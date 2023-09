Tonči Huljić ustao tijekom nastupa kandidata i šetao studijem, pa ga pitao: 'Znaš što radim ovako?'

Ove subote s prikazivanjem na malim ekranima kreće još jedan show. Radi se o SuperStaru koji se prikazuje na RTL-u te traži nove glazbene zvijezde, a osim potpore na svom glazbenom putu pobjednik će osvojiti i novčanu nagradu od 50 tisuća eura. U žiriju ovog natjecanja su pjevačice Severina i Nika Turković, glazbenik, producent i tekstopisac Tonči Huljić te skladatelj i producent Filip Miletić.

U prvoj emisiji prikazane su audicije natjecatelja, a s njima je krenula Vanesa iz Austrije koja se predstavila pjesmom 'Dajem ti rič' grupe Dalmatino, a tijekom izvedbe pratila se i na klaviru što je iznenadilo neke članove žirija. Nakon njezinog nastupa, Tonči joj je poručio da ga je podsjetila na Miju Dimšić.

- Nisi ona, imaš nešto drugačije. Najviše me kupilo to što imaš veliku emociju koja jako isijava - rekao je. Filip joj je rekao da je sve bilo dobro i da je ona cijeli paket. Severina i Nika su dodale da prekrasno svira. Od svih članova žirija dobila je 'da' kao i prolazak dalje.

Foto: VOYO screenshot

Idući natjecatelj bio je reper Muhidin Hasanović koji živi u Njemačkoj, a podrijetlom je iz Bosne.

- Ritma nemaš, sluha nemaš - rekao mu je Filip nakon nastupa, a Nika je rekla da mu je sve povjerovala.

- Malo mi je falilo sluha, a to mi je nažalost najvažnije, tako da ... - rekla je Nika Muhidinu. Severina ga je pitala koliko je putovao, na što je on rekao da mu je trebalo 12 sati.

- Žao mi je, ali ovo možda nije bilo tako dobro za ovu emisiju. Mislim da ćeš s ovim stavom osvojiti puno cura - rekla je, a Tonči je dodao da mu je beskrajno simpatičan. Tonči i Nika dali su mu 'da', no to nije bilo dovoljno za prolazak. Muhidin je zaključio da će se i dalje baviti glazbom, pa će vidjeti.

Na audiciju je došla i Dora Mandić iz Petrijevaca kojoj je prijava na ovaj show bila velika želja. Dora se žiriju odlučila predstaviti s pjesmom 'House of the Rising Sun' koja joj je trenutno najdraža.

- Naježila sam se od malog prsta do ramena. Super izbor pjesme i htjela bih pohvaliti i kako si se obukla - rekla je Nika. Severina je dodala da je pjesmu donijela na sasvim drugačiji način od originala te da je ona cijeli paket. Pjevanje je pohvalio i Filip, a Tonči je rekao da ga je iznenadilo to da je tako mlada i da sluša ovu glazbu.

- Ovo je bilo odličan cover. Imaš prolaz - rekao je. Dora je dobila četiri 'da' i prošla dalje.

U studio 'SuperStara' došla je i Sanja Tomac iz Zaprešića koja je došla sama na audiciju te svoje pjevanje ocijenila četvorkom. Sanja je zapjevala pjesmu 'Željo moja', a Tonči joj je rekao da je jako simpatična te da se zalaže, ali da pjevanje nije najbolje.

- Ti si se jako unijela. Imaš jako puno želje i volje i ljubavi prema tome, ali ono što ne dostaje je intonacija i glas - rekla je Nika.

Severina je poručila da je jako draga, a članovi žirija su zaključili da je sve jasno te odlučili da joj ne žele direktno reći 'ne'.

- Ajmo se samo nasmijati i reći 'pa-pa' - rekao je Tonči.

Ekipa emisije tijekom potrage za novom pjevačkom zvijezdom srela je i policajca Arijana Djemajlija iz Bibinja koji je zapjevao 'Da je tuga snijeg' Dine Merlina. Arijana je supruga prijavila na show, a kaže da bi se jednog dana volio baviti pjevanjem. Nakon nastupa Severina mu je zahvalila ne emociji, a od žirija je dobio četiri 'da' i prolaz u drugi krug.

Foto: VOYO screenshot

Na pozornicu 'SuperStara' stao je i Filip Kapitan iz Pitomače koji pjeva od malih nogu. Filip je zapjevao 'Sudnji dan' Doris Dragović i Magazina. Žiri je zaključio da je imao veliku tremu, ali i krivi tonalitet. Filip je zapjevao i pjesmu 'Ostani' Jelene Rozge.

- Imaš nekih baš finih momenata i imam jednako opravdanje i za 'da' i za 'ne' - rekao je Tonči Filipu. Nika je dodala da nije baš najsigurnija je li on spreman za ovaj show, a Miletić je rekao da bi trebao poraditi na disanju. Huljić je Filipu dao 'da', Nika se odlučila za 'ne', Severina je rekla 'da', a Miletić 'ne'. No, Miletić mu je poručio da se neka nastavi baviti muzikom te da nek dođe dogodine.

