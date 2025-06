VIDEO Blizak susret stjuardese i Meghan Markle postao viralan, ovaj potez vojvotkinje izazvao je lavinu reakcija

Nina Vida, stjuardesa American Airlinesa, nije krila uzbuđenje u videu objavljenom na TikToku iz svoje hotelske sobe, gdje je otkrila da je imala čast posluživati Meghan Markle. Opisala ju je kao "kraljicu, princezu, vojvotkinju od Sussexa" te naglasila kako je bivša glumica uživo "još ljepša" i "jako slatka". Vida je ispričala kako su ona i njezine kolegice Meghan dale rukom napisanu poruku na kojoj je pisalo: - Zadovoljstvo nam je posluživati vas! Jako vas volimo - potpisavši se kao "AA curke".

Vojvotkinja nije dugo čekala s odgovorom. Ubrzo je posada primila malu četvrtastu salvetu s porukom od Meghan: - Drage AA curke, hvala vam za ljubav, gostoprimstvo i rukom napisanu poruku – dobro me poznajete. Sva ljubav natrag vama. Kao i uvijek, Meg - poručila je vojvotkinja. Iako je stjuardesa Vida potpis pročitala kao "Zauvijek, Meg", korisnici društvenih mreža s oštrijim okom primijetili su da zapravo piše "As ever, Meg", što je moguća aluzija na njen lifestyle brend "As Ever", koji Meghan navodno planira pokrenuti.

Osim simpatične poruke, Vida je podijelila i da joj je Meghan pohvalila manikuru. - Rekla je i da joj se sviđaju moji nokti, a kapetan na mom prošlom letu rekao je da su intenzivni - objasnila je Vida, dodavši: - Dakle, gospodine, nije važno što vi mislite. Kraljica kaže da joj se sviđaju - podijelila je stjuardesa. Njen video, s opisom "Nema slike, ali volim rukom pisanu poruku", postao je viralan, a obožavatelji su u komentarima izražavali oduševljenje, poručujući Vidi da poruku treba "laminirati, uokviriti i staviti u sef u banci".

Ipak, dok je snimka na TikToku uglavnom generirala pozitivne komentare i divljenje, šira javnost i neki stručnjaci reagirali su sa skepticizmom. Mnogi su komentirali kako se ništa što vojvotkinja radi ne može uzeti zdravo za gotovo, pitajući se koji je "skriveni motiv". Drugi su pak gestu odbacili kao "beznačajnu", navodeći da to neće promijeniti percepciju o njoj i princu Harryju, dok su neki čak optužili stjuardesu da je plaćena za objavu.

Stručnjaci za odnose s javnošću, poput veterana Marka Borkowskog, sugeriraju da bi ovakvi potezi mogli biti dio šire strategije za popravljanje Meghaninog imidža, za koji Borkowski kaže da je "na izdisaju". Nazivajući korištenje rukom pisanih poruka dijelom "dobro uvježbanog scenarija" i "PR priručnika", upozorio je da izvor suosjećanja iz kojeg je nekad crpila presušuje te da njen brend "'autentične' ranjivosti" više nije učinkovit. Ovo nije prvi put da Meghan koristi rukom pisane poruke; u ožujku je poslala pismo i podcasterici Amandi Hirsch, koja je bila kritična prema njenoj Netflix seriji, nakon čega je Hirsch postala "doživotna obožavateljica".

