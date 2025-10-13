U 'Životu na vagi' prijeđena je granica dobrog ukusa: Nepotrebna ozljeda, nepotreban fijasko, nepotrebna mrlja za imidž showa

Život na vagi // RTL – četiri kaktusa

"Mogli su im dati i da skaču s motkom", "Ovo je poraz struke", "Žrtvuje se zdravlje kandidata zbog gledanosti"… Samo su neki od komentara na društvenim mrežama kojima su gledatelji, ali i stručnjaci, prozvali "Život na vagi" zbog nemara. I to s pravom. Iako je riječ o formatu koji najčešće zaslužuje samo pohvale jer, unatoč tome što je televizijski show, ljudima praktički daje šansu da si spase život, u proteklom je tjednu ipak prijeđena granica dobrog ukusa. Održan je tada, naime, takozvani "olimpijski tjedan", pri čemu su se kandidati mogli okušati u nekima od sportova. I neke je, koji su izvedivi i osobama njihovih konstitucija, bilo zaista zabavno gledati. No skok u dalj, tijekom kojeg se jedna od natjecateljica i ozlijedila, bio je potpuni promašaj. Dalo se odmah naslutiti da je ipak riječ o disciplini koja za ljude s prekomjernom težinom može biti opasna, što se pokazalo točnim. Treneri su čak komentirali da je natjecateljica trebala biti opreznija, razmisliti i samo zakoračiti, no to je u ovakvom procesu, kada se iz dana u dan naglašava da kandidati trebaju vjerovati stručnjacima, prosto nebulozno. Strašno je kontradiktorno tražiti od nekoga da ti vjeruje dok ga vodiš kroz proces, da radi vježbe koje mu zadaš, da prati jelovnik bez vlastitih intervencija… I onda zaključiti da je natjecateljica, koja se odlikuje baš po školskom praćenju uputa, trebala po vlastitom nahođenju ne skočiti - kada joj se dao zadatak da, ni više ni manje nego - skoči. Nepotrebna ozljeda, nepotreban fijasko, nepotrebna mrlja za imidž showa.

Provjereno // Nova TV – dvije ruže

S druge strane, besprijekoran imidž održava "Provjereno". Većina priloga o inozemnim temama koji se prikazuju u domaćem eteru zapravo je preuzeta iz stranih agencija ili skraćeno prepričana, i zato posebno vrijedi pohvaliti kada novinari odu na teren i sami ispričaju priču. Upravo to napravila je ekipa "Provjerenog", i to na međunarodnoj adresi. Reporterka Maja Medaković otputovala je u austrijski Elsbethen, predgrađe Salzburga, kako bi iz prve ruke ispričala filmsku priču o tri časne sestre koje su pobjegle iz doma za starije i nemoćne kako bi se vratile u svoj samostan. Rita, Regina i Bernardette postale su simbol otpora, njihova priča obišla je svijet, a "Provjereno" ju je donijelo gledateljima u punom kontekstu, s autentičnim svjedočanstvima i kadrovima. Rezultat je zaista sjajan prilog pun topline koji je bio užitak gledati, a ispovijest sugovornica bilo je vrijedno za čuti. I zato je još veća šteta što emisija i dalje ide u kasnom terminu, jer prilozi ovakvih formata zaslužuje prime time, a ne borbu s umorom radnog tjedna.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Nedjeljom u 2 // HRT 1 - tri ruže

I dalje se suvereno u istom terminu emitira emisija "Nedjeljom u 2", koja je obilježila 25 godina postojanja - impresivan jubilej za jedan televizijski format koji je, unatoč promjenama i vremenima, ostao prepoznatljiv i relevantan. Od Iva Sanadera u prvoj epizodi do prošlotjednog gosta, odgajatelja Duška Ilijevića, popularnog "Stričeka Duška", koncept je možda evoluirao, ali temelj je ostao isti: zanimljivi sugovornici i teme koje vrijedi čuti. Aleksandar Stanković, doduše, u posljednje vrijeme sve češće poziva kao sugovornike ljude čiji glas nije dio političko-estradnog svijeta, ali koji itekako imaju što reći. Duško Ilijević vodi, naime, popularan Instagram profil s praktičnim savjetima za roditelje, a u emisiji je govorio o važnosti postavljanja granica, odgoju s ljubavlju i pripremanju djece za stvarni svijet. Pohvala ide i uredničkom timu jer je uz razgovor snimljen i vrlo dobar prilog koji je gledateljima približio njegov svakodnevni rad s djecom i roditeljima. "Nemoj klincima biti kućna pomoćnica, ili rob. Postavi im granice. To nije kazna, to je ljubav i briga. To je pripremanje tvog djeteta za stvarni svijet koji ga očekuje", samo je jedna od odaslanih poruka, o kojima se i dalje priča.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina

Postrojba 414: Svjedokinje i žrtve 7. listopada // HRT 2 – jedna ruža

S obzirom na aktualno oslobađanje talaca i zatvorenika između Izraela i Gaze, HRT je vrlo pravovremeno prikazao dokumentarac "Postrojba 414: Svjedokinje i žrtve 7. listopada". Film donosi perspektivu žena iz jedinice 414 iz vojne baze Nahal Oz, tzv. "očiju države", koje su u trenutku napada bile na prvoj crti. U dokumentarcu se opisuje kako je riječ o ženama koje su upozoravale na napad, ali ih sustav nije slušao. Upravo ta neodgovorena upozorenja danas snažno odjekuju u kontekstu složenih političkih i sigurnosnih pregovora, a redatelj David Korn-Brzoza, poznat po nizu politički i društveno angažiranih dokumentaraca, kombinira osobne ispovijesti s analitičkim prikazom sigurnosnih propusta i političkih napetosti. Iako film dolazi iz izraelske perspektive, važno je naglasiti da ne ostaje jednostran: progovara i o ulozi vlade, vojske i dubokim unutarnjim podjelama izraelskog društva. HRT je ovom temom pogodio trenutak te je dao gledateljima relevantan, slojevit i aktualan kontekst za razumijevanje događaja.