Eva Brnas iz Metkovića žiri je očarala svojom izvedbom. Nika joj je poručila da pjeva bolesno dobro, ali da se mora prestati stresirati. Severina se s njom složila te dodala da je puno bolja od originala. Filip i Tonči su rekli da se mora riješiti treme, a od žirija je dobila četiri 'da'.

Michaela Viculin iz Kaštel Lukšića spremila je 'Suze moje plaču za oboje' od Donne Ares.

- Rekao bih da si platila danak mladosti i dopustila da te omete to što si zbrkala tekst. Početak je bio katastrofalan, a onda si odjedanput drastično promijenila - rekao je Tonči te dodao da nije još vrijeme za nju i da neka nastavi vježbati. Od žirija je dobila nekoliko privremenih 'ne' te su je pozvali da dođe ponovno.

Lani Rubelj iz Splita na pozornici je jako važan styling, a pjeva od malih nogu. Lana je žiriju otpjevala 'La la love' od Albine Grčić, a imala je spremnu i koreografiju.

- Bravo mala - poručila joj je Severina, a drugi su dodali da ima sve što treba imati. Jednoglasno je žiri Lani rekao 'da'.

- Mala ubija! - zaključio je žiri nakon što je Lana izašla.

Foto: VOYO screenshot

David Đorđijevski iz Osijeka pjesme je krenuo pisati s 13 godina, a žiri je prvo primijetio njegove neobične naočale koje su bile dio stylinga. David je žiriju pokazao i dio svog scenskog nastupa, a Tonči mu je poručio da ima nečega. Nika je rekla da je dobar dojam, a Severina i Filip su se složili da je simpatičan.

- Što da radimo s ovim mladim čovjekom?! Znaš što! Uvijek ima vremen da ispadneš - zaključio je Tonči. 'Da' je dobio od Tončija, Nike i Filipa, a 'ne' od Severine. David je na kraju svoje naočale posudio Severini.

Iz Niša je na audiciju došla Nina Bogeski koja iza sebe već ima i spotove. Nina je otkrila da se prijavila u show jer je Severina u žiriju i voljela bi učiti od nje. Na audiciji Nina je zapjevala Brodolom 'Danijele Martinović'. Njezin nastup zaustavio je Tonči koji je rekao da se nije istaknula. Nika i Severina su se složile da to nije bilo to.

- Mislim da si pogrešno izabrala pjesmu - rekao je Filip, a Nina je dobila četiri 'ne'.

Donat Mandić iz Zadra bavi se trapom, svira i na svadbama te radi svoje pjesme. Sebe opisuje kao emotivnu osobu, a zapjevao je 'Dva put sam umra' od Olivera. Donat je pjesmu posvetio djevojci s kojom je dugogodišnju vezu prekinuo samo nekoliko dana prije audicije, a nakon nastupa Severina ga je došla zagrliti te kazala da je bilo jako emotivno. Druga pjesma koju je izveo bila je njegova autorska uz koju je svirao i klavir.

- Čini mi se da ćeš se ti muzikom puno više baviti kao autor nego kao pjevač. Sve si ti to dobro izveo, sve je to na svom mjestu. Samo me malo muči boja - rekao mu je Tonči. 'Da' je dobio od svih članova žirija. Marko Vujević iz Splita zapjevao je 'Evo mene moji ljudi'. Marko je krenuo pjevati, a Tonči je tijekom njegovog nastupa ustao i šetao studijem.

- Znaš što radim ovako? Tražim pravu notu. Nigdje je nije bilo zadnje tri minute - rekao mu je.

- Ja mu dajem prolaz, jer ovo je stvarno svjetski rekord - dodao je Tonči. Ostali članovi žirija dali su mu 'ne', a Marko je sam pristao da je imao tremu.

Foto: VOYO screenshot

Toni Perusco dolazi iz Labina i svira s bendom. Na audiciju je došao s gitarom te zapjevao 'Ti si sav moj bol'.

- Sređen vokal za ovaj žanr i to je to - rekla je Nika te je žiri odmah i glasao. Toni je dobio četiri 'da'.

S tremom su se mnogi borili na audicijama, no ne i Mary Radić iz Zadra. Mary je izvela 'What about us' i 'Što te nema'.

- Bravooo- zapljeskali su joj svi u žiriju nakon izvedbe.

- Ti živiš muziku, imaš glas, ti ćeš vjerojatno i živjeti od muzike - rekao joj je Tonči, a Filip je dodao da je skoro zaplakao.

- Ozbiljno vam kažem. Ovako je zvučala Nikolovska kad je došla u Magazin - rekao je Tonči nakon što je Mary izašla iz prostorije. S otkrivanjem novih glazbenih zvijezda 'Superstar' nastavlja i idući tjedan.

