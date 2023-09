Supruga neprežaljenog Massima Savića otkrila da se njihova kći odselila iz Hrvatske: 'Tamo ću biti za Božić'

Supruga preminulog glazbenika Massima Savića, Eni Kondić najavila je veliki koncert u čast Massimu 14. studenog u Laubi, pod nazivom 'Za Massima - Mali krug velikih ljudi', a tom prilikom progovorila je i o tome kako se nosi s gubitkom. Otkrila je i da se njena kći Mirna preselila u Oslo s dečkom Igorom.

- Ja sam nečija majka, kći, teta, sestra, prijateljica, kuma. Svi ti ljudi me jako vole, paze i strepe. Jer, u početku sam bila potpuno izgubila volju za životom, stvarno jesam. Puno su mi pomogli. Moja kći i njezin dečko žive u Oslu, tamo ću biti za Božić. Brat i nećaci su u Italiji i često s prijateljicom idem k njima. Otac mi je u Zadru pa i tamo provodim vrijeme. Stalno me netko motivira da živim dalje. A kako moj dan izgleda, teško je reći. Može krenuti normalno, nekad prođu i dva-tri dana da stvari budu u nekakvom ritmu, ajmo reći jednostavnog i normalnog, a onda uđem u afekt tuge - izjavila je Eni za Gloriju.

Podsjetimo.baš na Massimov rođendan 6. lipnja, Eni Kondić, supruzi našeg proslavljenog glazbenika koji nas je prerano napustio, uručen Porin za životno djelo. U zagrebačkom HNK, gdje se javnost i oprostila od njega na komemoraciji prije samo pola godine, još jednom mu je iskazana zaslužena počast.

- Primiti nagradu za životno djelo trebao bi biti jedan od najsretnijih trenutaka u životu. Nažalost ovaj Porin za životno djelo stiže u krivo vrijeme i primaju ga krive ruke. Da je došao za nekih 20 godina i da su ga primile Massimove ruke tada bi zasigurno to bio jedan od najsretnijih trenutaka u njegovom i mom životu. I znam da bi nedugo nakon toga Massimo opet pokazao zašto ga toliko zaslužuje. No život se nekad grubo i gorko poigra s nama pa sreća i tuga zamjene mjesta. Uz svu tu tugu, ipak, danas je najjači osjećaj u meni - ponos, hvala vam - emotivno se zahvalila Massimova supruga dok je od Nikše Bratoša primala Porin. Bratoš je bio Massimov prijatelj i dugogodišnji suradnik istaknuo je kako je ovaj Porin zajednički naklon našem velikom glazbeniku.

- Massimo. Sve što je on bio treba pisati velikim početnim slovom - Gospodin, Umjetnik, Čovjek, Profesionalac, Prijatelj...

Sazdan od emocija, strasti, talenta i entuzijazma. Stup dostojanstva naše profesije, uvijek s visokim estetskim kriterijima, cijenjen i od struke i od publike. Na koncu, čovjek odlazi štovan onoliko koliko je u životu dao, i kakav je trag ostavio. Massimo, Gospodin i u načinu na koji je otišao. Ovaj Porin je samo naš zajednički naklon njemu - u svom govoru je rekao Nikša Bratoš.

Uz člana Upravnog odbora Porina Nikšu Bratoša ovom svečanom činu prisustvovali su i glavna tajnica Porina Ivana Martinac, član Upravnog odbora Porina Tomislav Štengl, direktor Aquarius recordsa Boris Horvat i Predsjednik Upravnog odbora Porina Frano Đurović.

Glavna tajnica Porina Ivana Martinac prisjetila se koliko je neraskidiva bila veza između Massimove glazbe i nagrade Porin te se i ovom prilikom zahvalila Massimovoj obitelji.

- Dodjela ovog Porina je posebno teška svima u Upravom odboru i organizaciji Porina. Massimo nije bio samo veliki umjetnik, bio je prvenstveno velik čovjek. Oduvijek je volio i cijenio Porin i bila je posebna radost gledati u kojim će sve kategorijama biti nominiran, a nakon toga i koliko će Porina osvojiti. I ono što najviše govori o njemu, njegovim Porinima su se iskreno veselili i kolege koji su bili nominirani s njim, iako je to značilo da ih oni ne osvajaju. Toliko je bio velik čovjek i toliki je respekt imao od kolega koje je i sam na sve moguće načine uvijek podržavao i respektirao. Hvala ti Massimo za sve! - rekla je Martinac.

