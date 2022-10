Unatoč kritikama Meghan Markle ima razlog za slavlje, nominirana je za veliku nagradu: 'Ovo je velika pobjeda'

Meghan Markle glumu je zamijenila podcastom ''Archetypes'' koji se emitira na streaming platformi Spotify. Iako je publika imala velika očekivanja od njezinog novog poslovnog pothvata, no ona se nisu ispunila, a blagonaklona nije bila ni kritika.

Kolumnist Spectatora Steerpike tako je rekao da je "teško povjerovati da je bilo potrebno 28 ljudi, uključujući osam izvršnih producenata, da snime tu epizodu". U recenziji se dodaje da bi teniski entuzijasti koji namjeravaju slušati podcast kako bi čuli što o ambicijama misli Serena Williams mogli biti malo razočarani jer se u podcastu zapravo sve vrti oko Meghan dok je James Marriott u The Timesu opisao je podcast kao "paradu banalnosti, apsurda i samoveličajućih kalifornijskih floskula", no unatoč lošim komentarima, Meghan i njezin podcast nominirani su za nagradu ''People's Choice Award'', a produkcijska kuća koja stoji iza podcasta nominaciju je podijelila na društvenim mrežama te molila obožavatelje da ih podrže te nominaciju nazvala ''velikom pobjedom''.

''Archetypes'' je nominiran u kategoriji pop podcasta godine, a ugostio je brojne poznate osobe poput Paris Hilton, Serene Williams i Mariah Carey, ali i Isse Rae i Ziwe s kojima je Meghan razgovarala o medijskoj slici 'ljute crne žene'.

Meghan je tako u nedavnoj epizodi otkrila detalje o svom angažmanu u emisiji ''Deal or No Deal'' te se prisjetila svojih dana na televiziji. Kako je ispričala, od angažmana u emisiji u kojoj je nosila aktovku punu novca, odustala je jer se ''više nije htjela osjećati kao fufica''.

Kako je ispričala, stalno su je podsjećali da uvlači trbuh, nosi umjetne trepavice i ekstenzije te su joj stavljali podstavu u grudnjak kako bi joj dekolte izgledao što bujnije zbog čega se osjećala ''objektivizirano''. Također, Markle je istaknula kako se nije dobro osjećala u nekim ulogama iako je bila zahvalna što ima posao i što može plaćati račune. Također, podijelila je i neke nepoznate detalje iz svog života.

Prisjetila se kako je s majkom često odlazila u korejski spa, ali i o životu u različitim okruženjima u Los Angelesu te otkrila kako su razne azijske kulture utjecale na nju.

-Vikende sam provodila u Malom Tokiju, ispijala ledeni čaj u Thai Townu ili s prijateljicom Christinom Wong i njezinim roditeljima jela u lokalnim kineskim restoranima- ispričala je Meghan pa nastavila:

- Stvarno sam voljela upoznavati druge kulture, a u to su spadali i česti odlasci s mamom u korejski spa. Za one koji nisu tamo bili nikada, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet, jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju uokolo gole i čekaju da ih izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno- rekla je Meghan

Dodjela nagrada će se održati 6. prosinca, a u konkurenciji su: 'Conan O'Brien Needs A Friend', 'Not Skinny But Not Fat', 'SmartLess' i 'Why Won't You Date Me?'.

