i mira'. Njegov talent za transformaciju vidljiv je i u gostujućim ulogama u kultnim serijama kao što su 'Doctor Who', 'Osvetnici', 'Poirot', 'Kruna', 'Taggart' i 'Monarch of the Glen', čime je postao jedno od najprepoznatljivijih lica britanske televizije.

Osim na televiziji, ostavio je trag i na velikom platnu. Jedna od njegovih značajnijih filmskih uloga bila je ona u ratnom spektaklu 'Nedostižni most' iz 1977. godine, redatelja Richarda Attenborougha. Također se pojavio u fantastičnom akcijskom filmu 'Gorštak: Kraj igre' te je ostvario niz drugih uloga. Svoju posljednju ulogu odigrao je u drami 'Nobody Has To Know' 2021. godine, dokazavši svoju predanost glumi i u poznim godinama života.

FOTO Šime Elez nakon povratka s odmora došao na premijeru, evo u čijem je društvu bio

Izvan svjetala pozornice, Donald Douglas bio je čovjek brojnih talenata. Njegova bliska prijateljica Meredith Wheeler u dirljivom oproštaju opisala ga je kao 'zaigranog i nadarenog umjetnika' koji se izražavao kroz različite medije, od skulpture do slikarstva. Bio je i stručnjak za restauraciju keramike, vrstan kuhar čiji su stolovi bili poznati po eleganciji, te strastveni vrtlar čiji je vrt bio zadivljujuć. Wheeler je istaknula njegov 'vragolasti smisao za humor i velikodušno srce', dodavši kako je bio veliki zaljubljenik u konje i pse, a vrijeme provedeno u njegovom prekrasnom domu s partnericom Emmom Temple bilo je istinska radost za sve koji su ga poznavali.

Svoje posljednje godine Douglas je proveo u Francuskoj, u regiji Tarn, gdje se preselio iz Engleske. Tamo nije mirovao, već je osnovao i vodio kazalište na engleskom jeziku, obogaćujući kulturnu scenu lokalne zajednice kao redatelj, producent i glumac. Njegov doprinos zajednici bio je iznimno cijenjen. Iza sebe je ostavio partnericu Emmu, tri kćeri, Amy, Lizu i Jodie, te petero unučadi.

Od Douglasa se oprostio i glumac Toby Hadoke, koji je pohvalio njegovu sposobnost da svakoj ulozi donese 'težinu i dašak klase'. 'Bio je sjajan u Poldarku, a njegova uloga u seriji Doctor Who bila je daleko zaokruženija i uvjerljivija nego što bi bila u rukama manjeg glumca', napisao je Hadoke, zaključivši kako je Douglas bio 'vrhunski glumac i drag čovjek'. Njegovim odlaskom britanska i svjetska glumačka scena izgubile su istinskog gospodina i iznimnog umjetnika.