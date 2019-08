Uhvaćena u toplesu! Manekenka uživa na plaži s novim mužem i njegovim bratom

Jedna od najslavnijih manekenki koja se udala prije samo nekoliko dana, Heidi Klum, uhvaćena je kako se sunča u toplesu i uživa sa svojim mužem, Tomom Kaulitzom.

Osim muža, s njima je na plaži bio i Tomov brat blizanac, Bill.

Foto: Profimedia

Mladenci već nekoliko dana borave u Italiji, a za svoje uzvanike organizirali su i party prije samog vjenčanja koji se dan prije održao u restoranu Riccio na Capriju. Par je bračne zavjete u tajnosti izmijenio u veljači ove godine, a sada su priredili i službenu proslavu za nekoliko stotina uzvanika koji su na talijanski otok stigli brodom.

Bračne su zavjete ovoga puta izmijenili na luksuznoj jahti Christina O. na kojoj je održano i raskošno slavlje za uzvanike. Heidi je blistala u predivnoj vjenčanici spuštenih ramena, dok je mladoženja bio elegantan u bijelom smokingu. Na istoj jahti 1968. godine vjenčala se i bivša prva dama SAD-a Jackie O. Kennedy s drugim suprugom Aristotelesom Onassisom.

Foto: Profimedia

- Moj dečko je puno godina mlađi od mene, ali nije me briga. Mislim da morate samo živjeti sretan život i ne brinuti o tome što ljudi misle, jer će vam briga stvoriti samo nepotrebne bore. Tom me čini sretnom ženom. S njim je drugačije nego što je to bilo u prijašnjim vezama. S njim mislim zaista ozbiljno - kazala je Heidi nakon što ju je zaprosio krajem prošle godine.

Uspješna manekenka, dizajnerica i voditeljica s njemačkim se glazbenikom slaže odlično. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije i videozapise na kojima ne skrivaju sreću. Tom i djeca u dobrim su odnosima, a strani mediji navode kako su mu upravo oni pomogli da ju zaprosi romantičnim doručkom u krevetu.