Inače, u zagrebačkoj Laubi, 14. studenog 2023. Massimovi prijatelji i kolege, na ideju njegove supruge Eni Kondić održat će koncert "Za Massima - Mali krug velikih ljudi". Nina Badrić, Neno Belan, Matija Cvek, Sergej Ćetković, Ivan Dečak, Dino Jelusić, Meritas i Vanna otpjevat će hitove koje je Massimo pjevao na svom najvećem, ali nažalost i posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni prošle godine. Čitav koncept, izvođače i ekipu koja stoji iza projekta odabrala je Massimova supruga Eni Kondić koja ovim koncertom želi dati posvetu Massimu, njegovom radu, umjetnosti i prije svega zahvaliti njegovoj publici koja ga je toliko voljela i štovala.



Na koncertu će nastupiti Massimov bend u sastavu - Ivan Pešut, Marko Matošević, Gojko Tomljanović, Boris Popov, Alen Svetopetrić, te Bruno Urlić. Uz njih svoj će doprinos dati i Massimovi prijatelji i dragi kolege Ivo Popeskić, Bruno Kovačić, Igor Geržina i Predrag Peggy Martinjak.



Bruno Urlić, violinist Massimovog benda i njegov veliki prijatelj vijest o ponovnom okupljanju benda i koncertu primio je vrlo emotivno.

"Ideju o projektu Massimo u Laubi saznao sam direktno "u facu" od Eni i moram priznati da, koliko god da sam znao da se to jednom mora dogoditi prije ili kasnije, ipak sam bio u malom šoku. Ono što sam shvatio je činjenica da ako iza nekoga ostaje hvalevrijedno djelo kojega su ljudi u suštini ostali "žedni", mora postojati način da se taj glas nastavi i čuti i dalje, barem na neke posebne dane ili obljetnice koje nam vrate taj osjećaj gubitka, naravno, ako njegovi najbliži nemaju ništa protiv toga. U slučaju Massima to je godišnjica njegovog i našeg trijumfalnog koncerta u Areni 05.11.2022., kojim je Maks zauvijek zakucao temelje i podigao letvicu performansa na najvišu moguću razinu. To kako se on osjećao tada znao je iznimno "Mali krug ljudi" i možda je bolje da je bilo tako. Ono što me u ovom slučaju raduje je činjenica da će naš bend dobiti priliku ponovo izaći na stage i ponovo probati pronaći onaj dio magije za koji smo mislili da je zauvijek izgubljen Maksovim odlaskom. Od trena kada je informacija o koncertu procirkulirala među nama, siguran sam da niti jedna osoba u cijelom lancu nije dvojila želi li se pridružiti ovoj ideji. Sama želja i blagoslov Massimove obitelji bili su dovoljni da se ova priča zakotrlja, a mi ćemo morati stisnuti zube, obrisati koju suzu, progutati puno knedli i pokušati se opet smijati na bini, baš kao da je on tu s nama i kao da nam još uvijek daje one male profinjene savjete kako biti što bolji i što dostojniji svog poziva. Njegova publika će sigurno znati cijeniti taj mali dodir nostalgije i sigurno će pohrliti popuniti rupu nastalu njegovim odlaskom. Mi bend ćemo zauzeti svoje pozicije i pokušati nastaviti tamo gdje smo stali tog 5. studenog prošle godine i makar na tih dva sata zaustaviti vrijeme." - rekao je Bruno Urlić.



Poznati klavijaturist Ivo Popeskić koji je producirao brojne Massimove pjesme, ali i bio dijelom Massimove turneje Vještina Boutique također se bori s emocijama dok priprema još jednu glazbenu priču za svog prijatelja kojeg sada, nažalost, više nema.

"Mali krug je glazbena priča koja mi isprepliće emocije. Svirati sve te pjesme bez Maksa me rastužuje, a opet, toliko je prisutan u njima da ga na neki način vraćaju među nas. I to je ono lijepo i utješno. Mali krug doživljavam kao točkicu iz koje se širi veliki krug ljubitelja Massimovog nezaboravnog vokala, karizme, istinske posvećenosti glazbi." rekao je Ivo Popeskić.



Za svakog od osam vokalista Eni je pomno odabrala pjesme koje će izvesti i svima je bila čast preuzeti odgovornost da ponovno udahnu život Massimovim pjesmama. Ali priznaju, koliko god emotivno osjećaju teret Massimova nasljeđa toliko ih veseli da će pred Massimovim obožavateljima još jednom oživjeti sjećanje na tog velikog umjetnika.

