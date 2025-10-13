FOTO Brojne poznate osobe iz regije došle su odati posljednju počast Halidu Bešliću
Sarajevo se danas oprašta od legendarnog Halida Bešlića. Komemoracija pjevaču održat će se u 11 sati u Narodnom kazalištu, a dženaza (muslimanski pogrebni obred) u 13:30 sati u haremu Gazi Husrev-begove džamije. U 15 sati uslijedit će ukop na gradskom groblju Bare.
Na komemoraciju su došli neki od najpoznatijih pjevača i glumaca u regiji. Među prvima koji su stigli je i pjevačica Indira Levak, a tu su i Geronimo, Dino Muharemović, Halidov vjerni prijatelj Vlado Pejić, zatim Mladen Vojičić Tifa, Enver Šadinlija, Halid Muslimović, Emina Jahović, Džejla Ramović, Željko Joksimović, Hari Mata Hari, Emir Hadžihafizbegović, Igor Stojanović, Muhamed Konjić, Saša Matić, Ademir Kenović, Elmedin Konaković, Benjamina Karić i mnogi drugi.