Uskoro bivša supruga Marka Pecotić novom objavom malo se i našalila s interesom za njezin razvod

Dok se pjevač Marko Pecotić pritajio na društvenim mrežama i ugasio je svoj Instagram profil nakon što je objavio da se razvodi od supruge Irene Pecotić. Za razliku od njega Irena je postala aktivnija na društvenim mrežama i iz dana u dan ima sve više pratitelja koji joj šalju poruke podrške na čemu se i zahvalila ovog vikenda kada je objavila svoj selfie i napisala: Živjeli i hvala svima.

Sada se i malo našalila s cijelom situacijom i interesom javnosti za njezin razvod i novom objavom je htjela naglasiti kako će se interes javnosti možda usmjeriti na cijene goriva a ne na njezin razvod, pa je nakon informacije da će poskupjeti gorivo u Instagram storyju uz puno emotikona koji plaču od smijeha napisala: Hvala Bogu sutra poskupljenje goriva. Marko i Irena u braku su bili 17 godina i imaju dva sina, a Pecotić je nakon objave o razvodu priznao i tko je njegova nova ljubav.

Foto: Instagram

Riječ je o Silviji Dvornik s kojom zajedno nastupa zadnje dvije godine. Svoj razvod je Pecotić prije desetak dana potvrdio za Slobodnu Dalmaciju te rekao: Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno.

