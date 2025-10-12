Naši Portali
Teški trenuci!

VIDEO 'Ove pjesme u svima bude emocije': Pogledajte kako se Zagreb oprostio od legendarnog Halida

Zagreb: Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
Autori: Vecernji.hr , Samir Milla
12.10.2025.
u 17:47

Kroz zajedništvo i pjesme osjetio se Halidov duh, a isto je bilo i u Zagrebu, točnije na Zrinjevcu. Nepregledna rijeka ljudi okupila se kako bi mu odala počast, a Samir Nurkić je i zasvirao poznate pjesme.

Legendarni glazbenik Halid Bešlić zauvijek nas je napustio prošlog tjedna u 72. godini života. Halid je svojim brojnim pjesmama i jednostavnošću uvijek privlačio ljude i obilježio mnogo života, a njegova ostavština vidjela se i u nedjelju diljem svijeta. Naime, brojni obožavatelji diljem Hrvatske, regije i svijeta odlučili su se okupiti u raznim gradovima i odati počast glazbeniku. Kroz zajedništvo i pjesme osjetio se Halidov duh, a isto je bilo i u Zagrebu, točnije na Zrinjevcu. Nepregledna rijeka ljudi okupila se kako bi mu odala počast, a Samir Nurkić je i zasvirao poznate pjesme.

FOTO I Zagreb se oprašta od Halida Bešlića! Nepregledna rijeka ljudi došla mu je odati počast
Zagreb: Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
1/13

- Malo sam emotivan, jer ovo su pjesme našeg odrastanja, svima nam bude emocije - rekao je te zasvirao "Prvi poljubac", "Ljiljani", i mnoge druge dok ga je okupljeno mnoštvo pratilo. Ljudi su pjevali zagrljeni i kroz suze.

Podsjetimo, pogreb glazbenika bit će u ponedjeljak, 13. listopada, a sada su poznati svi detalji posljednjeg ispraćaja. 
Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo glazbenika, nakon klanjanja dženaze (molitva i obred ukopa) u Begovoj džamiji u Sarajevu, kretat će se kroz ulicu Ferhadiju, a na glavnu ulicu uključit će se kod Vječne vatre, spomen-obilježja posvećenog poginulima u Drugom svjetskom ratu, piše Avaz.ba. 

Kolona će se zatim nastaviti prema gradskom muslimanskom groblju Barama, a svi građani koji se žele oprostiti od kralja narodne glazbe moći će to učiniti, priopćili su iz Halidova menadžmenta, navodi spomenuti medij iz Bosne i Hercegovine.
Dženaza-namaz (posebna zajednička molitva koja se klanja za preminulu osobu prije ukopa) klanjat će se u ponedjeljak nakon podne-namaza (dnevne molitve koja se klanja u podne) u 13.30 u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će biti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare. Tevhid (zajednička molitva za dušu preminule osobe) proučit će se u ponedjeljak nakon ikindija-namaza (poslijepodnevne dnevne molitve) u 16 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Poznato je i da će se komemoracija istoga dana održati s početkom u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo.

