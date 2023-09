'Ljubav je na selu' je trash parada, festival kiča i carstvo neukusa. Što bizarnije - to bolje

Ljubav je na selu // RTL - dva kaktusa

Što više napisati o reality showu “Ljubav je na selu”, a da već nije rečeno nakon dvoznamenkastog broja sezona koje se na RTL-u emitiraju još od 2008. godine? Trash parada, festival kiča i carstvo neukusa… opisi su koji se nižu kada je riječ o ovom showu u kojem “farmeri i farmerice pokušavaju pronaći srodnu dušu”. Navodno. Postoji tu, doduše, i lijepa strana priče, a to je do sada sklopljenih 19 brakova što je uistinu impresivna brojka, no činjenica je da od prve godine do danas iz sezone u sezonu sve više buja ekscentričnost na uštrb sretnih ljubavnih priča. Ipak, ovo prvo je puno bolji materijal za društvene mreže, što je valjda shvatila i produkcija pa se tako ovom showu mora priznati da je postao pravi rasadnik memeova. Što god mi mislili o takvoj vrsti sadržaja, činjenica je da niti jedan naš domaći reality show nema takav status na društvenim mrežama kao što ima “Ljubav je na selu”, a to nije lako postići. Bilo da je riječ o službenim stranicama ili cijelom nizu “fan pageova”, od kojih je najpoznatija “Dnevna doza Ljubav je na selu”, na njima su kandidati prave zvijezde i inspiracija za video-isječke, fotografije te ostali sadržaj koji prati i komentira iznenađujuć broj ljudi. Što bizarnije - to bolje pa tako publika ima i svoje favorite kada je riječ o najupečatljivijim izjavama, a nove se čekaju iz dana u dan napeto kao da su sportski rezultati. Po tome ova nova sezona nije razočarala, a tak je prikazan dio sa spojevima, do farma se još nije ni došlo. Treba ovdje istaknuti da je sada postalo uobičajeno u tom prvom selekcijskom dijelu miješati kandidate i kandidatkinje u različite kombinacije - samo da je showa! I memova!

Provjereno // NOVA TV - dvije ruže

Bez obzira na upitnu kvalitetu, na RTL-u znaju koji su im showovi aduti pa ih publici, uz impresivan trud na društvenim mrežama, i na malim ekranima lansiraju u najboljim terminima. S druge strane, Nova TV se opet našla u ovoj kritici zbog apsurdnog programskog rasporeda. O reprizama u prime timeu i prekasnom emitiranju Masterchefa već smo pisali, a šlag na torti bizarnih odluka jest novi termin emisije “Provjereno” - iza ponoći. Dok su se jedne strane gledatelji zatrpani banalnim sadržajem, umjesto da im se s druge ponudi kvalitetna emisija koja odlično kotira kod gledatelja, nju se gura u kasnonoćni termin. Četvrtak navečer godinama je bio rezerviran za uratke istraživačke redakcije Provjerenog, a čak se ne može reći niti da je on zadržan jer, ako ćemo striktno gledati, taj termin poslije ponoći kada se emisija pušta već prelazi u petak. Što je uistinu šteta jer su teme i u novoj sezoni jako dobre, s jedne strane aktualne, a s druge uvijek donose neku novu priču koja u suprotnom vjerojatno ne bi našla svoj put do javnog prostora. Srećom je i “Provjereno” dosta jako na društvenim mrežama pa se prilozi mogu uhvatiti tamo, ali zar je to sada cilj televizija? Da im gledatelji sadržaj pokušavaju nekako uhvatiti online…

Dnevnik 1 // HRT - tri ruže

Kada je riječ o informativnim emisijama, jedna od njihovih glavnih karakteristika je oduvijek bilo - prepoznatljivo zaštitno lice. Uz raznorazne dnevnike uvijek su se vezali isti voditelji što je s jedne strane dobra praksa, no s druge se treba ponekad dati prilika i novim osobama kako bi i one s vremenom stekle taj status. Tu treba pohvaliti HRT koji je u zadnje vrijeme osvježio svoju lepezu voditelja. Tako je na voditeljsko mjesto popodnevnog Dnevnika od prošlog tjedna došla i Kristina Bojić koja je s dva desetljeća iskustva na HRT-u spada u itekako iskusan kadar, no zbog porodiljne je pauze neko vrijeme izbivala s malih ekrana. Sada kada se vratila svakako je ugodno osvježenje, a njezino su iskustvo i stručnost prepoznatljivi.

Cvrčak i Mravica // Netflix - četiri ruže

Neobično je u ovu kritiku svrstati i “Netflix”, ali kada ova popularna streaming platforma u svoj sadržaj uvrsti i prvi hrvatski 3D animirani film “Cvrčak i Mravica”, onda to treba pohvaliti. Vijest je to koja je odjeknula prošlog tjedna i zapravo podsjetila da bi bilo poželjno kada bi se na domaćim programima češće mogao pogledati neki kvalitetni animirani film. Ne govorimo pritom o jednostavnim “crtićima” koji se na programima vrte, uglavnom ujutro, nego na dugometražne filmove koji su iz nekog razloga rezervirani uglavnom za božićno vrijeme. Koja je logika? Božić je vrijeme za obitelj, a ostatak godine nije pa se animirani filmovi gledaju samo do 15. prosinca do 15. siječnja? Logike, dakle, nema. Jedino je RTL tu i tamo znao proglasiti "Disney dan" što je bila odlična ideja, ali i dalje je riječ o sadržaju koji se pušta na kapaljku.

